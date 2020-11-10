Владимир Васильев: референдум по трампизму состоялся в пользу Трампа

О возможных итогах выборов в США, а также о том, какие последствия ждут Россию, Америку и мир при Трампе и Байдене, рассказал ведущей "Правды.ру" Любови Степушовой главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Сергеевич Васильев.

Интрига выборов

— Владимир Сергеевич, какие предварительные выводы можно сделать об итогах выборов?

— Сегодня вообще не понятно, чем все кончится, потому что есть такое выражение в шахматах — "китайская ничья", когда переворачивают шахматную доску и говорят: замнем для ясности.

Сговор, безусловно, имел место быть, потому что создавалось впечатление безальтернативности выборов, что уже все предрешено, Байден президент, а Трамп должен подумать, как ему получше свой пост оставить. Требует дополнительного анализа, насколько согласованно работают американские СМИ:

CNN,

NewYorkTimes,

ABC,

NBC.

— При подтасовке голосов в Мичигане, например, будут ли выборы легитимны внутри США?

— Выборы будут формально легитимными, но администрация запустила так называемую правовую стратегию, требование о пересчете голосов в Висконсине. Администрация два иска заготовила: Мичиган и Пенсильвания, потому что Мичиган шел довольно уверенно в русле Трампа и вдруг на последних этапах все хитро изменилось.

Я лично считаю, что расклад таков, что он дает все основания Трампу от власти не отказываться.

— А как эти иски будут выглядеть на практике?

— Вот здесь и начинается основная интрига, о которой все говорят: ну, Дональд, все, пришла американская демократия, давай, сдавай дела другой администрации. На что Трамп уже прямо открыто говорил: "А я дела не сдам".

Байден набрал 72,1 миллионов голосов. Трамп набрал 68,6. Но интересная тенденция состоит в том, что демократы вбросами не вбросами, но на 9 миллионов позиции улучшили. Самое удивительное, что и Трамп на те же 9 миллионов улучшил свои позиции, потому что в прошлые выборы он набрал 60 миллионов, а сейчас 69.

Референдум по трампизму состоялся в пользу Трампа.

Как раз сегодня считается, что морально Байден проиграл. В Америке уже говорят, что Байден слабый кандидат, плохо провел кампанию, коалиция его неустойчивая.

Если бы выборы состоялись в январе-феврале 2020 года, то Трамп просто бы пришёл, увидел, победил. А вот даже учитывая все обвалы, которые произошли, он смог сыграть вничью в этих условиях, когда все говорили, давай, всё проиграно.

Мрачные перспективы

— Если Байден будет объявлен президентом, говорят, что для мира это еще хуже, чем трампизм, то есть будет править не Байден, а его вице-президент, эта женщина вообще мало управляема и обрушит всю экономическую мощь Америки.

— Сегодня нет никаких планов у демократов по выведению Америки из кризиса. Как бороться с пандемией, не знают. От вопроса расовых и межэтнических противоречий никуда не уйти.

Они обещали почти бесплатное медицинское страхование, бесплатное высшее образование, борьбу с изменениями климата.

72 миллиона людей голосовали не столько за Байдена и Камалу Харрис, сколько за обещания, которые дали демократы.

Вот тут начинается серьезная проблема, потому что все эти Пелоси, Байдены — демократы вчерашнего дня. А кто дальше придет: афроамериканцы, латиноамериканцы, представители ЛГБТ-сообщества, левые антифа, близкие к анархистам? Это уже совсем другая демократическая партия. Обвиняли Трампа, что он завернул и ведет Америку вправо, чуть ли не к фашизму. Но с демократами перед Америкой может встать проблема левого уклона. Получается, из огня да в полымя. Ничего не изменится в Америке, только раньше она резко вправо шла, а теперь она будет не менее резко идти влево. И куда этот разворот, который очень близко к анархии, Америку заведет, сказать сложно.

— Что может ждать Россию в случае победы Байдена?

— Да ничего. Россию будут демонизировать, у нас начнется очень серьезное идеологическое противостояние.

Первое — это, естественно, давайте свободу для тех, кто нетрадиционной ориентации.

Второй очень важный вопрос — религиозный, потому что развитие сект может иметь серьезные последствия.

И наконец, у нас, действительно, многонациональная страна, этнических меньшинств около 20%, на территории России проживает 20 миллионов мусульман. И могут начать этот фактор раскручивать.

— Драконовские санкции будут наложены при Байдене на газовый, нефтяной, банковский сектор?

— Скорее всего, хотя там своя проблема. Американская экономика тоже находится в сложном положении.

В треугольник Москва — Вашингтон — Пекин пришла новая холодная война между Америкой и Китаем, и это будет основной стержень международных противоречий до середины XXI века. Россия тут немножко может остаться в стороне. Администрация Трампа и республиканцы все силы навалили на Китай. А демократы и Байден хотели бы противостояние с Китаем свернуть.

Идея Чимерики в политический элите США по-прежнему остается. Ей следовала администрация Обамы и Байдена.

Плюс к этому в меньшей степени будет качаться Европа.

— "Северный поток — 2" запустят при Байдене?

— Маловероятно. Будут продолжены санкции. Есть еще и второй момент: демократы помешаны на зелёной технологии, и заявления Байдена, что мы покончим с углеводородной экономикой, имеют под собой основания. Европа тоже хотела бы отказаться от углеводородной экономики и перейти на возобновляемые источники.

Учитывая роль, которую зеленые играют в Германии и других странах, это может найти отклик. То есть давайте Россию вытеснять с энергетических рынков, поскольку это тоже форма отказа от углеводородной экономики.

— Трамп ни одну войну не начал. Демократы постоянно войны затевают. Эта администрация не будет исключением?

— На войны нет денег. Другое дело, что хитрые ребята могут сказать: пусть кто-то за нас воюет. Пусть за нас воюет НАТО в Европе. Пусть воюет Япония и Южная Корея. Демократы эту стратегию отработали в Ливии в 2011 году. Там участвовали:

Франция,

Великобритания,

Канада.

Америка теперь действует из-за кулис. В Белоруссии — пусть Европа занимается, Нагорный Карабах — пусть Турция занимается.

— Китай уже поздравил Байдена с избранием.

— Это самая большая для нас опасность. Китай уже бежит впереди паровоза: давайте мы с вами быстренько отношения наладим.

— Китай будет дружить с Америкой. Чем для нас плохо?

— Потому что это и есть американская политика — возвращение политики Киссинджера, чтобы не дать состояться российско-китайскому союзу:

партнерскому,

стратегическому,

военному,

экономическому.

Можно либо Россию к себе притягивать, как Трамп, а можно, наоборот, притягивать Китай. Мол, мы вам даем преференции, но вы там сворачивайте отношения с Россией. Китай на это рассчитывает, у него свои интересы. Но Америка не альтруистическая страна. Понятно, что это геополитическая игра.

— Трамп удержится у власти или все же пройдет Байден?

— В Америке все возможно, но без боя Трамп власть не отдаст. Многие вопросы, возможно, будут решены силой.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовила Марина Севастьянова