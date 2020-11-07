Выйдет ли Одесса из-под контроля воров и бандеровцев

В горсовет Одессы прошли партии "Доверяй делам", "Оппозиционная платформа — За жизнь", "Блок Петра Порошенко "Солидарность", "Слуга народа", "Европейская солидарность" и недавно созданная "Партия Шария". Мэра придется выбирать во втором туре между действующим мэром Геннадием Трухановым (партия "Доверяй делам") и кандидатом от партии "ОПЗЖ" Николаем Скориком. Сможет ли Одесса выйти из-под контроля воров и бандеровцев? Обо всем этом и многом другом рассказал заместитель директора Украинского центра социальной аналитики (Одесса) Валерий Песецкий.

Читайте начало интервью:

Почему Одесса не поддержала мэра

"Нахалстрой" и декоммунизация Одессы аукнулись мэру

— Валерий Викторович, у кого больше шансов одержать победу во втором туре выборов мэра Одессы — у Скорика или Труханова?

— Есть экзитпол Шустера, который проводился после того, как стали известны результаты первого тура. У людей спрашивали, за кого они намерены голосовать во втором. Так вот — распределение было: 54 процента — за Скорика и 46 — за Труханова. Поэтому шансы Николая Скорика стать мэром Одессы очень высоки.

Что касается соотношения здравых сил и националистов по их процентовке, то с 2004 года электоральное поле Одессы было поделено приблизительно в соотношении 30 на 70, где 30 процентов — майданный, оранжевый электорат, а 70 процентов — антимайдан.

Проценты Обухова и Филимонова на выборах в городской совет как раз вписываются в эти 30 процентов людей, которые обычно и раньше голосовали за майданную власть.

— Многие не пошли голосовать, явка была небольшая — всего порядка 30 процентов, также как и по всей Украине. Можно ли рассчитывать, что народ пойдёт на второй тур и проголосует за Скорика. Если так, то он вполне может одержать победу, несмотря на предполагаемые фальсификации, так?

— Да, совершенно верно. Ограничения по явке на выборах по Украине нет. Выборы будут признаны состоявшимися при любом количестве голосовавших.

Всё зависит от явки

Второе, безусловно, низкая явка связана со страхами людей заражением COVID. У нас сейчас масштабно идет вторая волна, по семь-восемь тысяч заболевающих в сутки.

Более того, на видеосюжетах по избирательным участкам видно, что люди стояли в громадных очередях. Многие, особенно пожилые, уходили, потому что не могли достояться чисто физически. Это, безусловно, снизило явку.

Но я предполагаю, что во втором туре она будет все-таки выше. Ведь люди хорошо понимают, что они выбирают реального мэра на следующие пять лет, поэтому должны отнестись к этому серьезно.

— Все-таки мэр — больше фигура хозяйственника, а вот горсовет и облсовет — все-таки более политизированы. У "Оппозиционной платформы" там сейчас — хорошее представительство. Сможет ли она создать какие-то коалиции, чтобы проводить свою линию и принимать нужные решения?

Например, вернуть преподавание русского языка в школах, вернуть улицам прежние названия? Это в компетенции горсовета или облсовета? Или это — все-таки прерогатива центральной власти?

— Что касается возврата старых названий улиц, то это вполне в компетенции городского совета и областного — точно так же. Действительно в составе коалиции это можно сделать.

По вопросу русского языка, безусловно, существует законодательное ограничение, которое опять же регулируется на уровне Киева, но есть возможность кое что сделать и в регионе.

Одесса в свое время провела решение о том, что русскому языку придан статус регионального. Потом по суду это решение отменили. Сегодня к этой теме снова можно вернуться.

— То есть — Конституция Украины позволяет это сделать?

— В Конституции вообще прописаны более широкие права на использование русского языка, чем сейчас есть. Они сегодня антиконституционным образом ущемлены, что является исключительно политической волей нынешних властей.

Русский язык ущемляется вопреки Конституции

Поэтому Конституция Украины как раз является опорой и основанием для городского и областного совета, чтобы вернуть русскоязычным право не только общаться, но и обучаться на русском языке. Это, безусловно, возможно сделать.

Конечно, важна и позиция мэра. Если им станет Николай Скорик, то он сможет опираться на вторую по величине фракцию в парламенте. Это — серьезный ресурс для того, чтобы на законодательном уровне двигать подобного рода инициативы.

У Труханова, конечно, такой возможности нет, у него здесь — значительно более слабые позиции. Хотя его партия "Доверяй делам" в горсовете наиболее представлена, это все-таки местная партия, а в народе ее называют "Доверяй ворам".

— "Доверяй ворам" — очень показательно.

— Да. Это — факт. Что касается конфигурации в горсовете, если Труханов не будет переизбран, то партия "Доверяй ворам" разбежится в три секунды. Депутаты, которые прошли в совет в ее составе, будут искать другие альянсы и вступать в союзы по интересам.

Она на самом деле исключительно держится на крыше Труханова по разворовыванию городского бюджета, собственности и так далее. Там идеологии нет никакой, и они постоянно показывали это всей своей деятельностью.

— Недавно российское руководство сняло санкции с отдельных украинских предприятий. Вот в Одессе есть предприятия, которые находятся под санкциями России?

— Для Одесской области это, прежде всего, предприятия, связанные с винодельческой отраслью. Громадные объемы поставлялись в Россию до введения санкций. Сегодня отрасль легла, она не умерла, но на издыхании находится. Если бы здесь пошло снятие санкций, это оживило бы регион очень серьезно.

Завод "Гидравлика" в советское время был крупнейшим предприятием по производству строительных машин и оборудования. Опять же, главным потребителем их продукции была Российская Федерация.

На сегодняшний день остался практически только украинский рынок, совсем немножко берут в Европе, но это никак не сопоставимо с тем, что брала Российская Федерация.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев