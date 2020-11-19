Политика Пашиняна привела страну к краху

Война за Карабах закончилась. Армения исчерпала потенциал сопротивления. Военное командование это открыто признало и призвало к миру на любых условиях. Вошли российские миротворцы. Россия снова остановила войну, чем предотвратила гибель тысяч людей. Настала пора подводить итоги, анализировать причины и делать выводы на будущее.

Время собирать камни. Но армяне продолжают кидать их во всех подряд. В Ереване — погромы и суды Линча. Но Пашинян не хочет уходить и успокаивает, что это — ещё не конец. Доведёт ли он или сам армянский народ ситуацию до полного краха? Или всё-таки у древнего народа проснётся разум?… На все эти и многие другие вопросы Инны Новиковой ответил военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Читайте начало интервью: Игорь Коротченко: проиграл Пашинян, а страдает армянский народ

— Игорь, понятно, что Пашинян проиграл войну. Но ведь финансовое положение Азербайджана — существенно лучше, нежели Армении.

— Прошло уже почти 30 лет как закончилась прошлая война. Израиль за 30 лет сумел превратиться в развитое государство и серьезный фактор международной политики. Без него сейчас не решается ни одна международная проблема.

Крошечное государство в окружении враждебных стран. Там — песок, а больше нет практически ничего. Люди сами приехали сюда со всего мира и создали страну с нуля, наладили сельское хозяйство, промышленность, науку… Армения же ни у себя, ни в Нагорном Карабахе ничего существенного не сделала…

— Но Израиль — все-таки исключение. Бывают не только положительные примеры. Практически все постсоветские страны ушли далеко в минус. За 30 лет Украина из богатейшей страны превратилась в нищую. Ей оставили прекрасное наследие Советского Союза, но все запасы успешно растащили, а ничего хорошего не сделали.

— Это — действительно еще один яркий пример того как не надо делать. В данном случае я сравниваю Армению с Израилем, потому что похожа география и геополитика.

Вокруг Израиля абсолютно враждебное окружение. Вокруг Армении — также враждебное окружение.

Большое сходство также в том, что еврейская и армянская диаспоры — очень большие и находятся во многих странах. Они особенно многочисленны и сильны в Европе и США, их представители входят в элиту и влияют на политические процессы.

В одном случае — израильском, диаспора всячески помогала. Многие люди приехали туда и сделали из маленького Израиля процветающую страну и ключевого геополитического игрока мира.

А в другом случае мы видели как Армения, одержав победу в первой Карабахской войне, затем все завоевания утратила. Потому что за 30 лет ни власти этой страны, ни диаспора практически ничего не сделала для развития экономики и мало что сделала для укрепления обороноспособности в условиях враждебного окружения.

Упадет ли Пашинян или сначала уронит Армению в пропасть?

Это — задача, прежде всего, диаспоры. Это — вопрос выбора ее приоритетов. Об этом можно много говорить, но совершенно ясны факты. К сожалению, политика Пашиняна привела страну к краху. Он сам сказал:

"Армения упала, но не в пропасть".

Не берусь здесь судить насколько глубоко Армения упала, но понятно, что скоро в пропасть может упасть сам Пашинян. Люди его ненавидят, ищут его. Мы видим даже суды Линча на улицах Еревана. Меня это поразило, конечно.

Я — не сторонник таких методов решения политических проблем, когда спикера парламента Армении вытаскивают из машины и делают над ним то, что сделали ливийцы с Каддафи.

Это — практически убийство в прямом эфире. Он просто чудом остался жив, хотя его избили до полумертвого состояния. Это — не метод решения проблем.

Огромное количество молодых граждан Армении вышло теперь на манифестации, захватывали и громили здания. Ядро протестующих — молодые мужчины 25-35 лет.

Почему они не на фронте в Карабахе? Может быть там эти 10 тысяч человек могли бы сыграть ключевую роль, наступил бы переломный момент в войне.

Я не знаю, будет ли давать армянское общество ответы на эти вопросы. Если нет, то дальше будет еще хуже.

Роль России

Российские миротворцы предотвратили дальнейшую эскалацию боевых действий. Мы вводим своих миротворцев в регион, они встанут по линии разграничения. Россия спасла тысячи жизней, которые были бы утрачены и с той, и с другой стороны.

При этом с армянской стороны следуют упреки. Армянские СМИ говорят о необъективной оценке ситуации.

Но накануне этого были сделаны заявления, уже даже не Пашиняном, а министром обороны Армении и начальником генерального штаба вооруженных сил Армении. Они сами признали, что потенциал дальнейшего сопротивления исчерпан.

Еще несколько дней войны, и пала бы столица Нагорного Карабаха — Ханкенди или Степанакерт, как ее называют, соответственно, азербайджанцы и армяне — каждый по-своему.

Дальше — армянская группировка была бы рассечена. Был бы котел, и могли бы погибнуть еще многие тысячи людей. Армянское военное командование объяснило, почему они обратились к Пашиняну, что боевые действия надо срочно завершать на условиях Азербайджана.

Собственно, так происходит всегда, когда одна из сторон потерпит поражение, а вторая достигает решающей военной победы. Мы как раз недавно говорили, что именно тогда будут востребованы миротворческие усилия России, стороны сядут за стол переговоров и подпишут политический пакет договоренностей. Все так и произошло.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев