Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Автор Инна Новикова

Политика Пашиняна привела страну к краху

Война за Карабах закончилась. Армения исчерпала потенциал сопротивления. Военное командование это открыто признало и призвало к миру на любых условиях. Вошли российские миротворцы. Россия снова остановила войну, чем предотвратила гибель тысяч людей. Настала пора подводить итоги, анализировать причины и делать выводы на будущее.

Время собирать камни. Но армяне продолжают кидать их во всех подряд. В Ереване — погромы и суды Линча. Но Пашинян не хочет уходить и успокаивает, что это — ещё не конец. Доведёт ли он или сам армянский народ ситуацию до полного краха? Или всё-таки у древнего народа проснётся разум?… На все эти и многие другие вопросы Инны Новиковой ответил военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Читайте начало интервью: Игорь Коротченко: проиграл Пашинян, а страдает армянский народ

— Игорь, понятно, что Пашинян проиграл войну. Но ведь финансовое положение Азербайджана — существенно лучше, нежели Армении.

— Прошло уже почти 30 лет как закончилась прошлая война. Израиль за 30 лет сумел превратиться в развитое государство и серьезный фактор международной политики. Без него сейчас не решается ни одна международная проблема.

Крошечное государство в окружении враждебных стран. Там — песок, а больше нет практически ничего. Люди сами приехали сюда со всего мира и создали страну с нуля, наладили сельское хозяйство, промышленность, науку… Армения же ни у себя, ни в Нагорном Карабахе ничего существенного не сделала…

— Но Израиль — все-таки исключение. Бывают не только положительные примеры. Практически все постсоветские страны ушли далеко в минус. За 30 лет Украина из богатейшей страны превратилась в нищую. Ей оставили прекрасное наследие Советского Союза, но все запасы успешно растащили, а ничего хорошего не сделали.

— Это — действительно еще один яркий пример того как не надо делать. В данном случае я сравниваю Армению с Израилем, потому что похожа география и геополитика.

Вокруг Израиля абсолютно враждебное окружение. Вокруг Армении — также враждебное окружение.

Большое сходство также в том, что еврейская и армянская диаспоры — очень большие и находятся во многих странах. Они особенно многочисленны и сильны в Европе и США, их представители входят в элиту и влияют на политические процессы.

  • В одном случае — израильском, диаспора всячески помогала. Многие люди приехали туда и сделали из маленького Израиля процветающую страну и ключевого геополитического игрока мира.
  • А в другом случае мы видели как Армения, одержав победу в первой Карабахской войне, затем все завоевания утратила. Потому что за 30 лет ни власти этой страны, ни диаспора практически ничего не сделала для развития экономики и мало что сделала для укрепления обороноспособности в условиях враждебного окружения.

Упадет ли Пашинян или сначала уронит Армению в пропасть?

Это — задача, прежде всего, диаспоры. Это — вопрос выбора ее приоритетов. Об этом можно много говорить, но совершенно ясны факты. К сожалению, политика Пашиняна привела страну к краху. Он сам сказал:

"Армения упала, но не в пропасть".

Не берусь здесь судить насколько глубоко Армения упала, но понятно, что скоро в пропасть может упасть сам Пашинян. Люди его ненавидят, ищут его. Мы видим даже суды Линча на улицах Еревана. Меня это поразило, конечно.

Я — не сторонник таких методов решения политических проблем, когда спикера парламента Армении вытаскивают из машины и делают над ним то, что сделали ливийцы с Каддафи.

Это — практически убийство в прямом эфире. Он просто чудом остался жив, хотя его избили до полумертвого состояния. Это — не метод решения проблем.

Огромное количество молодых граждан Армении вышло теперь на манифестации, захватывали и громили здания. Ядро протестующих — молодые мужчины 25-35 лет.

Почему они не на фронте в Карабахе? Может быть там эти 10 тысяч человек могли бы сыграть ключевую роль, наступил бы переломный момент в войне.

Я не знаю, будет ли давать армянское общество ответы на эти вопросы. Если нет, то дальше будет еще хуже.

Роль России

Российские миротворцы предотвратили дальнейшую эскалацию боевых действий. Мы вводим своих миротворцев в регион, они встанут по линии разграничения. Россия спасла тысячи жизней, которые были бы утрачены и с той, и с другой стороны.

При этом с армянской стороны следуют упреки. Армянские СМИ говорят о необъективной оценке ситуации.

