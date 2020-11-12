Ситуацию в Приднестровье подводят к югоосетинскому сценарию

Президентские выборы в Молдавии проходят в нервозной обстановке. Возможны всяческие провокации, в том числе силовые действия против Приднестровской республики и нападения на российских миротворцев. Запад хочет ударить по имиджу России и напрямую втянуть её в вооружённый конфликт?

Действительно ли в Молдавии возможен киргизский сценарий, а в Приднестровье — южно-осетинский? На все эти и другие вопросы политолога Игоря Шатрова ответила доцент кафедры международных отношений СЗИУ РАНХиГС, бывший министр иностранных дел ПМР Нина Шевчук.

Читайте начало интервью:

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Хотят ли молдавские власти мира с Приднестровьем

Западу нужна дестабилизация Молдавии

— Нина Викторовна, вы сказали, что Запад не устраивает та внутриполитическая конфигурация, которая сложилась в самой Молдавии. И если это государство сейчас разбалансировать и немножко потрясти, то плод созреет и сам упадет в рот. В интересах Запада — ухудшение ситуации. Чем хуже будет обстановка в Молдавии, тем легче будет управлять этим государством.

Западные кукловоды рассчитывают, что на революционной волне появятся новые силы, которые перенастроят эту политическую систему, и она будет более западно ориентированной?

— Да, но в некоторой степени есть ещё расчёт ударить по имиджу России в этом регионе. Основная протестная волна должна начаться в день голосования, по замыслу организаторов. Это никто не скрывает.

Например, выбывший из кандидатов в президенты Нэстасе открыто предлагал крепким мужчинам записываться, готовить группы, а он эти группы согласен возглавить.

Комбатанты — ветераны войны 1992 года — ещё летом это репетировали. Тогда были волнения в Кишинёве, они обещали отрезать головы сепаратистам. Но тогда они встретили серьёзный отпор молдавской полиции.

Сейчас комбатанты заявляют, что заблокируют все участки, которые организованы для голосования приднестровцев. Так что опасность — совершенно реальная.

Возможны провокации против российских миротворцев

Зона безопасности была организована еще в 1992 году, когда прекратили боевые действия. Миротворческие силы её контролируют.

Если происходят какие-то инциденты, за всё, что там происходит, отвечает Объединённая контрольная комиссия (это — руководящий орган) и, соответственно, Объединённое военное командование. Оно выезжает на инциденты.

Если инциденты начнутся одновременно на 42 участках, отреагировать адекватно на эту ситуацию будет просто физически невозможно.

Более того, на линии соприкосновения в зоне безопасности находятся одновременно силовые структуры Молдавии и Приднестровья. Если там начнутся беспорядки, реагировать должны и те, и другие. Сложится очень серьезная и опасная ситуация.

А это — зона ответственности России. Ведь миротворческая операция проводится под её эгидой. Российскую миротворческую операцию из Молдавии пытаются выдавить уже с десяток лет.

И в случае масштабных беспорядков сразу появится возможность сказать, что это — неэффективная миротворческая операция. Посмотрите, что происходит на границе. Как они такое допустили?

— Возможно, что ситуацию доведут до югоосетинского сценария, как вы считаете? Если начнутся такие события, то Россия будет вынуждена на это отреагировать силовым образом. К этому подталкивают Россию?

— Может быть, подталкивают именно к этому. Министр иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев разместил в Facebook сообщение сопредседателя приднестровской стороны в Объединенной контрольной комиссии Олега Белякова.

Угрозы реальны

Олег Беляков пишет, что на миротворческих постах сегодня неизвестные разбрасывают листовки с угрозами в адрес жителей ПМР. Тем, кто приедет голосовать, угрожают физической расправой. То есть — провокации определённо готовятся.

Приднестровская делегация в Объединенной контрольной комиссии уже обратилась к Объединенному военному командованию, предостерегая молдавскую сторону от любых планов по реализации угроз физической безопасности приднестровцев (блокирование выезда военных наблюдателей трех сторон и так далее).

Конечно, у этих провокаций есть несколько целей. Главные:

Во-первых, напугать приднестровского избирателя, чтобы он просто не поехал. Это надо иметь ввиду. Не дай Бог, моя мама, которая там живёт, захотела бы поехать проголосовать, разумеется, я бы ей объяснила, что этого не нужно делать, потому что опасно. Конечно, это снизит явку. Но вторая важная цель — подорвать миротворческую операцию, организовать провокации, которые смогут продемонстрировать беспомощность этого механизма, его ненужность, неэффективность и так далее.

Не дай Бог, конечно, сработает сценарий, который вы обозначили. Миротворческий мандат не позволяет предпринять действия, которые могут напрямую отразить возможную агрессию. Но что делать, если будут нападения на самих миротворцев?… Сейчас будут очень тяжелые дни для миротворцев, которые стоят сейчас на берегах Днестра. Это — факт.

Беседовал Игорь Шатров

Подготовил Юрий Кондратьев