Импортные планы белорусской оппозиции

Срок "ультиматума", предъявленного Светланой Тихановской законному президенту Белоруссии, истёк. Александр Лукашенко остаётся на своём посту, предприятия продолжают работать, а протесты продолжают затихать. Зачем Лукашенко полдня провёл в СИЗО КГБ? Зачем Помпео позвонил Лукашенко? Ведь своей просьбой он лишь подтвердил наличие американских шпионов в рядах белорусской оппозиции?

Читайте начало: Белорусские протесты кончились пшиком

Госпожа Светлана Гуайдо, как ее называют во всем мире по образу и подобию Хуана Гуайдо, так и скрывается за рубежами Белоруссии. Хуана назначил на Венесуэлу хотя бы вашингтонский обком, а Свету короновали в литовском райкоме. Она объявила ультиматум по Skype. Прекрасно.

Еще никогда ультиматумов действующей власти таким образом не предъявляли. Интернет-жизнь не стоит на месте, но в реальности всё остаётся по-прежнему.

Лукашенко в тюрьме

Яркое впечатление, безусловно, произвел визит Александра Григорьевича Лукашенко в СИЗО КГБ. Зачем в таком месте общаться с арестованными оппозиционерами, которые расписались в своей полной импотенции и полной неспособности к открытому диалогу? До сих пор не утихают споры.

Одни говорят, что это было проявлением слабости, власть показала себя готовой идти на какие-то компромиссы, уступки, что Лукашенко показал себя как слабый лидер и так далее. Но большая часть наблюдателей сходится в том, что это было проявлением именно силы государства, которое инициировало диалог.

Разговор длился 4,5 часа, но оппозиционеры не смогли за это время даже сформулировать, чего они хотят. Лукашенко спрашивал у них об этом и так и эдак, действительно пытаясь понять их, но ничего путного они так и не сказали.

Оппозиционеры на свободе

Президент изменил меру пресечения нескольким оппозиционерам. Среди них выделяется фигура моего давнего знакомого Юрия Воскресенского. Сподвижники уже успели его заклеймить предателем, иудой, человеком, который пошел на сговор с властью и так далее. На самом деле здесь, конечно, все очень объяснимо.

Президент — прекрасный психолог, он прекрасно понимал, с кем можно говорить и кого надо выбрать на роль этого самого иуды. Юрию Воскресенскому эта роль подошла как нельзя лучше.

Воскресенский при всем специфическом отношении к нему из всех этих сидельцев — единственный человек, который в состоянии сформулировать две страницы внятного текста. Больше никто из белорусской оппозиции просто не в состоянии написать даже несколько внятных строк на общественно-политическую тематику. Просто невозможно понять, что они пытаются донести.

Если будет создана какая-то комиссия по выработке предложений для политического реформирования страны, Воскресенский даже может предложить что-то реальное. Сейчас же он себя определил "модератором между заключенными оппозиционерами и властью".

Еще он произнес замечательную фразу, которую обязательно надо занести в анналы: "КГБ увидел во мне огромный потенциал".

Какой потенциал непонятно — политический, творческий, коммуникационный, какой угодно. Тем не менее, остальные фигуранты действительно просто категорически не способны к умственному труду.

Украинский пример для белорусской оппозиции

Более того — за умственный труд они почитают отсутствие труда физического. Оппозиция действительно за предвыборный год не породила ничего креативного, кроме приватизационного неолиберального плана, написанного польскими панами. Но и там нет никакой мысли, кроме как растащить лакомые куски экономики.

Как бы не старалась оппозиция замаскировать свои реальные цели, как не пыталась мадам Гуайдо-Тихановская сообщить, что мы — майдан, у нас совершенно иной характер протеста, мы не хотим повторить украинский опыт, все это оказалось пустыми словами.

Оказавшись за границей, мадам развязала язычок. Она сказала, что мы были очень вдохновлены украинским примером. Оппозиционеры калибром поменьше напрямую говорят, что украинцев бы сюда, они быстренько с опостылой властью разобрались.

Именно украинский пример является таким вдохновением для белорусских оппозиционеров. Эти люди ничего хорошего Белоруссии не желают, а действуют только в своих корыстных интересах.

Вашингтон сдал Минску своего агента

Что оппозиция поет с чужого голоса, очень-очень красноречиво свидетельствует звонок госсекретаря США Майкла Помпео президенту Лукашенко. Естественно, госсекретарь звонит не Тихановской и не Бабарико, а реальному президенту страны.

Помпео просит выпустить одного из сидельцев — Виталия Шклярова. Представьте себе, что Вашингтон вдруг попросил бы Путина выпустить, предположим, Удальцова или Платошкина. — Фэнтези, совершенно невероятная ситуация. Таким образом госсекретарь, походя, выдал своего агента.

Естественно, во всех этих протестах прослеживается толстенный западный след. Политтехнолог Виталий Шкляров долго жил в США и кое-чему там научился. Теперь эта фигура всплывает везде, где пахнет политическим кризисом, государственным переворотом, цветной революцией.

К публикации подготовил Юрий Кондратьев