Владимир Путин покупает лояльность Александра Лукашенко, поддержав его идею о приобретении Белоруссией месторождения нефти на территории РФ, считает эксперт Сергей Пикин.
Агентство БелТА в среду со ссылкой на пресс-службу президента Александра Лукашенко сообщило, что Владимир Путин в телефонном разговоре с белорусским президентом поддержал его идею о приобретении Белоруссией месторождения нефти на территории РФ.
"Президент Белоруссии обратился к российскому коллеге с просьбой о возможном приобретении месторождения нефти на территории России. Владимир Путин эту идею поддержал", — сообщает БелТА.
Как сказал "Правде.Ру" директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин, это политический шаг, Путин "покупает лояльность Лукашенко".
Главный козырь России в переговорах между Россией и Белоруссией по интеграционным процессам, это нефтегазовые ресурсы, потому что в Белоруссии их нет, напомнил Сергей Пикин.
По газу всё ясно, речь идет его о стоимости, и здесь вряд ли что-то можно поменять, при этом "Белтрансгаз" — это собственность "Газпрома", а не Белоруссии, отметил он.
"А вот нефть — это важно. Белоруссия большую часть нефти из России, перерабатывают и продает на экспорт. Поэтому для Минска важно получать нефть с минимальными издержками, чтобы потом получать максимальную маржу при экспорте, при переработке. Я не думаю, что это будут суперлакомые кусочки, которые, допустим, не могут освоить наши гиганты, но какие-то месторождения, которые в меньшей степени интересны нашим добывающим компаниям, вполне могут быть интересными Белоруссии", — сказал Сергей Пикин.
Возможность приобретения Минском месторождения нефти будет прорабатываться с ведомствами, объяснил журналистам Дмитрий Песков.
В начале января Белоруссия планировала снизить импорт нефти из России до 30-40% от своих потребностей. Александр Лукашенко поставил Москве вопрос ребром: или вы нам нефть со скидкой или интеграции в рамках Союзного государства не будет.
Только в 2019 году отсутствие пошлины в цене закупаемой нефти (24 млн тонн) дало Белоруссии экономию около $1,67 млрд. 18 млн тонн страна переработала на своих НПЗ, оставшуюся часть нефти экспортировала, при этом пошлину (около $418 млн ) Минск забрал себе.
Однако проходящий в России налоговый маневр в нефтянке обнуляет беспошлинную торговлю, так как пропорционально увеличиваются поступления от налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).
Даже если Белоруссия приобретет месторождение в РФ, то она будет вынуждена платить НДПИ, что резко снизит маржу. Это лишний раз доказывает политический характер заявлений обоих руководителей.
Читайте по теме: Политолог Андрей Суздальцев: 20 лет Лукашенко работает против России
Рассекречены параметры объединения РФ и Белоруссии
Новак рассказал об отношениях России и Белоруссии в сфере энергетики
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Результат выборов — неокончательная победа Трампа и полный, очевидный, эпический провал демократов с их марионеточной социологией. США готовятся к "Майдану"...