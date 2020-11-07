Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Автор Дарья Митина

Импортные планы белорусской оппозиции

Срок "ультиматума", предъявленного Светланой Тихановской законному президенту Белоруссии, истёк. Александр Лукашенко остаётся на своём посту, предприятия продолжают работать, а протесты продолжают затихать. Зачем Лукашенко полдня провёл в СИЗО КГБ? Зачем Помпео позвонил Лукашенко? Ведь своей просьбой он лишь подтвердил наличие американских шпионов в рядах белорусской оппозиции?

Читайте начало: Белорусские протесты кончились пшиком

Госпожа Светлана Гуайдо, как ее называют во всем мире по образу и подобию Хуана Гуайдо, так и скрывается за рубежами Белоруссии. Хуана назначил на Венесуэлу хотя бы вашингтонский обком, а Свету короновали в литовском райкоме. Она объявила ультиматум по Skype. Прекрасно.

Еще никогда ультиматумов действующей власти таким образом не предъявляли. Интернет-жизнь не стоит на месте, но в реальности всё остаётся по-прежнему.

Лукашенко в тюрьме

Яркое впечатление, безусловно, произвел визит Александра Григорьевича Лукашенко в СИЗО КГБ. Зачем в таком месте общаться с арестованными оппозиционерами, которые расписались в своей полной импотенции и полной неспособности к открытому диалогу? До сих пор не утихают споры.

Одни говорят, что это было проявлением слабости, власть показала себя готовой идти на какие-то компромиссы, уступки, что Лукашенко показал себя как слабый лидер и так далее. Но большая часть наблюдателей сходится в том, что это было проявлением именно силы государства, которое инициировало диалог.

Разговор длился 4,5 часа, но оппозиционеры не смогли за это время даже сформулировать, чего они хотят. Лукашенко спрашивал у них об этом и так и эдак, действительно пытаясь понять их, но ничего путного они так и не сказали.

Оппозиционеры на свободе

Президент изменил меру пресечения нескольким оппозиционерам. Среди них выделяется фигура моего давнего знакомого Юрия Воскресенского. Сподвижники уже успели его заклеймить предателем, иудой, человеком, который пошел на сговор с властью и так далее. На самом деле здесь, конечно, все очень объяснимо.

Президент — прекрасный психолог, он прекрасно понимал, с кем можно говорить и кого надо выбрать на роль этого самого иуды. Юрию Воскресенскому эта роль подошла как нельзя лучше.

Воскресенский при всем специфическом отношении к нему из всех этих сидельцев — единственный человек, который в состоянии сформулировать две страницы внятного текста. Больше никто из белорусской оппозиции просто не в состоянии написать даже несколько внятных строк на общественно-политическую тематику. Просто невозможно понять, что они пытаются донести.

Если будет создана какая-то комиссия по выработке предложений для политического реформирования страны, Воскресенский даже может предложить что-то реальное. Сейчас же он себя определил "модератором между заключенными оппозиционерами и властью".

Еще он произнес замечательную фразу, которую обязательно надо занести в анналы: "КГБ увидел во мне огромный потенциал".

Какой потенциал непонятно — политический, творческий, коммуникационный, какой угодно. Тем не менее, остальные фигуранты действительно просто категорически не способны к умственному труду.

Украинский пример для белорусской оппозиции

Более того — за умственный труд они почитают отсутствие труда физического. Оппозиция действительно за предвыборный год не породила ничего креативного, кроме приватизационного неолиберального плана, написанного польскими панами. Но и там нет никакой мысли, кроме как растащить лакомые куски экономики.

Как бы не старалась оппозиция замаскировать свои реальные цели, как не пыталась мадам Гуайдо-Тихановская сообщить, что мы — майдан, у нас совершенно иной характер протеста, мы не хотим повторить украинский опыт, все это оказалось пустыми словами.

Оказавшись за границей, мадам развязала язычок. Она сказала, что мы были очень вдохновлены украинским примером. Оппозиционеры калибром поменьше напрямую говорят, что украинцев бы сюда, они быстренько с опостылой властью разобрались.

Именно украинский пример является таким вдохновением для белорусских оппозиционеров. Эти люди ничего хорошего Белоруссии не желают, а действуют только в своих корыстных интересах.

