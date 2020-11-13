Какой план по Карабаху будет реализовывать Азербайджан?

Азербайджан уже считает территорию Нагорного Карабаха своей, но так ли это?

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Азербайджан считает Карабах подконтрольным

Посол Азербайджана в Москве Полад Бюльбюль Оглы сделал несколько полемических заявлений во время пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

В частности о том, что азербайджанские власти готовы предоставить армянскому населению Нагорного Карабаха права культурной автономии.

"Никакого статуса-кво нет на сегодня. Это может быть культурная автономия для армянского населения, которое там живет", — сказал Бюльбюль Оглы.

Посол отметил, что Баку считает конфликт в Нагорном Карабахе урегулированным, а азербайджанское население, ушедшее из региона в начале 1990-х годов, вернется туда.

И, наконец, комментируя трагедию со сбитым российским вертолетом, в результате которого погибли российские лётчики, Бюльбюль Оглы отметил, что "на войне, как на войне". МД России посчитал, что данное заявление — "это большая ошибка".

"Если Россия исповедовала бы принцип "на войне как на войне", то ответ был бы сокрушительным. В Москве же восприняли слова Баку о признании вины и извинениях", — заявили в ведомстве.

А если Степанакерт не согласится с культурной автономией?

Однако не понятно и другое, вряд ли положение в Карабахе можно назвать урегулированном, если статус его пока не определён.

Глава МИД Сергей Лавров полагает, что статус Нагорного Карабаха будет определен после того, как станут понятны права всех категорий населения этого в зависимости от решения вопроса об этническом и конфессиональном составе.

Москва не ставит искусственных сроков по определению статуса Карабаха, сейчас это главная тема политического процесса" — сказал Лавров на пресс-конференции в четверг.

Пока ясно, что Россия обеспечивает полный силовой контроль над Степанакертом и окрестностями, и она не позволит навязать какой-либо статус армянскому Арцаху, если, конечно, армяне там останутся жить.

Все резолюции ООН по Карабаху говорят о том, что статус (культурная или иная автономия или независимость) должен быть определён после возвращения туда беженцев. Вернуться ли они туда — тоже вопрос.

Азербайджан объявил об обязанностях по отношению к армянам Карабаха

Как сказал "Правде.Ру" ведущий сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов, в целом заявление Бюльбюль Оглы было позитивное, так как прозвучал призыв о сохранении религиозных, культурных, исторических традиций для армянского населения. Это предполагает обязанности Азербайджана по отношению к нему, добавил он.

Что касается статуса Карабаха, то эту территорию Азербайджан считает своей, и, "надо предполагать, что здесь будет действительно администрация Азербайджана, но которая должна будет соблюдать то, о чем говорил посол Азербайджана", отметил Борис Долгов.

"Насколько это (автономия) будет соблюдаться, это зависит уже от азербайджанской стороны, и это важный вопрос, который требует времени", — сказал эксперт.

По его мнению, возвращение азербайджанских беженцев сопряжено с большими проблемами, хотя бы потому, что за 30 лет места их проживания заняты армянами "и, может быть, представителями других национальностей". Кроме того, стоит вопрос об их безопасности, поэтому нужен механизм, который будет контролировать этот пункт "Мадридских принципов".

"Это процесс долгий, безусловно. Нельзя здесь строить иллюзии, что это быстро решится в течение нескольких месяцев, так как нужна политическая воля всех сторон участвующих в конфликте. Многое зависит и от того, как будет развиваться ситуация в Армении, как будет действовать Турция — это важный и активно действующий международный фактор", — сказал Борис Долгов.

Для Армении ничего не закончено

Что касается мнения Армении, то президент Армен Саркисян заявил в пятницу, что трехстороннее заявление о прекращении огня, вводе миротворцев и передаче ряда территорий Азербайджану не определяет статус Нагорного Карабаха, для этого необходимо вернуться к переговорам в рамках Минской группы ОБСЕ.

"Сегодня российские миротворцы уже здесь. Означает ли это, что все закончено? По моему мнению — нет. Одним из первоочередных шагов должно быть возвращение к процессу Минской группы", — заявил Саркисян.

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