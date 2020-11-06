Белорусские протесты кончились пшиком

Почему белорусские протесты закончились пшиком? Давно истёк срок "ультиматума", предъявленного беглой домохозяйкой законному президенту Белоруссии. Бежит ли в ужасе диктатор?… Почему эти протесты изначально были обречены на неудачу? Кто писал план распродажи и сдачи Белоруссии?

События в нашей самой братской соседней стране Белоруссии два месяца оставались суперактуальной темой. Она не сходила с первых новостных строк и рейтингов, ситуация там была очень острая, порой критическая. Была кульминация политического противостояния государственнических сил и либеральной оппозиции.

Сейчас ситуация, конечно, совершенно иная: Белоруссия исчезла из топовых новостей. Теперь всем стало абсолютно понятно, чем все завершится в Белоруссии.

Уже другие новости занимают человечество — гораздо более острые, трагические и кровавые… Фокус мирового внимания переместился на войну между постсоветскими народами — армянским и азербайджанским — за территории Карабаха.

Война — всегда огромная трагедия. Эти новости мы смотрим с совершенно другими ощущениями и другими эмоциями, нежели новости белорусские. Новости белорусские мы смотрели все-таки с легкой иронией.

Изначально понятная несостоятельность и бесперспективность

Мне было изначально понятно, чем все закончится, все было предсказуемо, что даже интриги никакой не было.

Сейчас ситуация во многом успокоилась, мы наблюдаем остаточные явления, несмотря на разные громкие заявления. Акции протеста еще не сошли на нет, но они вдесятеро потеряли в численности. Ситуация выруливает к разрешению.

За все это время поведение и тактика так называемой белорусской оппозиции совершенно не менялись. Все те же самые слова и картинки, которые мы наблюдали уже не только там, но и на других протестах по всему миру.

Причем, наблюдали их не по белорусским каналам, а по иностранным, в основном — на польском канале NEXTA. Белорусская оппозиция настолько ничтожна, несостоятельна и несубъектна, что даже не смогла создать свои средства массовой информации.

А зачем им париться, если есть замечательная уютная Польша, которая дает кров таким деятелям, при этом сама за тебя все делает, поставляет весь новостной контент на Белоруссию и весь мир.

Зачем что-то делать? — Мы будем и дальше ходить, слоняться по улицам бесцельно, совершать какие-то совершенно безумные, бесцельные прогулки без лозунгов, без каких-то требований.

"Уйди", и — всё

Кто может сказать, какие у белорусской политической оппозиции политические, экономические лозунги? Кто-нибудь их видел? Я видела только один лозунг: "Уйди, противный!"

Но это — отнюдь не политическая программа, даже не слоган, а детский сад, штаны на лямках. С таким уровнем понимания проблем, конечно, еще ни одна оппозиция выборы и политическое противостояние не выигрывала.

Кто-то может сформулировать за белорусских оппозиционеров, что они хотят? Кто-нибудь задавался вопросом, какой социальный идеал исповедуют эти люди, какую модель развития белорусского государства и общества они могут предложить своим сторонникам?

Оппозиция пытается сделать лишь хорошую мину при плохой игре. Она так прямо и говорит: у нас нет программы, нам ничего не нужно, мы ничего не хотим, только пусть Лукашенко уйдет.

План продажи Родины

Это, конечно, большое лукавство, потому что все мы видели так называемый план белорусских реформ, которые выкладывались на целый ряд каналов и сайтов. Правда, после того, как народ этот план прочитал, обрушился буквально шквал критических замечаний.

Оппозиция предпочла стыдливо, очень застенчиво этот план со своих ресурсов стереть, как будто ничего не было. Быстро поднятое упавшим не считается, быстро стертое не считается написанным, думают некоторые. Но Яндекс все помнит.

Это план — полный пакет МВФ-вских неолиберальных реформ, приватизационный план распила белорусской государственной собственности, план продажи и перепродажи Белоруссии оптом и в розницу. Безусловно, этот план писался не белорусскими оппозиционерами, а внешними игроками.

Это — план малых стран Евросоюза, прежде всего, Польши и Литвы, которые претендуют не просто на часть белорусских территорий, но и на лакомые экономические места, которые остаются в руках белорусского государства, именно благодаря Лукашенко и его правительству.

Белоруссия — наверное, единственная страна постсоветского пространства, где не произошло массовой деиндустриализации и массового разгосударствления. Около половины предприятий и собственности, прежде всего в ключевых отраслях экономики, там находится в государственных руках.

Ничего нового у оппозиции за все время протестов так и не появилось. Меняется только само физическое наличие оппозиционеров на территории страны. Мало кто остался в лавке.

К публикации подготовил Юрий Кондратьев