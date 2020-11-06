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Автор Василий Амирджанов

Президентские выборы стали для США тестом на демократию

На президентских выборах в США избирают не только самого могущественного мирового лидера, но и проводят ходовые испытания демократии.

Президентские выборы стали для США тестом на демократию

Правовой мастер-класс

Нынешняя электоральная борьба Дональда Трампа и Джо Байдена за президентское кресло заметно отличается ото всех прежних избирательных кампаний в США. По сути, нынешняя избирательная кампания началась сразу после победы Дональда Трампа на выборах в 2016 году. Его противниками моментально была запущена антитрамповская агитка, представляющая 45-го президента США злодеем, заключившим тайный союз с Кремлем.

Доказательств связей, порочащих американского лидера, так и не нашли, но на протяжении всего президентского срока Дональд Трамп пребывал в состоянии героя старого советского анекдота про якобы украденные серебряные ложки:

"Ложки-то нашлись, но осадок остался!"

Российские телевизионные шоу-эксперты возмущались отношением политических противников к американскому главе государства. Негодование некоторых отечественных политиков и политологов вызывали в том числе:

  • ограничение возможностей президента конгрессом США;
  • беспристрастные действия прокуроров;
  • отсутствие безоговорочной лояльности представителей силового блока.

С момента инаугурации президента Трампа 20 января 2017 года, по сути, начался мастер-класс для так называемых суверенных демократий по соблюдению принципов правового государства.

Хейтеры в законе

Сложно представить в реалиях России, Белоруссии или другого государства, идущего по "особому пути", что действующему лидеру может возразить какая-либо из ветвей власти и тем более обычный гражданин.

Показательным для граждан стран, чьи правящие политические элиты исповедуют принципы суверенной демократии, стал конфликт Дональда Трампа с одним из своих критиков в Twitter, когда президент США заблокировал назойливого хейтера.

Тогда американский суд запретил главе государства блокировать своих читателей, потому что президент США обязан выслушивать любую критику в свой адрес. Примечательно, что тот пользователь социальной сети не был даже привлечен к ответственности "за оскорбление власти". Видимо, власть в США не такая нежная, как в некоторых других странах.

Бдительность наблюдателей

Пандемия коронавируса, конечно же, отразилась и на выборе форм волеизъявления граждан. Голосование по почте, которым массово воспользовались американцы, внесло свои коррективы в подсчет голосов и дало повод для критики. В ходе исследования американских судебных наблюдателей специалисты выявили почти 2 млн махинаций с голосами электората:

  • в 353 округах 29 штатов США было зарегистрировано на 1,8 млн бюллетеней больше, чем граждан, имеющих право голоса;
  • в Техасе было зафиксировано 187 бюллетеней на 100 избирателей;
  • в Нью-Мексико 177 на 100 избирателей;
  • в Южной Дакоте 171 на 100 избирателей.

Руководитель объединения наблюдателей Том Фиттон заметил:

"Новое исследование "мертвых душ" в голосовании подчеркивает безрассудство слепой рассылки бюллетеней и заявок на занесение в список регистрации избирателей по почте. "Грязные" списки избирателей могут означать "грязные" выборы".

Обнаружили косяки, СМИ об этом рассказали, власти приняли к сведению, а судебная система отреагирует, если будет подтверждено, что закон страны нарушен. Вариант "незначительных нарушений" как отговорка для оправдания бездействия властей в демократическом обществе не прокатит. Тем более в ситуации, когда на улицы массово выходят сторонники обоих кандидатов в президенты США.

В ожидании итогов

Примечательно, что ни один из кандидатов пока не сделал однозначного заявления о своей победе. При всей напряженности в обществе кандидаты сохраняют приверженность правилам игры. Иначе и быть не может, потому что любое заявление кандидата, вылетевшее за пределы правового поля, моментально поймает судья.

Дональд Трамп уже настропалил свою армию юристов потребовать пересчета голосов в некоторых штатах. Вероятно, будут запущены и другие процедуры обжалования результатов электорального процесса, которые отложат официальное объявление итогов голосования на значительный срок.

Поэтому и соперник 45-го президента США не торопится с праздничными фейерверками. Джо Байден сообщил, что в случае победы на выборах станет президентом для всех американцев, невзирая на партийные предпочтения, и пообещал:

"Когда выборы закончатся и останутся позади, настанет время для того, что мы, американцы, делаем всегда: надо оставить жесткую риторику периода предвыборной кампании и объединиться, залечить раны и двигаться дальше как нация".

Не садись на пенек

С началом процесса подсчета голосов избирателей в США российские пользователи соцсетей стали размещать на своих страницах сатирические картинки и мемы, которые больше говорили о нашей стране и соседней Белоруссии, нежели о суровой доле американских трудящихся. Один из пользователей даже грустно пошутил:

"А почему Трамп не посадит в тюрьму Байдена, чтобы тот не разрушал страну?"

Тест на устойчивость государственной системы США весьма показателен для других стран. В особенности для тех, которые имитируют признаки демократии, правового государства и политическую конкуренцию.

При всех противоречиях, которые проявились в Соединенных Штатах за последние годы, включая и движение BLM, очень интересно, сумеет ли американская демократия изящно отмахнуться от, возможно, летящего навстречу ей "черного лебедя".

Сам же процесс, каким результатом он бы ни завершился, определенно войдет в учебники. И речь не о слепых симпатиях или антипатиях к конкретной стране, а о жизнеспособности демократической государственной системы в целом при соблюдении фундаментальных прав и свобод граждан.

Тем временем в древней Вологде, на набережной у Соборной горки, граждане, впечатлившись многодневным голосованием с массовым выездом куда угодно представителей участковых избирательных комиссий, установили занятный арт-объект. На старом пне возвышается кованая урна с прорезью для голосования и мемориальной табличкой "Пень имени Эллы Памфиловой".

Появится ли подобный арт-объект в Белоруссии, который воплотит в себе отношение граждан к электоральным перформансам в стране, пока неизвестно. Возможно, это будет лестница, по которой удобно в сумках выносить с избирательного участка "нечто" при поддержке стражей порядка. А может, и автозак, увозящий избирателя в светлое будущее строгого режима.

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Темы джо байден дональд трамп президентские выборы в сша 2020
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