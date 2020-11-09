Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Автор Александр Шторм

Мигранты начали диктовать Европе законы и правила

Европа все чаще слышит на своих улицах "Аллаху акбар!" вместо "Аллилуйя". К такому итогу привели ее собственные политики.

Мигранты начали диктовать Европе законы и правила

По сути, европейцы живут уже много лет в состоянии войны, которую ведут не они сами.

"Появление джихада было предрешено нерешенной проблемой миграции, бессмысленным мультикультурализмом и нежеланием взглянуть правде в глаза",- считают эксперты.

Как пишут авторы чешского журнала Reflex, ЕС срочно нужно свести к минимум количество мигрантов из мусульманского мира и крайне избирательно проверять и пускать беженцев.

Мигранты периодически наводняют ЕС с 70-х г. г., но в последнее новые миграционные волны подпитывались войнами и конфликтами на Ближнем Востоке, в Африке и Афганистане, а также финансам богатых арабских государств. При этом для распространения зла используются бесконечные возможности современных технологий.

Разумеется, Запад сам себе враг в этом вопросе. Последние месяц ознаменовался шквалом исламистского террора, от которого пострадали около двух десятков человек.

"Эти жуткие сцены повторяются в Европе уже много лет, поскольку здесь исламисты ведут священную войну — джихад. К сожалению, этому способствовала сама Европа", отмечает в телеграм-канале автор Украины. ру Андрей Николаев.

А вот соцопросы отмечают, что 57% мусульман Франции моложе 25 лет считают, что законы шариата важнее законов Франции. Об этом говорят результаты опроса института общественного мнения Ifop.

Эта цифра выросла на 10% по сравнению с 2016 годом. В то же время среди католиков процент тех, для кого нормы религии важнее законов государства, всего 15%.

Более того, две трети французов-мусульман считают недопустимым, чтобы учитель показывал ученикам карикатуры на религиозных деятелей. 80% католиков относятся к демонстрации таких рисунков положительно.

Опрос также показал, что процент людей, негативно относящихся к светским ценностям, выше среди молодежи, независимо от их религии. Лишь 58% опрошенных в возрасте до 25 лет поддержали право учителей показывать карикатуры на религиозную тематику на уроках, посвященных свободе слова.

Что характерно, мусульмане также в основном поддерживают ношение религиозной атрибутики. Неважно, идет ли речь о родителях, сопровождающих школьников во время экскурсии (75%), студентах вузов(70%), работниках частного сектора (69%) или государственных служащих (63%).

Католиков, разделяющих эту позицию, в разы меньше — 18%, 18%, 19% и 15%. Примерно той же позиции придерживаются и атеисты (27%, 23%, 22% и 18%).

Также более половины респондентов (53%) до 25 лет высказались за то, чтобы у родителей было право носить религиозную атрибутику во время школьных экскурсий.

Хотя именно это и является проблемой, отмечает "Политтранзит":

Граждане страны могут придерживаться совершенно разных взглядов и учений, но при этом понимать свои гражданские права и обязанности. Противопоставлять светские законы религиозным глупо и не практично. Принципиальным является неотвратимость наказания по светским законам и понимание гражданином факта правонарушения.

"Если каждый будет понимать, что за убийство его ждет "гильотина" - чем бы это преступление ни было мотивировано, а за кражу — тюрьма с длительным сроком, то не важно какие ещё законы, кроме гражданских и местного УК, будут отвращать от возможного правонарушения.

В тех статьях, где местный УК противоречит законам Шариата, Ману, Торе и т. п., гражданин должен выбрать, что для него важнее, т. к., находясь в светской стране по УК он получит своё в любом случае, а по другим законам только по собственному желанию", — резюмирует сетевой аналитик.

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы теракты социология нелегальная миграция
Новости Все >
Почта, школа и пенёк: где голосовать хорошо, а где - не очень?
Большинство людей уязвимы к диабету второго типа - исследование
Пятая часть бизнесменов назвала весну 2020 года самым сложным кризисом
Комбинация мёда и чёрного тмина поможет в лечении COVID-19
Крым на новогодние праздники рассчитывает принять до 1 млн туристов
Возле ЦИК Грузии по журналистам случайно попали из водомёта
В дагестанском кафе отравились 39 человек
Федосеева-Шукшина уличила Алибасова в измене
Глава МВД Эстонии уйдёт в отставку из-за слов о Байдене
Диетолог объяснила, с какой пищей лучше принимать витамин D
Последние материалы
Пятая часть бизнесменов назвала весну 2020 года самым сложным кризисом
Комбинация мёда и чёрного тмина поможет в лечении COVID-19
Крым на новогодние праздники рассчитывает принять до 1 млн туристов
Возле ЦИК Грузии по журналистам случайно попали из водомёта
В дагестанском кафе отравились 39 человек
Федосеева-Шукшина уличила Алибасова в измене
Глава МВД Эстонии уйдёт в отставку из-за слов о Байдене
Диетолог объяснила, с какой пищей лучше принимать витамин D
Песков рассказал, с чем связаны отставки министров
В Кремле оценили риск введения всеобщего локдауна в России
Популярное
США и Канада. Новости и аналитика
Мелания Трамп разведётся с мужем, проигравшим выборы

Мелания Трамп "считает минуты до развода" с Дональдом Трампом. Первая леди якобы не могла поставить под удар своего мужа, который находился в должности президента США.

Мелания Трамп разведётся с мужем, проигравшим выборы
Дрожжина возмущена поведением дочери и вдовы Баталова
Российский шоу-бизнес
Дрожжина возмущена поведением дочери и вдовы Баталова
Российский шоу-бизнес
Дрожжина ответила на обвинения в мошенничестве с наследством Баталова
Российский шоу-бизнес
Друг Колтового рассказал, что могло спасти жизнь телеведущему
Любовь Степушова Кто признал Байдена президентом, а кто отказался. И почему Любовь Степушова Игорь Буккер От коронабесия излечивают животные инков Игорь Буккер Усам Оздемиров Прокрустово ложе единого плана Усам Оздемиров
Комментарии
Ноябрьский "министропад": что бы это значило
Кто признал Байдена президентом, а кто отказался. И почему
Мишустин предложил Госдуме сделать Новака вице-премьером
Сетевой маркетинг: зло или панацея
РБК: сегодня Путин уволит четырёх министров
Россия укрепляется в мире, но теряет ближайшие страны
Россиян обманывают: поддержка мигрантов вместо народа
Россиян обманывают: поддержка мигрантов вместо народа
Трамп: выборы ещё не закончены
Блюхер: Немецкие корни красного маршала
Неутешительные прогнозы: доллар по 100 руб и безработица
Неутешительные прогнозы: доллар по 100 руб и безработица
Надо думать не о выборах в США, а развивать Россию
Россиян обманывают: поддержка мигрантов вместо народа
Эксперт: Путин покупает лояльность Лукашенко в обмен на месторождение нефти
Кто следующий: регионы России начали банкротиться
Россия укрепляется в мире, но теряет ближайшие страны
СМИ: Армения выведет войска из Нагорного Карабаха
Империя рушится: в США заговорили о национальном позоре
Эксперт объяснил важность карабахского города Шуша
Эксперт объяснил важность карабахского города Шуша
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников