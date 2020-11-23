Мир в Нагорном Карабахе: действовать надо не силой, а умом

Армения потерпела в Нагорном Карабахе поражение. Но не окажется ли пирровой победа для Азербайджана? Какие обременения получило это государство вместе с этой землёй из песка и камней? Можно ли сравнительно безболезненно решить комплекс сложнейших проблем? Какова в этом роль России? На все эти и многие другие вопросы Инны Новиковой ответил директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин.

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— Валерий, объявляя о победе, Ильхам Алиев сказал, что "мы должны выгнать оккупантов", "оккупанты, вон из Карабаха!" При этом осталось непонятным, к кому это обращено. Оккупанты — это только армянские военные или мирные жители армянской национальности, которые там живут? Ведь у гражданского населения Нагорного Карабаха есть свои взгляды, национальная принадлежность, симпатии и антипатии.

И совершенно понятно, что хотя они не служат ни в какой армии, если у них нет в руках никакого оружия, автомата или даже палки, они все абсолютно нелояльны к Азербайджану, который считают врагом. Поэтому как определить, кто мирные, кто не мирные, кого оставить, кого куда-то отправить?…

— Эта фраза, действительно, очень двусмысленная и крайне опасная. Потому что жители Карабаха — армяне, жившие последние 30 лет в Карабахе и до этого столетия жившие там. Эти люди с оружием в руках в течение многих столетий отстаивали свое право жить на этой земле.

Когда-то это получалось более успешно, когда-то менее. Но в любом случае каждый представитель этого народа будет продолжать сопротивление Азербайджану тем или иным способом, доступным в зависимости от положения и ситуации, складывающихся в Карабахе в разное время.

Территория с обременением

Это реалии современности и историческая давность. Армяне — очень воинственные, они постоянно находятся под ударом, подвергаются какой-то внешней агрессии, поэтому практически всегда воюют уже в течение многих столетий.

Конечно, умиротворить это население, поставив его под политический контроль Азербайджана, будет очень сложно.

Вообще во всех таких конфликтах, когда речь идет об межэтнической неприязни или неприязни между народами, решение усложняется в десятки раз. Почему, например, Саакашвили в 2008 году, когда вторгался в Южную Осетию, назвал свою военную операцию "Чистое поле"?

Потому что он понимал, что осетины никогда не откажутся от своей идентичности и будут сражаться за нее с оружием в руках, никогда не согласятся стать грузинами.

То же самое с армянами в Карабахе. Представляете, каково будет карабахскому армянину получить азербайджанский паспорт и другие документы, в которых будет написано, что носитель этого паспорта — гражданин Азербайджана, то есть азербайджанец.

Могут ли армяне, которые жили ненавистью к азербайджанцам в течение 30 лет, смириться с тем, что они теперь азербайджанцы и живут в национальном государстве Азербайджан? И как на самом деле азербайджанцы будут относиться к карабахским армянам?… Какова вероятность того, что хорошо?…

Естественно, если эта территория не будет очищена от армян, то Азербайджан столкнется с серьезной проблемой постоянно тлеющих неприязни, вражды и всяческого сопротивления, начиная от мирного и заканчивая эксцессами вооруженного противостояния. Сложнейшая ситуация.

Тяжкий груз победы

Поэтому неизвестно, что Азербайджан выиграет от возвращения этих территорий, особенно в том случае, если на них останутся армяне. Отсюда вытекает, что не только простые азербайджанцы будут негативно относиться к армянам, но будет и жесткая реакция властей на этот протест, сопротивление.

Подавления не исключены. Я не говорю, что это обязательно будет. Но явно, не исключены этнические чистки, как, например, происходило в Косове в отношении сербов и во многих других таких ситуациях. Здесь же идет речь о сложнейшем клубке проблем, который обретает себе Азербайджан, присоединяя эти территории.

Как будут реагировать азербайджанские власти, как будут вести себя простые азербайджанцы и оставшиеся там армяне, как они смогут удовлетвориться своим положением и вынужденным соседством друг с другом, как урегулировать взаимную вражду — это огромный комплекс вопросов.

Российское присутствие — это задача минимум. Это просто пригасит, но не потушит этот пожар. Будет ли он тлеть, разгораться или постепенно затухать, этого никто сейчас однозначно сказать не сможет.

— Наверное, очень много зависит от того, насколько сильным и мудрым государством окажется Азербайджан, хватит ли у него терпения всему этому противостоять и планомерно урегулировать. Роль России в этом тоже важна.

При сильном государстве и умной власти любые конфликты затухают. Как только власть ослабевает, тут же возникают противоречия, в том числе межнациональные, а за ними следуют погромы, побоища и войны. Поэтому, конечно, важно, хватит ли у власти силы.

— Не только силы, но и ума. Потому что силой можно жестко все подавить, закатать всех, камнями завалить и растереть в порошок. Но будет ли это умным ходом со стороны сильного государства?…

Это может вызвать ещё более опасную реакцию и привести к катастрофическим последствиям.

Какую оценку тогда Азербайджан получит на международной арене? Как к этому отнесется западный мир, Россия, другие страны?… И большой вопрос, к чему все это приведет и чем кончится. Поэтому действовать надо не только силой, но прежде всего умом. А вот это уже сложнее.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев