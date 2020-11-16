У России нет главного в Молдавии - правды

Как говорил известный герой Сергея Бодрова — вся сила в правде, а не в деньгах. У России нет ни того, ни другого. Имперская политика сменилась воровством на серых схемах в непризнанных анклавах с выводом денег в офшоры.

Молдавия станет частью нового государства

Почему Молдавия выбрала Санду

Унионистка и гражданка Румынии Майя Санду побеждает на выборах президента Молдавии с 57,7% голосов, у социалиста Игоря Додона — 42,2%, сообщает ЦИК.

Санду получила большинство в крупных городах, кроме Бельц и на участках за границей. Додона поддержали сельские районы, решившие проголосовать жители Приднестровья, и в Гагаузии. Действующий президент Додон поздравил Санду с избранием на пост главы государства.

Председатель молдавского общественного совета "За свободную Родину", Игорь Тулянцев считает, что Санду победила только на протестном голосовании потому что Додон "дискредитировал всё, за что взялся", а именно:

— не отменил "закон о российской пропаганде", в итоге российские телеканалы в Молдавии не принимаются,

— не реабилитировал россиян, которые объявлены персонами нон грата, например, Дмитрия Рогозина,

— не вернул русский язык, как обязательный, в систему образования,

— назначил премьер-министром Иона Кику — гражданина Румынии, выступая против унии с Румынией.

А также замечен в том, что принимал "кульки от Плахотнюка" в оплату деятельности Социалистической партии, сказал Игорь Тулянцев для "Правды .Ру".

Со своей стороны, в комментарии для "Правды.Ру" старший научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Екатерина Шумицкая увидела в победе Санду заслугу Евросоюза.

Эксперт указала, что, если четыре года назад за вступление в Европейский союз выступало 38% опрошенных молдаван, то сейчас — 64%. И произошло после того, "как Европейский союз осознал, что не надо поддерживать Майю Санду или какого-то другого политика, а надо поддерживать народ и показывать тот образ жизни, которым они могут жить, и помогать непосредственно гражданам". В результате на европейские деньги в Молдавии были построены социальные объекты, дороги, поддерживался малый бизнес, и это видел каждый гражданин страны.

"В результате мы видим, что, несмотря на все административные усилия и Москвы, и Додона, побеждает Санду", — сказала эксперт.

Добавим, что Санду в предвыборный период грамотно играла на антикоррупционной риторике и выиграла на поддержке левого электората Ренато Усатого (17% голосов в первом туре), которого в России объявили уголовником.

Президент Молдавии отвечает за внешнюю политику государства, поэтому с приходом Санду курс на евроинтеграцию, а, возможно, даже на объединение с Румынией, будет продолжаться ближайшие 4 года. Запад отлично провёл многоходовую операцию — сначала с изгнанием проворовавшегося олигарха Влада Плахотнюка, а потом со смещением Додона. Не понадобился даже резервный вариант с "Майданом". Несомненно, постепенно изменится и состав парламента, который сегодня контролируется социалистами. Санду найдёт повод объявить досрочные выборы.

Пророссийские анклавы сидят на "серых схемах"

Что же было использовано Россией за 4 года нахождения у власти "пророссийского президента"?

Так как денег у Москвы нет, виден один ресурс "мягкой силы" — газ. Да, Россия снизила цену на газ для Молдавии до 173 долларов за тысячу кубов, а с 1 июля цена будет (если теперь будет) в районе 140-135 долларов (было $235). Это случилось во многом потому, что вопрос с украинским транзитом был урегулирован. И цены для населения тоже были снижены, но этого не хватило Додону для победы. Почему?

Известно, что при этом долг за потребление газа непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) достиг более 7 млрд долларов, и через этот долг прокачиваются серые схемы обогащения молдавских, приднестровских и российских элит.

Об этом пишет в социальной сети акционер MoldovaGaz Александр Петков. Он указывает, что по договоренности с "Газпромом" MoldovaGaz сначала обязывается оплатить весь газ, поставляемый на территорию Молдавии. Потом MoldovaGaz заключает контракт с ООО "Тираспольтрансгаз", который раздает его частично приднестровским бюджетникам, а частично через ООО "Тираспольтрансгаз — Приднестровье" продаёт, но при этом на счета АО "MoldovaGaz" деньги за этот газ, не поступают. То, есть, формируется долг.

