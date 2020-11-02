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Автор Любовь Степушова

Cosmopolitan публикует «25 реальных фраз» Дональда Трампа о женщинах

Журнал Cosmopolitan публикует "25 реальных фраз", которые Дональд Трамп сказал о женщинах. Это, по словам журнала, делается для того, чтобы дать возможность "слабому полу" определиться, за кого голосовать на предстоящих во вторник выборах.

Трамп или Байден?

Вот некоторые из этих фраз.

1. Более всего шума произвела пленка с сакраментальной фразой "Я просто хватаю их за…" — фраза обнародованная Washington Post в 2016 году.

"Меня автоматически привлекают красивые женщины — я просто начинаю их целовать. Это как магнит. Просто целую. Я даже не жду. Когда ты звезда, они позволяют тебе делать это. Ты можешь делать все, что угодно. Хватай их за …. ". Эти слова, "возмутившие миллионы людей", пишет журнал, Трамп произнес еще в 2005-м в частном разговоре с ведущим передачи Access Hollywood.

2. "Посмотрите на это лицо. Кто-нибудь проголосует за такое? Вы можете себе представить, что это лицо нашего следующего президента? " (О Карли Фиорине, его бывшей сопернице-республиканке, 2015 г.)

3. "Мы возвращаем ваших мужей к работе. Все этого хотят". (Предназначено для женщин, участвующих в предвыборном митинге в Мичигане, 2020 г.)

4. "Мне нравятся дети. Но я не буду делать ничего, чтобы заботиться о них. Я предоставлю средства, а она (супруга) заботится о детях. Я не собираюсь выгуливать их по Центральному Парку." (Интервью с Говардом Стерном, 2005 г.)

5. "Арианна Хаффингтон (политический комментатор- Ред.) непривлекательна как внутри, так и снаружи. Я полностью понимаю, почему ее бывший муж бросил ее ради мужчины — он принял правильное решение". (Twitter, 2012)

6. "[Камала Харрис] это монстр, который был на сцене с Майком Пенсом, который, кстати, уничтожил ее прошлой ночью. Я думал, что это даже не было соревнованием прошлой ночью. Она была ужасна и становится всё хуже". (Из интервью на следующий день после дебатов вице-президентов, 2020 г.)

7. О конгрессмене-демократе из Нью-Йорка Александрии Окасио-Кортес. "Это даже не умный человек, за исключением того, что кое что она делает хорошо. Я имею в виду, как она выходит и тявкает". (Из интервью Fox Business Network, 2020)

8. "Все женщины в "Ученике" флиртовали со мной — сознательно или бессознательно. Этого следовало ожидать". (Как стать богатым, 2004) Трамп вёл это реалити-шоу.

9. "Если Хиллари Клинтон не может удовлетворить своего мужа, что заставляет ее думать, что она может удовлетворить Америку?" (Twitter, 2015).

10. После того, как ведущая Fox News Мегин Келли рассказала Трампу о его пренебрежительных комментариях о женщинах в прямом эфире, он назвал ее "проституткой" (Fox News, август 2015 г.)

11. "Рози — неудачница. Настоящая неудачница. Я с нетерпением жду возможности забрать много денег у моей милой толстой маленькой Рози". (О телеведущей Рози О'Доннелл, раскритиковавшей Трампа за роман и уход от жены, 2006 г.)

12. "26 000 незарегистрированных сексуальных посягательств в армии, всего 238 обвинительных приговоров. Чего ожидали эти гении, когда они соединяли мужчин и женщин?" (Twitter, 7 мая 2013 г.) О сексуальном насилии в армии.

13. "Женщины на самом деле сильно отличаются от тех, кого изображают. Они намного хуже мужчин, гораздо агрессивнее…" (Статья "Искусство возвращения", 1997)

14. "Вы знаете, кто, по мнению всех, одна из величайших красавиц мира? И я помог создать ее. Иванка. Моя дочь Иванка. Она шести футов ростом, у нее лучшее тело. Она зарабатывала много денег как модель — колоссальные суммы ". (Шоу Говарда Стерна, 2003)

15. Трамп сравнил Кристен Стюарт с собакой и посоветовал Роберту Паттинсону не возвращаться к ней в разгар отношений пары. (Twitter, 17 октября 2012 г.)

16. "Знаешь, на самом деле не имеет значения, что они пишут, пока у нее есть молодой и красивый кусок задницы. Но она должна быть молодой и красивой ". (Esquire, 1991)

17. "Сара Джессика Паркер была признана" самой несексуальной женщиной в мире " — я согласен". (Facebook, 26 октября 2012 г.)

18. "Она из тех, кому многие люди не доверяют, но на самом деле она действительно красива, это Пэрис Хилтон. Я знаю Пэрис Хилтон с тех пор, как ей исполнилось 12 лет, ее родители стали моими друзьями, и впервые, когда я увиделее, я сказал: "Кто это, черт возьми?". (Интервью с Говардом Стерном, 2016)

Останется ли Дональд Трамп президентом США? Придется подождать и посмотреть, заключает Cosmopolitan.

Несмотря на спорные высказывания в адрес женщин и явно мужской состав администрации, называть Трампа женоненавистником было бы несправедливо: он не исключает из ближнего круга сильных женщин и охотно сотрудничает с ними, утверждает издание Politico.

Трамп, действительно, всегда брал женщин на работу и продвигал их по карьерной лестнице.

"Я люблю женщин", — часто говорит Трамп.

В его предвыборном штабе-2020 на самых ответственных постах — советников, глав департаментов — работают десятки женщин, утверждает Politico.

Как пишет журнал Voguе, по оценкам, 52% белых избирателей-женщин выбрали Трампа на выборах 2016 года, согласно часто цитируемому экзитполу, по сравнению с 4% чернокожих женщин и 25% женщин-латиноамериканок.

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