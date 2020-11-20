Карабахский гамбит Турции не удался

По итогам событий в Нагорном Карабахе аналитики обсуждают две противоположные версии в отношении России. Одна из них — мы всё проиграли Турции, другая — мы выиграли военное присутствие на Южном Кавказе и убрали Никола Пашиняна. В эфире программы "Точка зрения" об этом рассказал ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор политических наук Михаил Александров.

— Михаил Владимирович, что изменилось после ввода российских миротворцев в Нагорный Карабах? Кто выиграл? Кто проиграл? Перед этим всех потрясло трагическое событие с нашим вертолетом, который был сбит Азербайджаном на границе Армении с Нахичеванью.

Все бросились обсуждать, как будет реагировать Россия? И вскоре было принято совместное решение о перемирии и вводе российских миротворцев. Есть ли какая-то связь между этими событиями?

— Да, связь, безусловно, была. Но я не придерживаюсь той точки зрения, что сбитый вертолет как-то повлиял на ускорение заключения соглашения. Хотя это сейчас — очень расхожее мнение в Интернете и на телевидении.

Мне кажется, что сбитие вертолета было попыткой сорвать это соглашение, потому что оно обсуждалось уже давно — с 10 октября. По мере того как армия обороны Нагорного Карабаха теряла позиции, всё склонялось к тому, что какой-то вариант компромисса будет достигнут.

Но соглашение не устраивало радикальные круги Азербайджана, и как мне кажется, не очень устраивает Турцию. А Турция подпитывает радикальные протурецкие круги в Азербайджане с целью контроля ситуации в этой стране и влияния на политическое руководство. Как мы видим, они не брезгуют никакими шагами.

Наше руководство в этой ситуации проявило разумную сдержанность. И азербайджанское руководство отреагировало очень грамотно. Мы как раз обсуждали сбитие вертолета. Кто-то в нашей группе сказал, что у Азербайджана сейчас единственный выход — быстро извиниться и предложить выплатить компенсацию.

Они как будто услышали это предложение — сразу же очень четко извинились и заявили о выплате компенсации. Хотя понятное дело, что сбивался вертолет вовсе не по указанию Баку, а теми самыми силами, которые стремились сорвать это соглашение. Но это у них не получилось.

— Расследование будет проводиться. Как вы считаете, если все-таки будет установлена справедливость вашей версии, как Россия будет реагировать?

— Я думаю, ничего установить не удастся. В крайнем случае удастся, может быть, определить, кто стрелял. Но это — как всегда стрелочники, которые будут что-то невнятное говорить: мы подумали, что это — армянский вертолет, поэтому его сбили… Их начальник то же самое скажет. Тут ничего доказать не удастся. Просто надо наказать тех, кто стрелял, и кто отдал приказ, приговорить их к каким-то срокам тюремного заключения.

Убийство по неосторожности — есть такая статья. В Азербайджане, я думаю, такая статья тоже есть. Вот если это будет сделано, то российская сторона будет в какой-то мере удовлетворена.

— Владимир Путин сказал, что надо в Евразии организовывать что-то типа собственного надзорного органа. С этой точки зрения сотрудничество с Турцией по этому вопросу полезно для России? Ведь сейчас второй главный вопрос, который дискутируется: нужна ли Турция в Нагорном Карабахе? С вашей точки, нужна ли она там, и если да, то зачем?

— Сотрудничество с Турцией носит вынужденный характер, потому что турки как раз раздувают эти конфликты, а потом предлагают сотрудничество. Они так действуют при явном поощрении со стороны Запада. Хотя западные политики пытаются отмежеваться от Турции, но не очень решительно.

Везде, когда дело заходит о реальных санкциях против Турции, всё это спускается на тормозах. Сейчас кроме вербальных заявлений с целью успокоить общественность в своих странах ничего не делается.

Запад пытается столкнуть Эрдогана с Россией, как раньше Гитлера

На самом деле стратегия Запада состоит в том, чтобы руками Турции ослабить российское влияние, спровоцировать конфликты на постсоветском пространстве. В Сирии также пытались столкнуть Россию с Турцией.

Но Россия действовала осторожно, несмотря на многие призывы, что мы не должны отдавать Южный Кавказ Турции, надо вмешаться, ввести войска и так далее.

Российские власти прекрасно понимают: основная линия Запада сейчас — столкнуть нас с Турцией, как в свое время они пытались столкнуть нас с Гитлером. Абсолютно — один к одному, всё повторяется.

И турецкое руководство прекрасно понимает эту политику Запада. Эрдоган эксплуатирует её в своих интересах. Запад думает, что он Турцию использует, а на самом деле это Турция использует Запад, так же как Гитлер использовал противоречия между Западом и Советским Союзом. А Эрдоган использует противоречие между Западом и Россией.

Смотрите, Эрдоган укрепился очень здорово в Сирии. В курдских районах, где были американцы, он создал зону безопасности. Американцы не рискнули ему противоречить и отвели свои войска. Под это дело он и у нас отжал зону безопасности в Идлибе. Мы могли добить Идлиб, но пошли на уступки.

Потом Эрдоган полез в Ливию, а теперь — в Закавказье. Он поощрял Алиева начать военные действия. Но Алиев — тоже не промах. Он правильно оценил ситуацию, заинтересованность Турции, её готовность помогать.

Алиев использовал Эрдогана

Алиев понял, что Запад вмешиваться не будет, а наоборот будет надеяться, что Россия вмешается и столкнется с Турцией. Он использовал Турцию и добился серьезных успехов.

А сейчас он сделал такой небольшой финт, и оказалось так, что Турция вроде больше всех помогала Азербайджану, а в процессе урегулирования оказалась на вторых ролях. Алиев совершенно правильно и грамотно всё сделал.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев