Почему на Пленуме ЦК КПК Си Цзиньпин был в роли абсолютного победителя

У людей, наблюдающих за происходящим в Китае, давно сложилось впечатление, что Си Цзиньпин в стране отвечает за всё: безопасность, борьбу с коррупцией, внешнюю и внутреннюю политику. Единственное, чего он обычно избегает — экономических вопросов.

На прошедшем в конце октября пятом Пленуме ЦК КПК Си Цзиньпин — неожиданно для многих — лично занимался подготовкой отчётного доклада по экономике.

С чего вдруг? В правительстве КНР произошло перераспределение полномочий?

Об этом в интервью обозревателю "Правды.Ру" Саиду Гафурову рассказал китаист, исполняющий обязанности директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов.

Читайте начало интервью:

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— Ли Кэцяна, традиционно отвечавшего в Китае за экономику, действительно стало меньше.

Более того, я думаю, это последствие политики "периода коронавируса". Главный был вопрос: если бы Китай проиграл борьбу с коронавирусом экономически или экологически, тогда, скорее всего, мы бы не увидели так много именно Си Цзиньпина.

Но Китай — и это очевидно — выиграл. Китай победил коронавирус. И самое главное, что в Китае рынок в третьем квартале этого года начал резко расти. Заметно расти. Это большая победа. И здесь возник вопрос: кто возьмет на себя эту победу? Взял Си Цзиньпин. Он на этом фоне проводил пленум. И он начинает говорить об экономике, что действительно для него нехарактерно.

Си Цзиньпин всегда ставил глобальные цели, почти космические. Политические, экономические. Но оперировать цифрами — не для него. Для этого есть Ли Кэцян. Для этого есть даже вице-премьер Госсовета и так далее.

Но сейчас Си Цзиньпин выступил как победитель. И эта победа очень важная. Может быть, даже мы не понимаем, насколько важна она. Если бы Си Цзиньпин не победил экономически и политически эту ситуацию, я думаю, кресло под ним бы закачалось.

И на это рассчитывали американцы, что китайская экономика упадет, а мировая экономика падать не будет. И тогда за счет социального недовольства, за счет давления, в том числе со стороны США, позиция Си Цзиньпина заметно покачнется.

Но все оказалось по-другому. Китай вышел вверх, мир упал вниз.

США начали преодолевать свои внутренние кризисы, как экономические, так и политические. И на этом фоне выходит Си Цзиньпин и говорит: "А у нас идет рост", — и отчитывается прекрасно. Таким образом, это, скорее, отчет победителя.

И на мой взгляд, здесь не надо воспринимать это как внутрипартийное событие. Я имею в виду пленум. Это событие международного значения.

— Американцы и международные финансовые институты говорят, что во всем мире экономика падает, а в Китае она продолжает расти. Там проценты, понятно, что еще есть временной лаг, запаздывание, сбор информации. Китай вроде выкарабкивается за счет внутреннего спроса. А как это, экономика-то рыночная? Или тут модели Ли Кэцяна? Он всегда говорил: "Давайте считать рыночные показатели, а не плановые". Что это означает?

— Это означает, что Китай делает упор на развитие внутреннего рынка. Делает это очень грамотно.

Три рычага для стимулирования внутреннего рынка

Наращивание ликвидности. Китай каждый месяц выбрасывает на рынок от 8 до 10% ликвидности. И это на самом деле очень большой риск, потому что может пойти галопирующая инфляция, когда денег больше, чем товаров. Китай внимательно за этим наблюдает и постоянно смотрит, насколько производство товаров и услуг поспевает за этой ликвидностью, чтобы рынок постоянно рос, бурлил.

Третий квартал показал, что люди покупают не только продукты первой необходимости, но и, например, люксовые товары, премиальные. В Китае на первое место вышла фирма Tesla с продажами своих автомобилей. И это на фоне абсолютного падения мировой экономики. Но ликвидностью нельзя постоянно заливать проблему.

Создание новой инфраструктуры. Дело в том, что нужны долгосрочные вложения, чтобы население, причем самое разное, от простых рабочих до инженеров и крупных ученых, было бы задействовано в каких-то мегапроектах.

Это абсолютно, честно говоря, советский стиль. Мы помним строительство Беломорканала, создание атомной бомбы, когда работают все структуры.

И вот Китай делает гигантские капиталовложения в область энергетики, то есть передачи энергии на большие расстояния, передачи информации (разные сети 5G, облачные хранилища и так далее).

Двойное обращение. Внешний и внутренний рынок, внешняя и внутренняя торговля.

Пока в Китае работает внутренняя торговля. А затем в действие вступят в 2021 году внешние ресурсы, то есть заработает международная торговля.

И все, что было наработано в Китае, пойдет на внешний рынок. Для Китая это важно, потому что он правильно рассчитывает, что в 2021 году мировая экономика во многих странах не успеет восстановиться и китайские товары опять понадобятся.

Причем понадобятся почти по любым ценам.

В 2019 году Китай заметно отставал от многих стран, то есть китайские товары были дорогими, а вьетнамские и индийские товары были дешевыми, соответственно, Китай не мог с ними конкурировать. Сейчас ситуация опять меняется, и Китай будет опять прорываться на внешние рынки.

Беседовал Саид Гафуров

Подготовила материал Ольга Лебедева