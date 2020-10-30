Владимир Васильев: "Выборы в США плавно переходят в майдан"

Когда начнется американский майдан? Кто его организует? Кто будет участвовать и как? Как поведут себя правоохранители? Примет ли участие армия? И на чьей стороне выступят силовики? Каким законам они будут подчиняться? Или будут руководствоваться собственным чутьём справедливости? На все эти и многие другие вопросы в прямом эфире видеостудии "Правды.ру" ответил главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.

Читайте начало интервью:

— Владимир Сергеевич, когда может начаться и как будет выглядеть американский майдан? — Он будет запущен, когда начнут пересчитывать голоса или после решения уже Верховного суда?

— Верховный суд США — это последняя инстанция, последний арбитраж. Верховный суд Флориды уже поддержал иск республиканцев. Америка федеративно устроена — как матрешка. Сначала должны быть судебные инстанции на местах: апелляции, федеральные суды, потом вступает Верховный суд штата. И только потом, когда надо свести что-то очень серьезное, вступает в дело Верховный суд США.

Американская весна переходит в майданную осень

Но вот процесс тут как раз начинается. И на разработки в данном случае американской уже не весны, а осени — этого американского майдана — собирается огромное количество людей.

По американским же данным в Америке сегодня насчитывается примерно крупных 300 группировок, которые считаются правыми и левыми, анархическими и куклусклановскими, которые якобы никому не подчиняются. На самом деле они кому-то подчиняются. В целом это — от 15 до 20 тысяч хорошо вооруженных людей. Их даже неоднократно показывали во многих СМИ, в том числе — в вашем издании.

— В Интернете много подобных кадров.

— Да, там — не только мужчины, но и женщины с автоматами и полуавтоматическим оружием, с ножами эпохи Чингачгука — Большого Змея.

— В каком-то штате такая вооруженная команда недавно даже задержала мэра за то, что он ввел очередной локдаун. Так по американским законам, оказывается, можно делать.

— Планировалось даже похищение губернатора штата Гретхен Уитмер. Здесь начинается второй вопрос. Дело в том, что эти вооруженные люди, исходят из принципа: каждый голос должен быть посчитан, и с другой стороны, вбросов быть не должно.

Поэтому они могут прийти на избирательный участок, взять его под контроль, организовав свою наблюдательную комиссию. В частности, поскольку стороны этот мячик активно кидают, республиканцы выделили 50 000 наблюдателей, которые на ключевых участках будут следить за голосованием.

Но если пересчеты будут проходит на протяжение нескольких дней или недель, то встает вопрос: где будут эти бюллетени храниться? И вообще непонятна их судьба.

Кстати, ведь это та же проблема и у нас обсуждалась, когда был применен принцип многодневного голосования.

— В Белоруссии недавно бюллетени потеряли, их уже нет.

— Вот, и здесь начинается та же самая история. Вот вам — еще одно вмешательство. Есть еще и факты запугивания избирателей, они очень хорошо сегодня зарегистрированы по всей территории США.

Люди уже запугиваются по электронной почте. Избиратели могут запугиваться около избирательных участков, потому что там еще надо прийти зарегистрироваться — эта система тоже есть. И еще избиратели запугиваются просто потому, что списки известны. Сегодня же все об этом говорят. Это может быть не новая американская практика, но принцип такой: не ходи и не голосуй, а то хуже будет, дом спалим.

И вот насчет того, что "дом спалим" — не шутки. Уже многие владельцы магазинов и домовладений свою собственность потеряли. Все это может явиться важным фактором обстановки на избирательных участках и серьезно повлиять на голосование, а соответственно, вызвать беспорядки.

— Каковы могут быть ответные действия силовиков? Ведь от этого зависит успех протестов.

— Непонятно, как себя будет вести полиция. Но не исключено, что полиция при определенных условиях тоже может отстраниться. Как будет вести себя национальная гвардия, тоже непонятно, потому что она подчиняется губернаторам. Здесь — уже проблема "красных" и "синих" штатов.

Армия американского майдана

Все это может породить большую проблему хаоса. Трамп уже сказал, что может случиться то, чего не было никогда, но мы должны считаться с обстановкой, поэтому впервые в американских выборах будет задействована армия.

Трамп, правда, потом этой темы не педалировал, но она вызвала очень большие круги по воде. Может быть, и не принесло ему очков заявление, что он мирно власти не передаст, а если начнутся беспорядки, то в соответствии с законом 1807 года задействует вооруженные силы.

Вооруженные силы в Соединенных Штатах Америки — колониальные, их запрещено использовать внутри США, для этого есть национальная гвардия, но тем не менее и армейские части могут быть задействованы.

Руководство Министерства обороны полмесяца назад было завалено письмами сенаторов-демократов относительно того, как себя поведет армия. Но все дело в том, что по всей видимости армия раскололась.

Министр обороны Марк Эспер заявил: мы будем действовать в соответствии с законом. Что такое "действовать по закону"? — Вы будете подчиняться приказам верховного главнокомандующего или не будете? Президент скажет: по закону 1807 года я призываю войска для того, чтобы навести порядок в городах. И тогда Эспер может подчиниться. Начальник комитета штабов Марк Милли заявил, что он никогда и ни при каких условиях не будет вмешиваться в выборы. Генерал-афроамериканец, начальник штаба вооруженных сил, заявил, что он вообще не будет подчиняться президенту.

А вот министр армии написал, что войска будут использованы для того, чтобы обеспечить сохранность собственности и порядок на улицах.

Кстати, в конце мая — начале июня какие-то части, которые не напрямую, а как-то косвенно подчиняются Министерству обороны, по запросу Трампа были введены в Вашингтон для охраны Белого дома и центра столицы.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев