Мигранты начали диктовать Европе законы и правила

Европа все чаще слышит на своих улицах "Аллаху акбар!" вместо "Аллилуйя". К такому итогу привели ее собственные политики.

По сути, европейцы живут уже много лет в состоянии войны, которую ведут не они сами.

"Появление джихада было предрешено нерешенной проблемой миграции, бессмысленным мультикультурализмом и нежеланием взглянуть правде в глаза",- считают эксперты.

Как пишут авторы чешского журнала Reflex, ЕС срочно нужно свести к минимум количество мигрантов из мусульманского мира и крайне избирательно проверять и пускать беженцев.

Мигранты периодически наводняют ЕС с 70-х г. г., но в последнее новые миграционные волны подпитывались войнами и конфликтами на Ближнем Востоке, в Африке и Афганистане, а также финансам богатых арабских государств. При этом для распространения зла используются бесконечные возможности современных технологий.

Разумеется, Запад сам себе враг в этом вопросе. Последние месяц ознаменовался шквалом исламистского террора, от которого пострадали около двух десятков человек.

"Эти жуткие сцены повторяются в Европе уже много лет, поскольку здесь исламисты ведут священную войну — джихад. К сожалению, этому способствовала сама Европа", отмечает в телеграм-канале автор Украины. ру Андрей Николаев.

А вот соцопросы отмечают, что 57% мусульман Франции моложе 25 лет считают, что законы шариата важнее законов Франции. Об этом говорят результаты опроса института общественного мнения Ifop.

Эта цифра выросла на 10% по сравнению с 2016 годом. В то же время среди католиков процент тех, для кого нормы религии важнее законов государства, всего 15%.

Более того, две трети французов-мусульман считают недопустимым, чтобы учитель показывал ученикам карикатуры на религиозных деятелей. 80% католиков относятся к демонстрации таких рисунков положительно.

Опрос также показал, что процент людей, негативно относящихся к светским ценностям, выше среди молодежи, независимо от их религии. Лишь 58% опрошенных в возрасте до 25 лет поддержали право учителей показывать карикатуры на религиозную тематику на уроках, посвященных свободе слова.

Что характерно, мусульмане также в основном поддерживают ношение религиозной атрибутики. Неважно, идет ли речь о родителях, сопровождающих школьников во время экскурсии (75%), студентах вузов(70%), работниках частного сектора (69%) или государственных служащих (63%).

Католиков, разделяющих эту позицию, в разы меньше — 18%, 18%, 19% и 15%. Примерно той же позиции придерживаются и атеисты (27%, 23%, 22% и 18%).

Также более половины респондентов (53%) до 25 лет высказались за то, чтобы у родителей было право носить религиозную атрибутику во время школьных экскурсий.

Хотя именно это и является проблемой, отмечает "Политтранзит":

Граждане страны могут придерживаться совершенно разных взглядов и учений, но при этом понимать свои гражданские права и обязанности. Противопоставлять светские законы религиозным глупо и не практично. Принципиальным является неотвратимость наказания по светским законам и понимание гражданином факта правонарушения.

"Если каждый будет понимать, что за убийство его ждет "гильотина" - чем бы это преступление ни было мотивировано, а за кражу — тюрьма с длительным сроком, то не важно какие ещё законы, кроме гражданских и местного УК, будут отвращать от возможного правонарушения.

В тех статьях, где местный УК противоречит законам Шариата, Ману, Торе и т. п., гражданин должен выбрать, что для него важнее, т. к., находясь в светской стране по УК он получит своё в любом случае, а по другим законам только по собственному желанию", — резюмирует сетевой аналитик.