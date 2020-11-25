Внешняя политика Китая уже мало зависит от того, кто займёт Белый дом

У многих аналитиков сложилось чёткое мнение, что в 2020 году Китай всё же не проиграл США торговую войну. В дальнейшем для него многое зависит от итогов президентских выборов в Соединённых Штатах.

Как будут выстраиваться "внешние" отношения Китая, отчётливо заявившего на прошедшем 5 Пленуме ЦК КПК о своей ориентации на расширение вовне.

Об этом в интервью обозревателю "Правды.Ру" Саиду Гафурову рассказал китаист, исполняющий обязанности директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов.

Читайте начало интервью:

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— Мы должны понимать, что Байден продолжит политику давления на Китай.

С Трампом всё понятно — изменений в отношениях с Китаем у США не будет.

А вот Байден… Вероятно, при нём просто немножко изменится риторика.

Американские политики — демократы или республиканцы — поняли, где слабое место Китая.

А слабое место Китая — то, что ему нужен американский рынок. Нужен прорыв на западные рынки, чтобы реализовывать и свои технологии, и свои планы. Нужно расширяться.

Причем так называемый рынок — не только на Западе. Это и Австралия, и Новая Зеландия. И как следствие, ограничивая выход Китая на эти рынки, ограничивается и рост внутренней совокупной мощи страны.

Опять-таки, если президентом будет Байден, я думаю, будет снята риторика в плане обвинений коммунистического Китая. Это то, что любил и любит говорить Трамп и Помпео, о том, что во всем виноват именно китайский коммунизм.

Это то, что больше всего Китай и обижало, потому что ответить нечего. Ведь Китай никогда не скрывал, что у него у руля Коммунистическая партия…

— В ответ сказать: капиталистическая или империалистическая Америка?

— Это тоже констатация факта. И в Китае, где почти 92 миллиона человек — члены Компартии Китая. Как-то оскорбительно для них.

А еще, помните, когда Америка пыталась и формально даже ввела ограничения на въезд членов Компартии Китая, понимая, что проверить это невозможно.

Эти тезисы, возможно, при Байдене будут сняты.

Но мы здесь должны понимать, есть определенная опасность.

Китай научился за четыре года тому, что на него давят. Он понял, что мир может быть недружелюбен.

Китай корректирует свое поведение

И на этом фоне отношения с Россией не столько улучшаются — они и так неплохие — сколько становятся более разнообразными.

Обратите внимание, насколько увеличилось военно-политическое партнерство между Китаем и Россией за последние несколько лет:

Мы проводим ежегодно военные учения. Прежде всего, военно-морские учения. Последние вообще были в Оманском проливе в конце 2019 года. В 2015 году мы проводили их в Средиземном море — далеко от сферы наших прямых интересов. Тем не менее Россия и Китай сблизились на военной почве.

И сейчас задача Байдена — играть в доброго следователя и сказать: "Ребята, мы восстанавливаем добрые отношения, снимаем все санкции с Китая, но и вы должны прекратить свои военные игры с Россией".

Я не думаю, что Китай на это пойдет, но это будет далеко не первая попытка вбить клин между Россией и Китаем.

Если же Байден продолжит серьезное давление, неважно, как он будет это формулировать, насколько мягкими или вежливыми будут его слова, я думаю, что мы увидим совсем другой уровень взаимодействия между Россией и Китаем.

Например, создание совместного контура, совместного модуля расчета валют. И Россия, и Китай развивают кибервалюты. Китай активно предлагает именно для внешнего контура, для торговли в рамках стран инициативы "Пояс и путь". И тогда вообще Россия и Китай могут постепенно выключиться из долларовой сферы.

Это будет создание параллельной реальности. Россия и Китай начнут формулировать совместное глобальное видение. Не китайское "Глобально видение 2035", а российско-китайское, к которому присоединятся другие страны. И хотя формально, может быть, не будет создано никакого нового военного союза, но соберется группа стран, которая, очевидно, будет по своей сути антиамериканской.

- И не менее развитой, чем проамериканская половина.

— Да. А потом, на самом деле, разделение произошло.

Лагеря уже обрисованы.

Недавно проходили военно-морские учения, где участвовали США, Индия, Новая Зеландия, Австралия и Филиппины. И это американская группировка.

В конце 2019 года были учения: Россия, Китай, присоединился Иран.

И не надо никаких соглашений, никаких Варшавских договоров или нового азиатского НАТО. Уже и так все ясно. Как ни странно, любое давление США на Китай или Россию усиливает российско-китайский союз.

Китай сделал или вот-вот сделает вывод, что Трампы и Байдены приходят и уходят, а антикитайская политика США остается. Значит, он должен предпринимать какие-то ответные меры.

— Кстати, скажите, повлияет хоть как-то этот пленум на отношения России и Китая или он немножко другой?

— Конечно, он внутренний. И он может повлиять, прежде всего, на китайскую экономику. И он повлияет не только на намеченные планы, а на то, что и бизнес китайский, и производители китайские, и зарубежные инвесторы, которые продолжают сейчас инвестировать, убедились, что в китайской экономике все нормально, есть понимание, что все будет развиваться хорошо, поступательным образом.

Я приведу еще одну очень лестную цифру.

Сколько Трамп ни призывал американских производителей уходить из Китая и уводить оттуда свои капиталы, 90% американских компаний никуда не ушли.

Более того, сейчас мы видим, начинают возвращаться многие инвесторы из США, Великобритании, которые послушались было указаний из Белого дома.

Бизнес циничен в этом плане. Он идёт туда, где проще жить деньгам.

Беседовал Саид Гафуров

Материал подготовила Ольга Лебедева