Затем на этом газе производится электроэнергия, которая продаётся молдавским потребителям на правом берегу. Затем деньги отмываются:

"Деньги от поставленной на правый берег электроэнергии поступают через плахотнюковскую "моечную" компанию "Энергоком" приднестровским предприятиям. А долг? — спросите вы. Так вот, те самые 7 миллиардов долларов за уже конвертированный в электроэнергию неоплаченный газ, затем уже осевшие в карманах чиновников и бизнесменов в Кишиневе, Тирасполе и Москве, признаются долгом Молдавии", — пишет акционер.

Игорь Тулянцев считает, что левый и правый берег легко договариваются, если нужно провести какую-то операцию, например, "по магазинам Duty free одного из олигархов", а проблему политического характера они "вдруг решить не могут".

"Понятно, что это наводит на определенные мысли и определенные вопросы, что политическая элита, когда ей нужно набить карман, легко находит общий язык. Есть заинтересованность политических элит в замораживании приднестровского конфликта для того, чтобы продолжать рубить "капусту" и делать деньги на этих проблемах, продавая поочередно России и Западу данную проблему", — сказал Игорь Тулянцев.

По словам Екатерины Шумицкой, приднестровский и российский бизнесы "абсолютно слиты", преимущественно, в теневых схемах. Приднестровье давно рассматривается европейскими политиками, экспертами, как "черная дыра".

"Это связано не только с энергетическим обеспечением, а с тем, что Россия использует Приднестровье как потайную дверь на европейский рынок", — сказала эксперт.

Санду предлагает дождаться "геополитического окна" в России

В интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, Майа Санду заявила, что

— Додон делает деньги на контрабанде из Приднестровья, и что ПМР существует, потому что весь эти схемы позволяют делать миллиарды и выгодны "людям в Кишенёве".

Похвальная констатация, вопрос, что будет дальше? Санду предлагает решить вопрос Приднестровья политическим путём, дождавшись "геополитического окна" в России. Очевидно, что речь идет о выборах президента РФ в 2024 году.

Екатерина Шумицкая считает, что, чтобы избежать последствий открытия "геополитического окна", "России надо прекратить поддерживать власть, непопулярную в народе, или делать власть популярной в народе не посредством манипулирования сознанием, а строить дороги, школы, больницы, поддерживать малый бизнес кредитованием".

Эксперт уверена, что Санду не примет "ни одного решающего действия", "предположим, о вхождении в НАТО Молдавии или еще каких-то вещах, противоречащим интересам России". Потому что существует достаточный процент граждан, выступающих за налаживание отношений между странами, кроме того, много молдавских граждан работают в России, а не в Европе.

"И без Приднестровья Молдавии очень тяжело развиваться", — сказала Екатерина Шумицкая.

Время покажет, как будет действовать Санду, а пока она указывает, что будет вести переговоры о выводе из Приднестровья российского контингента. Она, вероятно, будет ссылаться на резолюцию 2018 года Генассамблеи ООН, в которой та призвала Москву вывести свои войска из непризнанной Республики.

Имперская идея России сменилась воровской

Очевидно, что в Молдавии, как и везде на постсоветском пространстве, у России нет никакой идейной политики, речь идёт о дележе наворованного и отправке его в западные офшоры. Держать страны через олигархов и серый бизнес, а не через идеи и партии — эта стратегия проигрывает западной и турецкой моделям интеграции.

При таком подходе Россия поступательно теряет влияние во всех постсоветских странах. Прибалтика давно отошла к Европе, Украине — тоже. Средняя Азия давно де-факто отошла Китаю, Азербайджан — Турции. Армения вообще стоит перед дилеммой гибели или распада. Самой страшной будет потеря Белоруссии. А затем проблемы могут начаться уже в самой Российской Федерации, особенно в национальных республиках.

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