России грозит "новый Карабах" в Крыму и Абхазии

Турция, которая попыталась нахрапом влезть на Кавказ, провоцирует новый конфликт у границ России - и не один. В этом ей "помогают" США.

Не исключено, что вслед за Карабахом еще одной точкой напряженности может стать Абхазия.

Политологи пишут, что встреча президента РФ Владимира Путина с абхазским коллегой Асланом Бжанией свидетельствует о готовности Москвы работать в этом направлении.

Предыдущая встреча состоялась в Москве на параде Победы 24 июня. Но пока стороны обходились без полноценных личных переговоров.

Путин на встрече в Сочи высказал мнение, что имеет смысл обсудить, как развивается ситуация в межгосударственных отношениях". Со своей стороны, Бжания отметил, что "в таком формате встреча у нас проходит в первый раз".

Российский президент подчеркнул, что Россия дает 70 процентов всего экономического оборота республики. Работают такие сферы как туризм, сельское хозяйство, телекоммуникации. Сегодня российские медики оказывают республике в борьбе с пандемией, так что взаимодействия продолжаются постоянно.

Напомним, что с момента признания независимости Абхазии после грузино-абхазского конфликта в 2008 году Россия — ключевой донор с постоянной помощью. В 2020 году госбюджет республики составляет 10,3 млрд рублей, при том, что объем финансовой помощи РФ достигает 4,7 млрд рублей.

Как пояснил заведующий отделом Кавказа Института стран СНГ Владимир Евсеев, встреча президентов была необходима для поиска решений об активизации абхазской экономики. Но дело не только в этом.

Проблема сторон — не дать Турции укрепиться в регионе, не позволить ей вытеснить Россию из Абхазии.

Турция откровенно активно наращивает свое влияние там, где есть российские интересы, потому президенты обсуждали вопрос об изменении законодательства Абхазии. В перспективе россияне получат возможность покупать там недвижимость. Таков российский вклад в экономику республики

Напомним, портал "Союзники. ОДКБ" — официальное издание "Организации договора о коллективной безопасности" писал о возросших турецких аппетитах.

Политолог Андрей Арешев отметил "резкий взлет активности Турции на Кавказе", причем не только в экономических, но и в военно-политических формах. Потому Москва и хочет обновления отношений с республикой.

Евсеев же добавил, что Турция пытается использовать региональные конфликты для расширения своего влияния, чтобы поставить по итогу везде свои военные базы.

Для получения контроля Анкара может подтолкнуть Грузию к новой попытке захвата Абхазии. Турция почти подчинила себе Аджарию и на этом не остановится.

Политолог Ниязи Ниязов при этом не верит в эту версию, считая, что Анкаре "себе дороже лезть в Абхазию с точки зрения мирового права", поскольку международное сообщество не признает независимость Абхазии.

В таком статусе никакой реальной внешнеэкономической деятельности там быть не может, а Россия отвечает фактически за все, подытожил эксперт.

Также авторы проектов "Daily War" и "Ратник 2-ого разряда" предполагают, что следом за Нагорным Карабахом, Турция и США попытаются "отжать" российский Крым.

"Правда тут уже больше американцы работают, но и без турок никуда", — пишут они.

Эксперты называют следующие причины для беспокойства.

На Украине резко увеличилось количество общественных организаций работающих по Крыму, представленных на форуме ОБСЕ. С 3 до 15! "Международный альянс о свободе вероисповедания", созданный американским Госдепом сконцентрируется на поддержке "Хизб ут-Тахрир аль Ислами" и "Свидетелей Иеговы". Первые в России признаны террористами, вторые — экстремистами — но обе эти запрещенные в РФ организации свободно существуют на Украине, а потому до 2014 года имели широкую сеть в Крыму.

"Проект американцев по поддержке боевиков из "Хизб ут-Тахрира" поддержала турецкая делегация на форуме ОБСЕ. Тут всё ожидаемо, ведь сторонники этой МТО из числа крымских татар, и "тахрировцы" давно бы хотели видеть Крым, если уж не в составе "всемирного халифата", то как минимум в составе Турции точно",- предупреждают военные специалисты.