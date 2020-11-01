Будут ли Социалистические США?

Вероятность победы Дональда Трампа на выборах президента США оценивается большинством экспертов всего около десяти процентов. Но можно ли доверять опросам? Ведь в нынешней майданной ситуации многие в Америке просто боятся открыто выразить своё мнение. А почему у нынешних элит не получается договориться? Ведь раньше это всегда удавалось. Почему противоречия стали настолько сильны, что компромиссы уже практически невозможны?

Возможен ли все-американский майдан или переворот? При каких условиях? Почему в скором будущем в США даже могут измениться не только цели и приоритеты, но и общественно-экономическая формация? Сможет ли Америка построить социализм в отдельно взятой стране? Обо всем этом и многом другом в прямом эфире видеостудии "Правды.ру" рассказал главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.

Читайте начало интервью:

— Владимир Сергеевич, а у нас было, что Ельцин расстреливал Парламент. Возможно ли, что в США конфликт ветвей власти дойдет до такого уровня? Трамп расстрелять конгресс может?

— Подобного рода вооруженный переворот возможен при определенного рода условиях, и тогда президентом станет тот, который будет одновременно и Верховным главнокомандующим.

На сегодняшний день эти две должности — у Трампа, он — президент и кандидат в президенты, и еще он — Верховный главнокомандующий. В отличие от его соперника Джозефа Байдена, который только кандидат.

Чрезвычайное положение

Трамп может, например, ввести чрезвычайное положение по всей стране, если волнения опять охватят большую часть территорию США.

В конце весны — начале лета 2000 американских городов практически — вся территория Соединенных Штатов Америки была охвачена этими беспорядками, выступлениями. Многие считают, что это была генеральная репетиция демократов, которые готовы сегодня вывести представителей движения "Черные жизни имеют значение", чтобы силовым образам решить эту проблему.

Во всяком случае, проблема майдана сейчас реально возникает, хотя раньше в Америке, за исключением выборов 1968 года, никогда не было подобного.

— Вот это и удивительно, элиты договариваться умели. Почему у них сейчас не получается договориться? В чем здесь преткновение?

— Предлагаются совершенно разные направления развития американского общества. Сегодня общество действительно раскололось и демократический проект, видение демократов — одно. Видение Трампа — совершенно другое.

Раньше было проще. Вопрос, условно говоря, стоял: вы за социализм или за капитализм, но ответ был ясен. А сегодня парадокс американской политики состоит в том, что действительно остро встал этот вопрос.

Америка ближайшего будущего

Это будет:

некая квази-социалистическая Америка,

либо традиционно-капиталистическая.

И это — действительно совершенно разные Америки.

Сейчас есть разные проекты, ситуация — совершенно другая. И есть еще одна острая проблема — идет "цветнизация" Соединенных Штатов. Америка перестает быть обществом белого большинства.

Некоторые говорят, что ситуация сегодня примерно похожа на ту, которая была во времена Никсона в конце 60-х годов. Но во времена Никсона 85% процентов американского общества было белое в нашем понимании, сейчас — всего 60%. И то — по данным переписи 2010 года.

Это немножко устарелые данные, они корректируются. В самой Америке, кстати, эти данные перестали публиковать, но считается, что белого населения точно не больше 60%; цветного — 40%, да еще плюс мигранты.

В третьей десятилетие 21-го века по прогнозам:

либо соотношение будет 50/50,

либо будет преобладать цветное общество.

А это — совсем другое общество. Ведь этих людей — совсем другое понимание даже традиционных американских ценностей. Кто и как тогда будет командовать парадом — рулить Соединенными Штатами Америки?

Будет коренной разворот Америки, и он уже начался. — Вот почему сносятся памятники Колумбам, Линкольну, Рузвельту, прочим американским президентам и всяким остальным белым деятелям. Вот почему заигрывается даже история с христианством…

— А не является ли это стимулом белому населению обеспечить повышенную явку? Ведь им Трамп какие-то выгоды уже предоставил, несколько восстановил их права и продолжает тот же курс. Они же не хотят отдавать свою власть в Америке?

— Вы совершенно правильный вопрос затронули. Что произошло в 2016 году? — Одна проблема, что все кричали: Хиллари Клинтон! Трамп — это ужасно, ужасно!… Поэтому люди даже боялись сказать, что они голосуют за Трампа. Это было просто неприлично.

Не то, что тебя немножечко погладят не по тому месту, но в общем, если ты так сказал — это всё равно, что у нас за какого-нибудь маргинала. — Что я — за Шнурова, например, или кого-то в этом роде. Над тобой сразу будут смеяться, говорить: ну что? Он же был таким скандальным шоуменом.

Сегодня этот синдром тоже есть. Более того, белое большинство уже серьезно боится признаться, что оно — за Трампа. Люди считают, что настанет время — они просто придут на избирательный участок, нажмут кнопку или опустят бюллетень и таким образом выразят свою волю.

А подвергаться теперь уже реальным атакам, когда идут угрозы "ваш дом спалим" и так далее, конечно никто не хочет. Поэтому на основании опросов делать выводы о реальной поддержке кандидатов тоже никак нельзя.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев