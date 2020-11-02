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Автор Любовь Степушова

Зачем Тихановская призвала ЕС к безвизу с Белоруссией

Призывы Светланы Тихановской к новым санкциям против Белоруссии и отмене визового режима для белорусов в ЕС — это попытка совершить перезагрузку протестного движения, считает белорусский политик Сергей Лущ.

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Тихановская: нужны санкции и безвиз с ЕС

Светлана Тихановская, в интервью Financial Times, опубликованном в воскресенье, призвала Брюссель усилить санкции против белорусских чиновников, включив в них "людей и компании, поддерживающие Лукашенко", а также Олимпийский комитет Белоруссии, который он возглавляет.

"Эта помощь нужна сейчас. И если бы европейские страны и все страны, поддерживающие наше движение, могли быстрее принимать решения, это было бы замечательно ", — сказала председатель Координационного совета (КС).

Тихановская также сообщила FT, что безвизовый въезд для белорусов в ЕС может помочь. "Мы будем обсуждать этот вопрос с Европой", — сказала она. "[Если] люди смогут без проблем покинуть страну, режим не будет иметь над ними такой большой власти".

Может быть обратный эффект

Как сказал "Правде.Ру" председатель организационного комитета партии "Союз" (Белоруссия) Сергей Лущ, санкции, к которым призывает Тихановская, это удар по стране, так как они затронут экономику и интересы людей.

"Уже были и призывы к отмене Чемпионата мира по хоккею. От этого пострадают в первую очередь обычные граждане", — сказал политик.

Однако, по его словам, может быть и обратный эффект, люди разозлятся не на власть, а на так называемый Координационный совет, который действует не в интересах граждан своей страны.

"Координационный совет, который возглавляет Тихановская недоговороспособен, он не призывает к ведению диалога, к конструктивным формам решения политических проблем", — отметил Сергей Лущ.

Что касается безвизового режима для граждан Белоруссии, то призыв к нему, по мнению политика, как и на Украине, является популистским ходом и, частично, для того "чтобы вывезти часть своих сторонников, упростить их подготовку".

Тихановская пытается перезагрузить протесты

"На фоне уменьшения протестной динамики и радикализации протестов, они (оппозиция) пытаются совершить перезагрузку, рекогносцировку, посмотреть, какие у них силы и возможности и дальше следовать своей канве стратегии", — сказал Сергей Лущ.

По его мнению, КС не может кардинально повлиять на ситуацию, так как протестами, по факту, он не управляет, они направляются Telegram-каналами, и присутствует высокий уровень самоорганизации граждан.

"После того, как большая часть членов КС покинули Республику Беларусь, они больше не являются политическими акторами. Они не участвуют в политической жизни страны, а являются инструментом внешнего влияния и давления на Республику Беларусь, проводят антибелорусскую политику в интересах третьих лиц, третьих стран", — сказал Сергей Лущ.

Как пишет Телерам-канал "Трыкатаж", в администрации президента Александра Лукашенко открыто говорят, что "к весне 2021 года Запад наиграется с Тихановской и ее соратниками и начнется возврат на круги своя".

"Уверенности у Лукашенко сильно прибавилось после последнего длинного разговора с госсекретарем США Майклом Помпео, о чем свидетельствует участившиеся "наезды" на руководство соседних стран — шпильки в адрес Зеленского, Дуды и Линкявичуса. В АП РБ считают, что сделка с Трампом — это вопрос практически решенный, а в случае победы Байдена шансы на нее останутся высокими", — полагают авторы канала.

В Белоруссии после президентских выборов 9 сентября продолжаются массовые акции протеста, участники которых требуют отставки Александра Лукашенко и проведения новых выборов.

США присоединились к санкциям, против лиц, "ответственных за подрыв демократии в Белоруссии — нечестные выборы, а также насилие и репрессии в отношении участников мирных протестов".
В санкционном списке — министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев, его заместитель Александр Барсуков, командующий внутренними войсками МВД Юрий Назаренко, командир минского ОМОНа Дмитрий Балаба, секретарь ЦИК Елена Дмухайло и другие лица.

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Темы белоруссия сергей лущ светлана тихановская
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