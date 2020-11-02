Макрон выслушивает оскорбления и стоит на своем

Реакция мусульманского мира на действия президента Франции снова заставила говорить о демократических ценностях.

Привилегированный протест

Пока французское общество пытается отойти от шока после убийств соотечественников религиозными фанатиками, в Москве уже прошла не одна акция мусульманских активистов. У посольства Пятой республики митингующие жгли портреты Эммануэля Макрона и слали в его адрес проклятия.

Для сравнения — у белорусского посольства молчаливая одиночная пикетчица и ахнуть не успела, как оказалась в полиции, при этом в отношении собравшихся у французского диппредставительства московские стражи порядка вели себя довольно лояльно.

Удивительно, но сотрудники полиции не стали и напоминать гражданам о нарушении ими указа мэра Москвы Сергея Собянина, запрещающего проводить массовые мероприятия из-за эпидемии коронавируса. Примечательно, что эти массовые акции никто и не собирался согласовывать с властями. В столичной полиции даже не стали и объяснять, почему правоохранители сделали такое бонусное исключение.

На фоне протестных акций у посольства Франции у властей все-таки хватило решимости отвергнуть предложение заместителя главного муфтия Москвы Марата Алимова о массовом строительстве мечетей в столице. Священнослужитель полагает, что чем больше будет в городе мечетей, тем меньше в мегаполисе останется радикалов.

Трагическая реальность показывает, что обилие мечетей пока еще ни разу не спасало тех же французских граждан в своей собственной стране. Вот и в Кукморском районе Татарстана 16-летний парень с весьма мусульманскими именем и фамилией Виталий Антипов перед тем, как ранить полицейского, записал видеообращение.

Подросток объявил, что собирается сжечь кафе, где "слушают музыку, продают алкоголь, продают харам". В Татарстане ведь немало мечетей, чтобы реализовать чаяния Марата Алимова в правильном воспитании уммы, а ведь вон как оно вышло.

Нурмагомедов требует унижений

Клерикализация, которая осуществляется в России уже не первое десятилетие, только множит проблемы, которые в конечном счете могут фатально ударить по русской государственности. Всячески обласканные государством некоторые религиозные общины множат свое влияние и могут постепенно начать диктовать свои правила всему обществу.

Когда же общий религиозный раж с неподдельным азартом поддерживают известные граждане, то и радикальных проповедников не требуется. 25 млн подписчиков Хабиба Нурмагомедова, который "вежливо" обратился к президенту Франции, уже фактически получили руководство к действию:

"Да обезобразит Всевышний лицо этой твари и всех его последователей, которые под лозунгом свободы слова оскорбляют чувства более полутора миллиарда верующих мусульман. Да унизит их Всевышний в этой жизни и в следующей. Аллах скор в расчете, и вы это увидите".

Поводов для активности религиозных головорезов и так предостаточно. Сегодня скандал по одному поводу, завтра найдется другой, ведь аппетит приходит во время еды:

возмутит длина женской юбки или форма купальника;

оскорбят непокрытые женские голова или плечи;

разгневает присутствие женщины за одним столом с мужчинами.

Исламские священнослужители с экранов телевизоров рассказывают, что следует отделять мусульман от террористов. Разумная идея и справедливая. Правда, пока трудно себе представить тех же христиан или иудеев с тесаками, с автоматами в руках и взрывчаткой на поясе, врывающихся к носителям иного вероисповедания или к атеистам с криками "Слава Богу!".

Смазывая скрепы

Возможно, чтобы подтвердить статус верующего, следовало бы ввести какие-либо квалификационные экзамены, раз в России существует закон, который касается именно религиозных чувств. Дать и внятное определение такому носителю сентиментальной утонченности, чтобы убедиться в том, что гражданину действительно есть чем оскорбиться.

Заодно и проверить, отличают ли те самые верующие христиане Библию от Евангелия и не путаются ли мусульмане в определении "неверных" и манере поведения в отношении людей, которые, по их мнению, оскорбили их религиозные чувства.

Статья 148 УК РФ ("Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий") с самого начала вызывала серьезные дискуссии в обществе. Особенно в контексте Конституции России, декларирующей светскость государства. Субъективность в оценках может и зашкаливать. Один из авторитетных российских юристов вкратце объяснил положение вещей:

"Тут дело даже не в субъективности, субъективно многое в праве, на то правоприменение, а в несоразмерности. Не следует уголовно-правовыми средствами это защищать в светском государстве. Уголовная ответственность это — как башенка такая, или вишенка на скрепной конструкции. Просто выделили сакральные вещи, за которые — тюрьма:

репутация руководства страны;

религиозные ценности;

победа.

Можно ведь в каждой стране посмотреть, что играет роль скрепы:

в Корее — чучхе;

в Иране — религия;

в США и Евросоюзе — свобода слова (в США еще и право на оружие).

Макрон еще раз объяснился

Наблюдая за развитием реакции по всему миру на свои заявления, в частности, и в России, президент Франции Эммануэль Макрон счел нужным еще раз объясниться:

"Есть люди, которые искажают ислам и от имени этой религии призывают ее защищать".

Глава Пятой республики не раз обращал внимание, что понимает чувства мусульман в связи с публикациями карикатур на пророка Мухаммеда. Обвинения же в его адрес, что он разделяет восторг от креатива Charlie Hebdo, президент и вовсе считает беспочвенными.

Эммануэль Макрон в который раз обратил внимание мусульманской общественности, что власти Франции вообще не имеют никакого отношения к подобного рода публикациям:

"Это исходит от свободных и независимых СМИ, не связанных с правительством".

В этом и суть демократии. Президент, кем бы он ни был, какие личные амбиции его бы ни распирали, не сможет запретить французским массмедиа публиковать то, что они посчитают нужным. Вот такая основополагающая скрепа, слом которой во французском обществе считается равносильным утрате государственности.

Разумеется, это очень трудно понять некоторым гражданам в странах, где власти любое СМИ могут легко прищучить за неугодную им публикацию. Равно как и наказать человека за лайк или пост в социальной сети. В этом одно из существенных отличий демократии от ее так называемого суверенного эрзаца, оправдываемого движением по сказочному особому пути к пока еще неясной цели.