Но накануне этого были сделаны заявления, уже даже не Пашиняном, а министром обороны Армении и начальником генерального штаба вооруженных сил Армении. Они сами признали, что потенциал дальнейшего сопротивления исчерпан.

Еще несколько дней войны, и пала бы столица Нагорного Карабаха — Ханкенди или Степанакерт, как ее называют, соответственно, азербайджанцы и армяне — каждый по-своему.

Дальше — армянская группировка была бы рассечена. Был бы котел, и могли бы погибнуть еще многие тысячи людей. Армянское военное командование объяснило, почему они обратились к Пашиняну, что боевые действия надо срочно завершать на условиях Азербайджана.

Собственно, так происходит всегда, когда одна из сторон потерпит поражение, а вторая достигает решающей военной победы. Мы как раз недавно говорили, что именно тогда будут востребованы миротворческие усилия России, стороны сядут за стол переговоров и подпишут политический пакет договоренностей. Все так и произошло.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы война армения игорь коротченко нагорный карабах
Новости Все >
Трамп успел разозлить Китай. Теперь Пекин предпочитает Москву
Неожиданная обнадёживающая "побочка" выявлена у прививки от гриппа
Пригожин обвинил рэперов в воровстве текстов
NASA: лунная миссия 2024 года невыполнима
Водитель автобуса подрался с пассажиром из-за маски
Минздрав США отказывается работать с Байденом
Мужчина устроил стрельбу в бане и убил знакомого
В Чите начнётся добор присяжных по делу солдата Рамиля Шамсутдинова
Ноу-хау крымских ритуальщиков - экологичные гробы из картона
Неизвестные вывели из строя целый парк автобусов в Ачинске
Последние материалы
Минздрав США отказывается работать с Байденом
Мужчина устроил стрельбу в бане и убил знакомого
В Чите начнётся добор присяжных по делу солдата Рамиля Шамсутдинова
Ноу-хау крымских ритуальщиков - экологичные гробы из картона
Неизвестные вывели из строя целый парк автобусов в Ачинске
Украине напомнили, что короткого пути в НАТО нет
Овдовевшая из-за сухого льда блогер встретит Новый год в бассейне
Россия помогает Западной Сахаре добиваться независимости
Аудитору Счётной палаты Меню предъявлено обвинение в хищениях
Обнаружено поразительное сходство структур мозга и Вселенной
Популярное
Бывший СССР
Путин не исключил признание независимости ЛДНР и Приднестровья

Признание независимости Народных республик Донбасса и Приднестровья возможно. Такой вывод можно сделать из интервью Владимира Путина по Карабаху.

Путин не исключил признание независимости ЛДНР и Приднестровья
Подруга жены Дзюбы рассказала, что Кристина подаёт на развод
Российский шоу-бизнес
Подруга жены Дзюбы рассказала, что Кристина подаёт на развод
Бывший СССР
Как именно Путин намекнул на признание ЛДНР
Новости Симферополя
Юрист рассказал, чем опасен арест российских самолётов Украиной
Василий Амирджанов Российским артистам отказали в льготах на продукты Василий Амирджанов Любовь Степушова Байдену поручено ослабить "российско-турецкую удавку" Армении Любовь Степушова Усам Оздемиров ШОС и БРИКС смогут противостоять "ястребам" США Усам Оздемиров
Комментарии
Россию ждут демографические потери до 600 000 человек
Россию ждут демографические потери до 600 000 человек
Россию ждут демографические потери до 600 000 человек
Михаилу Горбачеву не гарантировали неприкосновенность
Михаилу Горбачеву не гарантировали неприкосновенность
Россию ждут демографические потери до 600 000 человек
Россию ждут демографические потери до 600 000 человек
Россия укрепляется в мире, но теряет ближайшие страны
Россия укрепляется в мире, но теряет ближайшие страны
Михаилу Горбачеву не гарантировали неприкосновенность
Россия укрепляется в мире, но теряет ближайшие страны
Михаилу Горбачеву не гарантировали неприкосновенность
Путин не исключил признание независимости ЛДНР и Приднестровья
Путин не исключил признание независимости ЛДНР и Приднестровья
Россия укрепляется в мире, но теряет ближайшие страны
Ещё не всё мы знаем о Великой той войне
Россию ждут демографические потери до 600 000 человек
Болгарский политик рассказал о восьми признаках готовящейся войны
Россия укрепляется в мире, но теряет ближайшие страны
Уроки Карабаха: Донбасс не готов к войне с Украиной
Уроки Карабаха: Донбасс не готов к войне с Украиной
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников