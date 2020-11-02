Призывы Светланы Тихановской к новым санкциям против Белоруссии и отмене визового режима для белорусов в ЕС — это попытка совершить перезагрузку протестного движения, считает белорусский политик Сергей Лущ.
Светлана Тихановская, в интервью Financial Times, опубликованном в воскресенье, призвала Брюссель усилить санкции против белорусских чиновников, включив в них "людей и компании, поддерживающие Лукашенко", а также Олимпийский комитет Белоруссии, который он возглавляет.
"Эта помощь нужна сейчас. И если бы европейские страны и все страны, поддерживающие наше движение, могли быстрее принимать решения, это было бы замечательно ", — сказала председатель Координационного совета (КС).
Тихановская также сообщила FT, что безвизовый въезд для белорусов в ЕС может помочь. "Мы будем обсуждать этот вопрос с Европой", — сказала она. "[Если] люди смогут без проблем покинуть страну, режим не будет иметь над ними такой большой власти".
Как сказал "Правде.Ру" председатель организационного комитета партии "Союз" (Белоруссия) Сергей Лущ, санкции, к которым призывает Тихановская, это удар по стране, так как они затронут экономику и интересы людей.
"Уже были и призывы к отмене Чемпионата мира по хоккею. От этого пострадают в первую очередь обычные граждане", — сказал политик.
Однако, по его словам, может быть и обратный эффект, люди разозлятся не на власть, а на так называемый Координационный совет, который действует не в интересах граждан своей страны.
"Координационный совет, который возглавляет Тихановская недоговороспособен, он не призывает к ведению диалога, к конструктивным формам решения политических проблем", — отметил Сергей Лущ.
Что касается безвизового режима для граждан Белоруссии, то призыв к нему, по мнению политика, как и на Украине, является популистским ходом и, частично, для того "чтобы вывезти часть своих сторонников, упростить их подготовку".
"На фоне уменьшения протестной динамики и радикализации протестов, они (оппозиция) пытаются совершить перезагрузку, рекогносцировку, посмотреть, какие у них силы и возможности и дальше следовать своей канве стратегии", — сказал Сергей Лущ.
По его мнению, КС не может кардинально повлиять на ситуацию, так как протестами, по факту, он не управляет, они направляются Telegram-каналами, и присутствует высокий уровень самоорганизации граждан.
"После того, как большая часть членов КС покинули Республику Беларусь, они больше не являются политическими акторами. Они не участвуют в политической жизни страны, а являются инструментом внешнего влияния и давления на Республику Беларусь, проводят антибелорусскую политику в интересах третьих лиц, третьих стран", — сказал Сергей Лущ.
Как пишет Телерам-канал "Трыкатаж", в администрации президента Александра Лукашенко открыто говорят, что "к весне 2021 года Запад наиграется с Тихановской и ее соратниками и начнется возврат на круги своя".
"Уверенности у Лукашенко сильно прибавилось после последнего длинного разговора с госсекретарем США Майклом Помпео, о чем свидетельствует участившиеся "наезды" на руководство соседних стран — шпильки в адрес Зеленского, Дуды и Линкявичуса. В АП РБ считают, что сделка с Трампом — это вопрос практически решенный, а в случае победы Байдена шансы на нее останутся высокими", — полагают авторы канала.
В Белоруссии после президентских выборов 9 сентября продолжаются массовые акции протеста, участники которых требуют отставки Александра Лукашенко и проведения новых выборов.
США присоединились к санкциям, против лиц, "ответственных за подрыв демократии в Белоруссии — нечестные выборы, а также насилие и репрессии в отношении участников мирных протестов".
В санкционном списке — министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев, его заместитель Александр Барсуков, командующий внутренними войсками МВД Юрий Назаренко, командир минского ОМОНа Дмитрий Балаба, секретарь ЦИК Елена Дмухайло и другие лица.
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