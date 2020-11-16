В Белоруссии появилась "сакральная жертва". Кризис разрастается

Если Александр Лукашенко не поторопится с реальной конституционной реформой, то кризис в Белоруссии будет разрастаться, считает эксперт Константин Затулин.

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"Сакральная жертва" принесена

В минувшее воскресенье в городах Белоруссии прошли новые протесты с задержанием сотен активистов. Акция 15 ноября называлась "Я выхожу" и была посвящена памяти погибшего Романа Бондаренко. Он был избит 1 ноября, а на следующий день он умер в больнице.

"Я выхожу", — последние слова Романа, которые он оставил в социальной сети.

Официально ГУВД Белоруссии заявляет, что 31-летний мужчина был обнаружен правоохранителями уже избитым во дворе в Минске. Оппозиция считает, что его смерть является следствием политики власти, и он убит "титушками" из-за красно-бело-красного флага.

"Роман — еще одна невосполнимая утрата в мирной борьбе страны за демократическое будущее", — заявили в представительстве ЕС в Белоруссии, напомнив о солидарности с протестующими в РБ.

Ранее к введению санкций против виновных в смерти Бондаренко призвал МИД Латвии.

Несмотря на подобные заявления, Брюссель до сих пор не спешил с секторальными санкционными мерами, понимая, что ими ЕС не оставит Лукашенко иного выбора кроме как срочно интегрироваться с РФ.

"Территория свободы" тоже уже есть

Как передаёт с места событий корреспондент РИА "Новости", на "площади перемен" (двор, где погиб Бондаренко) протестующие установили пару палаток: они круглосуточно дежурят в этом районе, охраняя стихийный мемориал. Также установлен специальный навес, под которым желающие могут перекусить и выпить чай или кофе. Забор в районе мемориала украшен белыми и красными лентами, по всему периметру размещены оппозиционные бело-красно-белые флаги и фотографии Бондаренко.

На Украине Майдан начинался также — с захвата общественного пространства и объявление его "территорией свободы". Только спустя месяц начались погромы и захват общественных зданий. С помощью извне, всё закончилось "оранжевой революцией" и госпереворотом.

Лукашенко медлит с реформой Конституции

Как сказал "Правде.Ру" первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин, выход для президента Лукашенко состоит в реальном движении по направлению к изменениям в Конституции и проведению новых выборов в соответствии с новыми конституционными обязательствами.

"При этом, чем быстрее власть Белоруссии будет проводить эту работу, чем полнее она для осуществления этой работы привлечет к ней людей, в том числе из оппозиции, тем больше шансов на то, что этот кризис может быть преодолен без дальнейшего его углубления и разрастания", — сказал эксперт.

К большому сожалению Константина Затулина, "власть Белоруссии не демонстрирует желания вести необходимую для этого политическую работу. Она предпочитает репрессивные меры и имитацию вместо реальных действий по налаживанию политического диалога. Например, объявления амнистии политическим заключенным.

Оппозиция — не агнцы

При этом, как отметил Константин Затулин, деятели белорусской оппозиции не агнцы, и к ним, безусловно, претензии есть.

"Они злоупотребляют всякого рода ультиматумами и оркестрируют кампанию против Белоруссии как таковой, отчего страдает не только Лукашенко и его окружение, но, прежде всего, население Белоруссии. Из этого тупика им каким-то образом надо выходить. И они должны быть заинтересованы в этом политическом диалоге, они должны со своей стороны его предлагать, а не объявлять забастовки и не радикализировать обстановку", — сказал Константин Затулин.

"Усиление интеграции с Россией — это, безусловно, важный термин, но он не является альтернативой политическому диалогу. Вот что надо понимать. Потому что в ином варианте это выглядит как лозунг "Интеграция вместо диалога". Такого не должно быть", — заключил эксперт.

В МИД РФ к Лукашенко претензий нет

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в четверг, выразил уверенность, что процесс конституционной реформы в Белоруссии продвигается и причин говорить о паузах нет.

"Я думаю, что даже те, кто пытается патронировать этому белорусскому протесту, они уже понимают бессмысленность этой затеи, но, к сожалению, остановиться не могут", — сказал Сергей Лавров.

Министр отметил, что "здоровая оппозиция может участвовать в диалоге с Минском, а "правительство в изгнании" диалога не желает. Однако отметим, что "здоровая оппозиция" зачищена Лукашенко. Да и могла ли она, вообще существовать в белорусском тоталитарном государстве, если Москва не работает с оппозицией, в принципе, а поддерживает только действующую власть.

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