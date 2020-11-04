Трамп против Байдена: кто побеждает на выборах президента США

Идет подсчет голосов на выборах президента Соединенных Штатов Америки, которые прошли 3 ноября.

Стоит напомнить, что предвыборная гонка между двумя кандидатами: действующим президентом Дональдом Трампом и кандидатом от Демократической партии США Джо Байденом была весьма напряженной.

Фактически, в какой-то момент она превратилась в "войну компроматов". При этом, в политической сфере выборы главы Белого Дома — это знаковое событие не только для американцев, но так или иначе для очень многих стран мира.

Нужно сказать, что были сомнения в самой легитимности нынешних выборов. Камнем преткновения стало "почтовое голосование", которое в рамках нынешней кампании в США было реализовано максимально широко. Что вызвало неоднократные критические высказывания Дональда Трампа.

Впрочем, по подсчётам CNN, 86% американцев уверены, что их голоса подсчитают правильно.

После подсчета 86% голосов Трамп лидирует в одном из "ключевых" штатов, Флориде. Там у него, 51,3%, у Байдена — 47,8% (после подсчета 98% голосов избирателей Штата).

Как отмечают в телеграм-канале "Трамп-2020": "Из 6 ключевых для исхода выборов штатов Трамп пока проигрывает только в Аризоне. Очень неплохо для него. Байден удержал Миннесоту, но она стала swing совсем недавно. Трамп уверенно выигрывает Огайо".

Также, отдельно обозреватели отмечают важность победы Трампа в Айове и Огайо, где нынешний президент США с огромной вероятностью получает 9 голосов выборщиков.

Еще одной особенностью нынешних президентских выборов в США стало то, что предвыборные прогнозы от различных агентств весьма существенно разняться, и делать на их основе какие-то выводы попросту невозможно.

К примеру, "Fox, NBC и Politico предсказали победу Трампа в ключевом колеблющемся штате Огайо (18 голосов). Его отрыв от Байдена больше 8 пунктов при больше, чем 90% подсчитанных голосов — это значит, что победа кандидата Демпартии здесь математически невозможна".

Но при этом, одновременно, "Fox отдает Байдену 207 голосов выборщиков против 148 у Трампа, Bloomberg 209 и 118 соответственно".

Однако, уже сейчас как минимум, по большинству "ключевых штатов", лидирует Трамп. Как, например, в Кентукки, Индиане и Нью-Гэмпшире. И сколько в итоге будет выборщиков у того или иного кандидата предсказать решительно невозможно.

К слову, есть все основания полагать что предвыборная агитация, а также "предвыборная цензура" продолжают влиять на ход выборов в США уже в день даже не голосования, а подсчета голосов.

Как отмечают наблюдатели, в данный момент в трендах Твиттера по США (с 1 по 19 место) нет ни одного про-трамповского хештега.

Авторы канала "Теория Элит" отметили по этому поводу: "Это, конечно же, никак не связано с цензурой, просто алгоритмы так работают. Ага".

К слову, и сами кандидаты уже сделали достаточно громкие заявления. Так, Байден обращаясь к сторонникам подчеркнул, что "победа близка, теперь нужно только набраться терпения". В свою очередь Дональд Трамп анонсировал свое заявление "о большой победе". И при этом, подчеркнул, что "что у него пытаются украсть победу на выборах, но сделать он этого не позволит".

Проблема с нынешним голосованием за президента США, как уже говорилось выше, в "выборах по почте".

В рамках нынешней кампании предпочли почтовое голосование на 71% больше американцев, чем на прошлых аналогичных выборах. Как отмечают авторы канала "The Bell", "все будет зависеть от того, с каким перевесом победит один из кандидатов. Если разрыв будет совсем небольшим, все может затянуться и на пару месяцев.

Все усложняется аномальным уровнем досрочного голосования из-за коронавируса. Разные штаты по-разному считают голоса, поданные по почте: например, Флорида сделает это очень быстро, а Пенсильвания — будет делать очень долго".

При этом если один из кандидатов (у Байдена на это намного больше шансов) одержит решительную победу с результатом значительно выше 300 голосов выборщиков, это станет понятно или ранним утром или днём по московскому времени.

Эксперты накануне называли "досрочные" условия практически стопроцентной победы Байдена. Можно было бы говорить о решенном характере выборов, если бы кандидат от Демократической партии победил во Флориде и Джорджии, а также не "потерял" традиционно демократические Мичиган и Висконсин.

Но Флорида по итогам подсчёта 98% голосов, как и было сказано выше за Трампом. Джорджия пока колеблется. Нет пока ясности с Мичиганом и Висконсином, но там на момент пяти утра по Москве вперёд выходил именно Трамп. При этом, дополнительно он существенно лидировал еще и в Пенсильвании.

Как указывают эксперты, если разрыв по голосам будет относительно небольшим, то возможно, придется ждать до пятницы: к этому времени штат Пенсильвания обещает посчитать "подавляющее большинство бюллетеней".

При совсем маленьком разрыве проигравший (даже если это будет Байден) не признает поражения и будет судиться и требовать пересчетов до последнего. В 2000 году в такой ситуации голоса во Флориде считали до 26 ноября.

С другой стороны, журналист и специалист по избирательным процессам в США, Кирилл Бенедиктов на страницах своего блога заявил:

"Результат этой ночи — неокончательная победа Трампа и полный, очевидный, эпический провал демократов с их марионеточной социологией. Удивительно, но даже в ситуации, когда элементарный подсчет показывает победу Трампа по выборщикам, некоторые российские СМИ продолжают тупо копипастить CNN и Bloomberg, отрабатывающих демократическую повестку.

На самом деле, как я и предполагал, Трамп вполне может взять от 275 до 291 голоса выборщиков — это меньше, чем в 2016 г., но вполне достаточно для победы над Байденом.

Так почему же победа неокончательная?

Главным образом, потому, что три ключевых штата — Мичиган, Висконсин и Пенсильвания, где Трамп на данный момент лидирует — не будут объявлять итоги голосования сегодня, а протянут с подсчетами еще три дня.

За это время демократы могут попытаться переиграть ситуацию нечестными способами, хотя, надо полагать, юристы республиканцев будут наготове. Тем не менее, уже сейчас можно говорить о том, что в общих чертах повторилась ситуация 2016 г. — 99% всех опросов оказались туфтой").

К слову, очень многие политологи сейчас публично заявляют о, скажем мягко, вопиющей нерелевантности политической социологии по президентским выборам в США из, казалось бы, авторитетнейших источников.