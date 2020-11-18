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Автор Инна Новикова

Валерий Коровин: Россия всегда останавливает войны

Президент Российской Федерации Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали заявление о прекращении огня в зоне вооруженного конфликта на территории непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. 2000 российских миротворцев будут это контролировать.

Каковы промежуточные итоги? Какие выводы можно сделать? Какое продолжение возможно? Обо всех этих и многих других последних событиях главному редактору интернет-издания "Правда.Ру" Инне Новиковой рассказал директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин.

— Валерий, начнем с ситуации в Нагорном Карабахе. Подписано совместное заявление о прекращении огня в зоне этого вооруженного конфликта. Президент Азербайджана объявил о победе. Для Азербайджана это — действительно победа и огромная радость.

Для Армении — поражение и огромное разочарование. 30 лет эта земля де-факто была армянской. Теперь армяне, которые жили в Нагорном Карабахе, жгут свои дома, потому что не собираются здесь оставаться.

Как вы оцениваете эту ситуацию? Камней преткновения осталось огромное количество. Армения говорит, что все еще не закончилось. Как вы считаете, что будет дальше, как будут развиваться события?

— На мой взгляд, это — логичный конец и развязка ситуации, которая произошла вследствие того, что в Армении у власти оказался ставленник Сороса, человек, который изначально идеологически был ориентирован на Запад, на глобалистские элиты, подчеркивал свое холодное отношение к России, вел себя довольно высокомерно.

Его позиционирование как агента Запада, как агента Сороса и привело к такой развязке, потому что дало моральное право Алиеву начать эту операцию, не боясь нарушить российское влияние в этом регионе и как-то потеснить российские интересы.

Ведь Россия сама оказалась в ситуации пострадавшей стороны в результате армянского майдана и по большому счету просто развела руками. Этим и воспользовался Ильхам Алиев, который при поддержке турецких военных инструкторов совершил этот военный бросок в Карабах и добился определенного успеха.

Такие игры с геополитической многовекторностью или даже с геополитической переориентацией от России на Запад всегда приводят постсоветские страны и страны Восточной Европы к закономерному финалу — к краху, к внутреннему разложению, к падению государственности, к серьезным последствиям и катаклизмам.

Карабахский камень преткновения

С другой стороны, механический подход к карабахскому вопросу, что эта территория принадлежит Азербайджану, тоже как бы представляет некую условность.

Потому что Азербайджан — это государство-нация. Нынешняя Армения — это тоже государство-нация. Один из главных критериев национального государства — это жесткие административные границы. Одно государство-нация предъявляет другому территориальные претензии. Алиев всегда говорит, что Карабах — это территория Азербайджана.

Но хотелось бы заметить, что это — не какая-то абстрактная территория, кусок земли, состоящий из камней и песка, на этой территории живет народ. И этот народ — армяне. Здесь такого механического решения, что мы взяли присоединили этот регион к одному, потом присоединили к другому, быть не может.

А что народ? Каковы будут последствия присоединения отвоеванных территорий к Азербайджану, после того, как в течение 30 лет нагнеталась взаимная ненависть, неприязнь, происходила возгонка такой нетерпимости, доходящая до полного исступления экзальтации?…

Как вы себе представляете вхождение азербайджанских вооруженных сил на те территории, где проживают армяне, при такой взаимной ненависти? Что теперь будет с этим мирным армянским населением?…

Конечно, Азербайджан как цивилизованное государство будет говорить о том, что интересы армянского населения будут соблюдены, никто не пострадает, все будет в рамках закона и демократических процедур. Но мы знаем, что всегда бывают эксцессы исполнителей.

Соблюдение закона или закон ненависти?

Военные потеряли в этой войне своих товарищей, хоронили их. А до этого они жили этой ненавистью в течение 30 лет, кто моложе — меньше, но они росли и воспитывались в этой атмосфере. Как они будут себя вести?

Смогут ли они себя держать в руках, смогут ли они действовать в рамках закона и демократических процедур — это большой вопрос.

Армяне, которые жгут свои дома, уничтожают сады и покидают территории, явно не верят в благостный для себя сценарий вхождения азербайджанцев в свои территориальные права.

Азербайджанская сторона, конечно, ссылается на эпизоды 30-летней давности, когда армяне, зашедшие в Карабах, изгоняли азербайджанцев. Армяне ссылаются на то, что азербайджанцы начали сумгаитскую резню, изгоняли армян из Карабаха. То есть — опять идет большая череда взаимных обвинений.

В данный момент очевидно, что армяне не смогут себя комфортно чувствовать на территориях, которые переходят к Азербайджану. 

Россия войны заканчивает

Эта война стала причиной вхождения в регион российских войск. Россия всегда останавливает войны, делает это уже в течение многих столетий. И в этот раз произошло все так же, как и всегда.

Понятно, что без российского вмешательства, без российского присутствия, уврачевать последствия нынешней войны, остановить конфликт невозможно.

Россия зашла, остановила конфликт, примирила стороны, принудила их к миру и дальше будет выступать гарантом умиротворения этой ситуации, какого-то юридического и политического разрешения. Очевидно, без присутствия России все это могло бы иметь куда более катастрофические последствия.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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Темы война россия валерий коровин нагорный карабах
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