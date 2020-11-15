Приднестровье может объединиться только с Россией

Использует ли Запад президентские выборы в Молдавии для организации цветной революции и провокаций против Приднестровья и миротворческой миссии России там? Это все было в планах США, но возможно, сообщение об этом предотвратило возможное обострение. К тому же цветная революция вполне может произойти в самих Штатах, поэтому для них сейчас несравненно важней внутренняя повестка, а не внешняя политика. А уж молдавские дела — явно не в числе приоритетных.

Насколько самой Молдавии важно Приднестровье? Чего простые молдаване хотят от выборов? Какие заботы для них в приоритете? На все эти и многие другие вопросы политолога Игоря Шатрова ответила доцент кафедры международных отношений СЗИУ РАНХиГС, бывший министр иностранных дел ПМР Нина Шевчук.

Читайте начало интервью:

Как Приднестровье относится к выборам в Молдавии

Хотят ли молдавские власти мира с Приднестровьем

Западу нужна дестабилизация Молдавии

Ситуацию в Приднестровье подводят к югоосетинскому сценарию

— Нина Викторовна, вы сказали, что цель возможных провокаций в связи с выборами в Молдавии — подорвать российскую миротворческую операцию. Мандат не позволяет миротворцам предпринять прямые действия по отражению агрессии. Но ведь реагировать на агрессивные действия надо в любом случае.

Если нападению подвергаются сами миротворцы, то они должны защищаться, как это произошло в Южной Осетии. Потом, поскольку Грузия не успокоилась, мы вынуждены были ввести войска. А с того времени многое изменилось. Теперь у нас есть силы специальных операций, задача которых действовать в любой точке земного шара.

Насколько молдавских политиков и простых молдаван волнует приднестровский фактор? Приднестровская тематика беспокоит, на ваш взгляд, среднестатистического молдавского избирателя? Вообще Приднестровье молдаван интересует? Надо ли Приднестровье Молдавии?

— Этот вопрос — действительно волнующий и животрепещущий, хотя…

— Такой молдавский Донбасс, грубо говоря.

— Да-да. Вроде бы хотят, но как его вернуть и что с ним потом делать никто не знает. Если это не знают элиты, то какое отношение может быть к этому вопросу у рядового молдаванина?

Простой молдаванин думает о том, как ему заработать, поехать ему на заработки в Италию или в Россию, чтобы прокормить свою семью.

Конечно молдаване думают за кого проголосовать, чтобы было меньше коррупции и меньше бардака в своей стране. Но среднему избирателю — точно не до Приднестровья, абсолютно.

— По большому-то счёту неплохой подход — вывести это за скобки. А там — или падишах умрет, или ишак сдохнет.

— Да, это так.

— А есть ли в Приднестровье силы, которые настаивают на тесных отношениях с Молдавией, интеграции и так далее?

— Боюсь, что есть, но если и есть, то крайне мало. В открытую это, конечно, не артикулируется, потому что там это очень неудобно и попросту неуместно. Нужно же, чтобы приднестровский избиратель потом ещё проголосовал за эти элиты.

Тем более, что там тоже скоро будут выборы — парламентские, но совсем оригинальные.

Из 32 мандатов на 29 округах будут кандидаты без альтернативы, поэтому совсем непонятно, что это за выборы и что с ними будет. Тем не менее, всё равно нужно в некоторой степени угодить избирателям.

— Какой же образ будущего рисуют эти политические элиты своему избирателю?

— Его не нужно рисовать избирателю, он уже нарисован. С 2009 года я преподавала в Приднестровском университете и сохраняла за собой эту возможность, даже когда была министром и ездила на переговоры.

Однажды студенты задали мне вопрос: зачем Приднестровью участвовать в переговорах формата "5+2"?

Приднестровье и Молдавия — ничего общего

Я, естественно, стала объяснять нашу позицию, но студенты мне стали говорить, что ведь цель переговоров — найти какое-то урегулирование. А зачем оно нужно? Нам что так плохо живется?…

Потом я поняла, что эти ребята не жили в Советском Союзе, Советской Молдавии и вообще не понимают, о чём речь. Они знают, что Тирасполь основал Суворов, эта земля противостояла туркам.

С какой стати вообще надо обсуждать что-то с Молдавией? До Советского Союза она была Бессарабией, потом её присоединили к этому кусочку земли? У Приднестровья с Молдавией общее было 40 лет, а разное — уже 30, то есть мы приближаемся к этому же рубежу. В Приднестровье все знают, что объединение может быть только одно: с Россией. По-другому там вопрос не стоит.

Конечно, после кардинального изменения отношений с Украиной, республика находится между двух огней. Но ничего, будем держаться дальше. Лишь бы не было войны. Пока миротворцы там есть, вроде бы как не страшно.

Все понимают, что Молдавия тоже не знает, что делать с Приднестровьем. Для Молдавии это — чемодан без ручки. Для России — тоже. Но люди живут, продолжают работать и созидать свое будущее.

Беседовал Игорь Шатров

К публикации подготовил Юрий Кондратьев