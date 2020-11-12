У Белоруссии есть только два возможных пути

Почему белорусские протесты изначально были обречены на неудачу? Кого Тихановская назначила в своё правительство? Что это за деятели? Что ждёт Белоруссию дальше? Какие изменения ей нужны? Какой выбор есть у этой страны? Обо всем этом и многом другом рассказала российский политический деятель левого толка, политолог Дарья Митина.

Читайте начало:

Белорусские протесты кончились пшиком

Импортные планы белорусской оппозиции

Белорусской власти надо работать над ошибками

Протесты меньше, забастовки онлайн, время собираться отвечать

Сейчас ситуация в Белоруссии — еще достаточно острая, но уже совсем не критическая. Акции протеста еще продолжаются, но они — уже не сильно массовые и масштабные, хотя и выдаются оппозиционными пропагандистами за какой-то крупный успех.

Тем не менее протесты неминуемо приближаются к закату. Протестовать не имеет смысла в той ситуации, когда народ не с тобой, симпатия населения не на твоей стороне. Сами оппозиционные деятели это понимают.

С каждым днем эти ряды все более и более редеют, потому что людям нужно работать и кормить свои семьи. Люди, отойдя от выборной горячки, начинают понимать, что жизнь в стране идет своим чередом.

Было немножко забавно понаблюдать за реакцией на так называемый ультиматум Тихановской из Литвы. Ни одно белорусское предприятия не забастовало. Только на некоторых за 10 минут до начала рабочего дня перед проходной проходили какие-то малочисленные акции. После чего все спокойно расходились по своим рабочим местам.

Примечательно, что к остановке работы призывали только государственные белорусские предприятия. Тем не менее забастовала какая-то пиццерия. Как забастовала? — Пиццу она продавать не перестала. Забастовал, скорее, ее сайт — нельзя было заказать пиццу онлайн. Вот такая мощная забастовка.

Многие студенты и даже школьники еще продолжали прогуливать занятия. Им такие политические кризисы — только повод лишний раз не выйти в лекционные аудитории. Но теперь многие туда уже не попадут. Дети с удивлением узнали, что за свои поступки надо отвечать. В общем — детский сад, штаны на лямках — вот вся забастовка, ультиматум…

Виртуальный мир белорусской оппозиции

Так, извините меня за выражение, обосраться нужно было суметь. Потому что, конечно, мы ожидали примерно такое, но такого, конечно, представить себе было невозможно.

Тем не менее, господа оппозиционеры продолжают существовать в выдуманном ими виртуальном мире. Только для них самих существует теневое правительство, где Тихановская — якобы президент.

Очень примечательный момент, что оппозиционеры отнекиваются, говорят, что мы ничего не хотим продавать, не хотим ничего приватизировать, мы хотим просто поменять власть, мы — за честные выборы и так далее.

Но давайте посмотрим на их руководящий состав и политический вектор, который ждал бы Республику Белоруссию в случае, если бы эти господа одержали верх.

Тихановское правительство

Господин, который везде ходит вместе с госпожой Тихановской, так называемый советник по внешнеполитическим вопросам Франак Вечёрко.

Он занимается политической деятельностью еще со времен создания Белорусского народного фронта. Такое уже протухшее, полуистлевшее движение.

Да, эта организация, созданная в свое время Зеноном Позняком, до сих пор существует, хотя уже давно сошла в Белоруссии с политической сцены, но самые отмороженные, с капустой в бороде белорусские националисты гнездятся именно там. Франак Вечёрко возглавлял там молодежную организацию.

В роли советника по правовым вопросам и по вопросам правозащиты Тихановская предложила тоже уже хорошо подзабытого деятеля Гарри Погоняйло.

В бытностью председателем белорусской коллегии адвокатов, он защищал весь антигосударственный, оппозиционный элемент, который выступал на разных этапах против белорусского государства.

Погоняйло — очень специфический персонаж, сын репрессированных в советское время. Несмотря на это он смог получить блестящее образование, выучиться на юриста и в конечном итоге еще при советской власти возглавить белорусскую коллегию адвокатов. Погоняйло будет защищать Тихановскую по правовым вопросам.

И тоже блестящее в своей кристальной чистоте кадровое решения — советник по внутриэкономическим вопросам Алесь Алехнович.

Этот персонаж давно работает в так называемом Центре белорусских экономических реформ "Центр Беларусь" и является один из его ключевых сотрудников.

Этот мозговой аналитический центр существует на польско-немецкие деньги. Он поставляет неолиберальные идеи для белорусской оппозиции. Если бы белорусская оппозиция победила, она бы реформировала белорусскую экономику по этим МВФ-вским неолиберальным рецептам.

Чем дело кончится

Не сделать из Белоруссии Украину — это задача минимум. Только преемственность может избавить белорусов от попадания в кабальную зависимость от европейских бюрократических структур и нищеты, бедности.

Я могу порекомендовать очень любопытную книжку, где много об этом говорится: "Беларусь — Евразия. Пограничье России и Европы". Автор Алексей Дзермант — очень талантливый белорусский философ, социолог, который последние годы жизни посвящает изучению феномена именно белорусского сознания.

У Белоруссии налицо — "вилка". Страна подошла к некой альтернативе, к некому перепутью. Есть всего два возможных пути, выбор из двух вариантов:

сохранить основы государственности и социальное государство, все чем сильна Белоруссия; либо приватизация государственной собственности с последующей распродажей по рецептам Международного валютного фонда и возможный распад страны.

Третьего не дано.

К публикации подготовил Юрий Кондратьев