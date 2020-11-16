ШОС и БРИКС смогут противостоять "ястребам" США

Ещё не успел взойти на "трон" кандидат от демократической партии США Джо Байден, а преданные Штатам европейские вассалы вновь воодушевились и клянутся в своей верности. Пошатнувшаяся было мировая гегемония Вашингтона вновь подаёт надежды и коллективный Запад мечтает ударить всей мощью "демократии" по своим евразийским противникам — прежде всего России и Китаю. Консолидация сил в рамках таких международных организаций, как ШОС и БРИКС, могла бы стать непреодолимым рубежом для этих агрессивных планов.

Поздравляя Джо Байдена и Камилу Харрис, президент Франции Эмманюэль Макрон отметил: "Нам предстоит многое сделать, чтобы ответить на вызовы сегодняшнего дня. Будем действовать вместе". "Я рада будущему сотрудничеству с президентом Байденом, — заявила канцлер Германии Ангела Меркель. — Наша трансатлантическая дружба незаменима, если мы хотим преодолеть большие вызовы этого времени".

Характерна и опубликованная в Politico программная статья с красноречивым заголовком "Европа по-прежнему нуждается в Америке — кто бы ни пришёл в Белый дом, мы должны быть вместе" за подписью министра обороны Германии и формального лидера ХДС Аннегреты Крамп-Карренбауэр.

"Существует неизбывная стратегическая потребность в сильных трансатлантических отношениях — как на нашей стороне, в Европе, так и, я твёрдо в этом уверена, в Вашингтоне", — заявила Аннегрета Крамп-Карренбауэр.

Люди, окружающие Джо Байдена и претендующие на ключевые позиции в администрации президента США, отличаются "ястребиным" настроем и в симпатиях к России отнюдь не замечены. Это, например, Джейк Салливан и Майкл Карпентер, призывающие ввести новые секторальные санкции против российской экономики. Возможный претендент на пост госсекретаря — Сьюзан Райс, готовая обвинить Россию в чём угодно, будь то протесты в США или гибель американских солдат в Афганистане. В этом же ряду стоят бывший заместитель госсекретаря Энтони Блинкен, ратовавший за снятие запрета на поставки Украине летального вооружения и сравнивающий Россию с потёмкинской деревней, а также бывший замминистра обороны Мишель Флорной — сторонница политики сдерживания в отношении России и создания для неё максимальных трудностей.

Объединяющий шанхайский дух

Понятно, что Россия не может в одиночку противостоять этому натиску на Восток без объединения усилий с остальными государствами Евразии (и других континентов), не желающими оказаться в числе бесправных вассалов США. Благо наша страна не одинока в своём стремлении быть независимой и суверенной.

На днях в режиме видеоконференции под председательством президента Владимира Путина состоялось заседание Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества. В своём выступлении президент России отметил, что система стратегической стабильности продолжает деградировать, по-прежнему серьёзную угрозу представляют международный терроризм и наркотрафик, не прекращаются ожесточённые региональные конфликты, более того, появляются новые очаги напряженности, в том числе на внешних границах ШОС.

Как неприкрытый вызов общей безопасности Путин обозначил участившиеся попытки прямого вмешательства извне во внутренние дела государств, участвующих в деятельности ШОС. Являющаяся в ней наблюдателем Белоруссия сразу после президентских выборов испытала беспрецедентное давление и противостоит провокациям, санкциям, информационной и пропагандистской войне. Вот почему одним из ключевых направлений работы ШОС является содействие мирному, политико-демократическому разрешению кризисов, купированию угроз, исходящих из горячих точек.

К укреплению шанхайского духа, углублению солидарности и взаимодействия в созидании сообщества единой судьбы человечества призвал председатель КНР Си Цзиньпин. Мир проходит через серьёзные испытания по линии противостояния между многосторонним и односторонним подходами, открытостью и замкнутостью, сотрудничеством и конфронтацией. Китайский лидер выступает за то, чтобы взаимовыгодное сотрудничество превалировало над логикой "игры с нулевой суммой", за мультилатерализм, за углубленное сопряжение инициативы "Один пояс и один путь" с национальными стратегиями развития и региональными интеграционными процессами.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал ШОС эффективным инструментом укрепления сотрудничества и доверия на пространстве, охватывающем четверть территории, 40% населения Земли и треть мирового ВВП. В связи с усилением угроз безопасности (терроризм, гонка вооружений, гибридные войны) и столкновением в сфере геоэкономики двух полярных тенденций — глобализма и национализма — лидер Казахстана призвал к активной реализации программ сотрудничества в рамках ШОС. Усиление протекционизма и разрыв международных цепочек товарных поставок делают неотложной задачу раскрытия экономического потенциала организации. Предлагается принять дорожную карту по постепенному увеличению доли национальных валют во взаимных расчётах, создать евразийский финансовый консультационный механизм, подписать программу развития дорог ШОС и согласовать концепцию по пулу технопарков ШОС, с тем чтобы гармонизировать усилия по переводу национальных экономик на инновационные рельсы.

"Пятёрка" сильнее "семёрки"

Многие из этих идей и планов нашли своё отражение в Московской декларации Совета глав государств — членов ШОС от 10 ноября 2020 года. В условиях глубинной трансформации международных отношений и связанных с этим рисков ШОС предстаёт в качестве одной из важных опор нового миропорядка, основанного на верховенстве международного права, равной и неделимой безопасности, уважении цивилизационного многообразия и суверенитета. Получила поддержку инициатива России о создании большого евразийского партнёрства, с тем чтобы объединить потенциалы многих стран и международных организаций в интересах формирования на континенте пространства широкого, открытого, взаимовыгодного и равноправного взаимодействия.

Интересно, что наша страна в текущем году председательствовала и в другом важном объединении — БРИКС, куда входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Первые буквы в названии стран и образовали данную аббревиатуру, которая созвучна английскому слову "bricks", то есть "кирпичи". Многие согласны с тем, что "пятёрка", будучи неформальным межгосударственным объединением, предоставляет возможность использования этого формата как трибуны для диалога со всей планетой: обсуждаемые ею вопросы касаются глобальных процессов, а достигнутые договорённости предопределяют направление мирового развития.

Сразу после очередного саммита, прошедшего в ноябре прошлого года в Бразилии, Владимир Путин подчеркнул важную роль БРИКС: "Эта организация является определённым фактором стабильности не только в политике, но и в мировой экономике, поскольку выступает за открытые рынки, против любого вида протекционизма".

В прошлом году БРИКС обошёл страны "семёрки" по объёму ВВП по паритету покупательной способности на 12%.

К очередному саммиту подготовлена Стратегия экономического партнёрства БРИКС до 2025 года, которая затрагивает такие темы, как:

инфраструктурные инвестиции,

сопряжение национальных платёжных систем и цифровых платформ,

более активное использование национальных валют в международных расчётах.

Так, кирпичик за кирпичиком, усилиями многих стран, строится общий дом на фундаменте истинного партнёрства и взаимоуважения в противоположность пресловутому американскому миропорядку с его жёстким диктатом и пренебрежением к законным интересам других.