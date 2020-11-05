Эксперт: Путин покупает лояльность Лукашенко в обмен на месторождение нефти

Владимир Путин покупает лояльность Александра Лукашенко, поддержав его идею о приобретении Белоруссией месторождения нефти на территории РФ, считает эксперт Сергей Пикин.

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Путин покупает лояльность Лукашенко

Агентство БелТА в среду со ссылкой на пресс-службу президента Александра Лукашенко сообщило, что Владимир Путин в телефонном разговоре с белорусским президентом поддержал его идею о приобретении Белоруссией месторождения нефти на территории РФ.

"Президент Белоруссии обратился к российскому коллеге с просьбой о возможном приобретении месторождения нефти на территории России. Владимир Путин эту идею поддержал", — сообщает БелТА.

Как сказал "Правде.Ру" директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин, это политический шаг, Путин "покупает лояльность Лукашенко".

Главный козырь России в переговорах между Россией и Белоруссией по интеграционным процессам, это нефтегазовые ресурсы, потому что в Белоруссии их нет, напомнил Сергей Пикин.

По газу всё ясно, речь идет его о стоимости, и здесь вряд ли что-то можно поменять, при этом "Белтрансгаз" — это собственность "Газпрома", а не Белоруссии, отметил он.

Нефть — это белорусское всё

"А вот нефть — это важно. Белоруссия большую часть нефти из России, перерабатывают и продает на экспорт. Поэтому для Минска важно получать нефть с минимальными издержками, чтобы потом получать максимальную маржу при экспорте, при переработке. Я не думаю, что это будут суперлакомые кусочки, которые, допустим, не могут освоить наши гиганты, но какие-то месторождения, которые в меньшей степени интересны нашим добывающим компаниям, вполне могут быть интересными Белоруссии", — сказал Сергей Пикин.

Возможность приобретения Минском месторождения нефти будет прорабатываться с ведомствами, объяснил журналистам Дмитрий Песков.

В начале января Белоруссия планировала снизить импорт нефти из России до 30-40% от своих потребностей. Александр Лукашенко поставил Москве вопрос ребром: или вы нам нефть со скидкой или интеграции в рамках Союзного государства не будет.

Только в 2019 году отсутствие пошлины в цене закупаемой нефти (24 млн тонн) дало Белоруссии экономию около $1,67 млрд. 18 млн тонн страна переработала на своих НПЗ, оставшуюся часть нефти экспортировала, при этом пошлину (около $418 млн ) Минск забрал себе.

Однако проходящий в России налоговый маневр в нефтянке обнуляет беспошлинную торговлю, так как пропорционально увеличиваются поступления от налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).

Даже если Белоруссия приобретет месторождение в РФ, то она будет вынуждена платить НДПИ, что резко снизит маржу. Это лишний раз доказывает политический характер заявлений обоих руководителей.

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