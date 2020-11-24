О чём умолчал Си Цзиньпин и какие острые проблемы оставил на потом

Китайская внешняя экономическая политика всегда строилась на внутренних китайских столкновениях двух линий:

Одна как бы говорит, что китайская экономика настолько хорошо себя чувствует в существующей системе, с долларовым центром, с доминированием Америки, — еще же до Трампа это было, когда всякие трансокеанские партнерства пытались создавать, — что Китаю не нужно дергаться, а нужно использовать все преимущества, которые Китай имеет.

А другая, наоборот, о том, что нельзя ждать милости от Вашингтона и надо создавать многовалютный мир.

Из материалов 5 Пленума ЦК КПК можно понять, что вторая линия на вызов той сложившейся системе явно доминирует, а линия найти себе место поудобнее в долларовой экономике, в вашингтонском консенсусе, отступила назад.

Так ли это — в интервью обозревателю "Правды.Ру" Саиду Гафурову рассказал китаист, исполняющий обязанности директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов.

Читайте начало интервью:

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Пятый Пленум﻿ ЦК КПК - разговор о прошлом или о будущем?

— Может быть, мой ответ будет немного необычным. Как ни странно, это не зависит ни от той, ни от другой группировки людей. Ни от сицзиньпиновской, ни от более умеренной ликэцяновской.

Чтобы понять, как Китай будет действовать, надо понять логику развития Китая. А логика всегда почти одинакова.

Неважно: мы берем эпоху совсем древности или средневековье, или новое время, XIX век — она заключается в следующем.

Как только в Китае увеличивается заметно прибавочный продукт, как только отрабатываются все внутренние производственные связи, Китай неизбежным образом начинает расширяться. И он обязан выходить за рамки страны. Но если раньше это можно было физически — взять и расширить территорию и подчинить себе, причем экономическими методами, южные царства или некоторые северные княжества, сегодня по понятным причинам это сделать нельзя. И Китай использует ту же самую схему, но на другом уровне — это вынесение части своей экономики за границы, за пределы Китая. Отсюда же и крупные инвестиции, отсюда же возникает и идея, инициатива one belt — one road.

Китай всегда мыслит себя глобальной страной

И вот оказалось, что внезапно, наверное, впервые за историю Китая, глобализация Китая остановлена факторами, которые вообще никак с Китаем не связаны.

Пандемия. Людям вообще не до глобализации. Наоборот, мы увидели, скорее, разрушение связей, а не восстановление. Мы увидели огромный кризис доверия, когда страны друг другу не верят. Люди не верят своим правительствам. Люди не верят людям. Люди не верят врачам и так далее. Полный кризис доверия.

И вдруг на этой волне, — а в Китае-то другой модели нет развиваться — он сталкивается на самом деле с враждебным, как минимум с неприятным, некомфортным окружением.

И вот поэтому как раз очень важно взять и еще раз обновить завет, то есть еще раз сообщить и миру, и китайскому народу о том, что у Китая глобальные цели были и остаются. И эти глобальные цели связаны:

с расширением китайской экономики,

с тем, что это расширение идет только на благо китайского народа, а не вообще.

О чём умолчал Си Цзиньпин?

На пленуме как раз очень хорошо было видно, что там (в Китае) есть еще целый ряд проблем, которые руководство страны предпочло пока "замолчать".

К примеру, проблема, которая обсуждалась: проблема старения населения — для Китая важно решить: что с этим делать?

Формально Китай уже объявил, что будет повышен официальный возраст выхода на пенсию в 2020 году. Мы уже знаем все эти меры. Китай заранее объявил. И это было включено в план работы министерства социального обеспечения.

Сегодня пока пенсионный возраст 60 лет для мужчин, 55 лет — для женщин. Но Китай взял и "забыл" об этом. Тема не обсуждается. Не потому, что от идеи отказались. Нет. Просто потому, что не время. Социальный взрыв может произойти. Но ведь население все равно стареет. Пенсионный фонд надо чем-то наполнять.

Сегодня задолженность пенсионного фонда перед населением, проще говоря, сколько государство должно докладывать денег в Пенсионный фонд, чтобы платить пенсии, измеряется почти $1,5 триллиона. Это гигантская сумма, потому что никаких пенсионных накоплений не было. И все ожидали, что будет на этом пленуме как-то провозглашена новая возрастная политика.

Но — не до этого сейчас. После решим.

Другой вопрос. Все ожидали, что Си Цзиньпин будет говорить об участии в соглашении по климату, вообще, про экологические вопросы. Но он и их убрал: Неважно, идем вперед.

Ожидали, что в 2022 году формально заканчивается "президентский" срок Си Цзиньпина как руководителя государства. Он не президент, я напомню, он председатель КНР.

В 2022 году он должен меняться или оставаться. И за этим очень внимательно следят инвесторы, причем не только зарубежные, но и из Гонконга, из Тайваня, из других стран Юго-восточной Азии.

И про это Си Цзиньпин ни слова об этом не сказал.

Он максимально глобализировал подход, что все это мелочь и вообще никак не влияет на экономику, потому что Си Цзиньпин подчинен тем же самым историческим тенденциям, что и весь Китай.

Единственный способ Китаю удержать стабильность и внутри страны, и снаружи, и экономическую стабильность, и политическую, и социальную — это продолжать расширяться, потому что иначе вся система, вся китайская модель схлопнется и начнется то же самое, что было в XIX и в XVII веке, и в III веке.

Когда начинаются внутренние дисбалансы, дистурбции, в конце концов начинает меняться руководство страны. Мы должны понимать, что сейчас Китай пытается сам изменить модель, для того чтобы удержать страну от хоть каких-то внутренних дисбалансов.

Беседовал Саид Гафуров

Материал подготовила Ольга Лебедева