Вашингтон сдал Минску своего агента

Что оппозиция поет с чужого голоса, очень-очень красноречиво свидетельствует звонок госсекретаря США Майкла Помпео президенту Лукашенко. Естественно, госсекретарь звонит не Тихановской и не Бабарико, а реальному президенту страны.

Помпео просит выпустить одного из сидельцев — Виталия Шклярова. Представьте себе, что Вашингтон вдруг попросил бы Путина выпустить, предположим, Удальцова или Платошкина. — Фэнтези, совершенно невероятная ситуация. Таким образом госсекретарь, походя, выдал своего агента.

Естественно, во всех этих протестах прослеживается толстенный западный след. Политтехнолог Виталий Шкляров долго жил в США и кое-чему там научился. Теперь эта фигура всплывает везде, где пахнет политическим кризисом, государственным переворотом, цветной революцией.

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы помпео оппозиция белоруссия тихановская дарья митина виталий шкляров
Новости Все >
Власти Шотландии запретили родителям шлёпать детей
Принц Чарльз снялся для "глянца" и рассказал о своих взглядах на моду
Сергей Жигунов показал свою атлетическую фигуру
Лукашенко не ждёт изменений в отношениях с США
Божена Рынска предложила пускать людей в рестораны по справкам
Садальский уверен, что на Первом канале процветает кумовство
"Издевательство над демократией": Лукашенко о выборах в США
"Марш медиков": что происходит в Минске?
Бузова метит в невесты к Гарику Харламову
С понедельника в Грузии вводят комендантский час
Последние материалы
Импортные планы белорусской оппозиции
Сергей Жигунов показал свою атлетическую фигуру
Лукашенко не ждёт изменений в отношениях с США
Божена Рынска предложила пускать людей в рестораны по справкам
Садальский уверен, что на Первом канале процветает кумовство
"Издевательство над демократией": Лукашенко о выборах в США
"Марш медиков": что происходит в Минске?
Бузова метит в невесты к Гарику Харламову
С понедельника в Грузии вводят комендантский час
"Крах надежд": Жена Ефремова тяжело переживает отправку мужа в колонию
Популярное
Российский шоу-бизнес
Пугачёва запретила пускать Бузову на съёмки "Новогоднего огонька"

Началось всё с того, что Алла Борисовна на правах маститой исполнительницы невысоко оценила вокальные способности современных шоуменов.

Пугачёва запретила пускать Бузову на съёмки "Новогоднего огонька"
Как не стать жертвой COVID - советы от доктора Мясникова
Здоровье
Как не стать жертвой COVID - советы от доктора Мясникова
США и Канада. Новости и аналитика
Империя рушится: в США заговорили о национальном позоре
Российский шоу-бизнес
Галкин прокомментировал "слова" Орбакайте о рождении Гарри и Лизы
Игорь Буккер От коронабесия излечивают животные инков Игорь Буккер Любовь Степушова Империя рушится: в США заговорили о национальном позоре Любовь Степушова Усам Оздемиров Прокрустово ложе единого плана Усам Оздемиров
Комментарии
Сергей Жигунов показал свою атлетическую фигуру
Как Приднестровье относится к выборам в Молдавии
В Подмосковье арестовали дом и землю Сергея Фургала
Россия укрепляется в мире, но теряет ближайшие страны
Эксперт прогнозирует взлёт доллара до 250 рублей
Шукшина призвала бойкотировать "Макдональдс"
Нейробиологи: социальное дистанцирование ухудшает здоровье подростков
Михаила Ефремова этапируют в колонию
Юрист предрёк завершение карьеры Джонни Деппа в Голливуде
Что даст поворот к плановой экономике
Президентские выборы стали для США тестом на демократию
Правительство поможет "Роскосмосу" получить финансирование
Империя рушится: в США заговорили о национальном позоре
Леонид Зюганов: в нашей стабильности есть абсолютно нестабильные моменты
Россия укрепляется в мире, но теряет ближайшие страны
Россия укрепляется в мире, но теряет ближайшие страны
Кто следующий: регионы России начали банкротиться
Кто следующий: регионы России начали банкротиться
Стратегия двойной циркуляции: ответ Китая на давление США
"Максимум возможного": Россия сосредоточит внимание на соседях
Праздновать народное единство пока готовы не все
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников