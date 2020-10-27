"Навальный оскорбляет, Меркель молчит": как ЦРУ управляет канцлером ФРГ

Немецкая газета Süddeutsche Zeitung опубликовала письма читателей, раскритиковавших издание за публикации материалов об Алексее Навальном, а также о его заявлениях в адрес экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера. Читателей возмутило, что оппозиционер из РФ назвал одного из самых знаковых политиков Германии "путинским мальчиком на побегушках", также бездоказательно заявив, что он получает "тайные платежи" от российских властей.

Народ возмущен, а власти молчат

По мнению жителей ФРГ, Навальный грубейшим образом злоупотребил своим статусом гостя и фактически вмешался во внутренние дела Германии, оскорбив Герхарда Шрёдера, на что не имел права. Читатели напомнили изданию, что бывший канцлер — один из самых знаковых политиков в современной истории страны, который работал на благо немецкого народа. Благодаря его политическому курсу "Agenda 2010" удалось оживить немецкую экономику. Действующий же канцлер Ангела Меркель лишь пользовалась плодами чужого труда. Немцы призвали СМИ к объективности, отметив, что сам Навальный — не является образцом для подражания и ему не следует "заглядывать в рот" и "делать из него святого", учитывая его "антисетизм и ксенофобию". Одновременно с выражением возмущения читатели немецкого издания обратили внимание на присутствие двойной морали и политической заинтересованности властей ФРГ в деле с отравлением Навального.

Отметим, с момента публикации интервью Навального с оскорблением Шрёдера в издании Bild в начале октября, реакции властей ФРГ на хамское поведение оппозиционера так и не последовало. Также было проигнорировано недовольство жителей, у которых экс-канцлер пользуется большим уважением из-за проводимого ранее независимого экономического и политического курса. К слову, фигура Навального не в первый раз становится предметом для недовольства у рядовых немцев. Так, еще в конце августа жители высказывали возмущение фактом траты денег налогоплательщиков на привлечение полиции для конвоирования Навального из правительственной части берлинского аэропорта Тегель в "Шарите". Негодование возникало:

и из-за обеспечения охраны "гостю" в самой клинике,

тайного визита Меркель к оппозиционеру в "Шарите",

а также из-за поддержки Бундестагом введения санкций против РФ, которые испортят отношения двух стран.

Однако и в этих случаях власти ФРГ проигнорировали возмущение граждан.

В немецком социуме уже задаются вопросами: почему Навальный оказался в ФРГ на особом положении, по каким причинам власти Германии игнорируют мнение немцев и допускают хамство по отношению к уважаемым немецким политикам, почему в ФРГ согласны пойти на очевидно невыгодную для страны конфронтацию с Россией? Ответ кроется в том, что Навальный — "политический проект" спецслужб США. Оппозиционер сотрудничает с ЦРУ и различными политическими фондами США как минимум с 2007 года. При этом развитие отношений носит систематический и планомерный характер. Так, издание "Правда.Ру" сообщало, что разработкой позиционирования Навального в медиа в связи с отравлением также занималась американская разведка. Сотрудники спецслужб контактировали с ним во время нахождения в "Шарите" и после выписки. Факт работы Навального с ЦРУ напрямую определяет позицию Меркель и Бундестага по отношению к России. Канцлера давно подозревают в сотрудничестве с американскими спецслужбами, которые навязали ей ведение трансатлантического политического курса. Отход от согласованной с Вашингтоном линии чреват обнародованием компромата и уничтожением политической карьеры канцлера Германии, а также окружения Меркель.

США построили карьеру Ангелы Меркель

По данным из открытых источников, США могли завербовать Ангелу Меркель в ноябре 1989 года после "падения Берлинской стены". ЦРУ использовало событие для формирования политической смены руководства государства и взращивания новых лидеров, согласных служить Соединенным Штатам так же преданно, как и ранее СССР. Акцент делался на карьеристах, но со склонностью к либеральной идее. Меркель, которая на тот момент занимала пост секретаря "Департамента агитации и пропаганды" в коммунистическом движении "Немецкая свободная молодежь" (Freie Deutsche Jugend, FDJ), оказалась подходящим кадром. По информации СМИ, США помогли Меркель построить карьеру в радикально короткие сроки, обеспечив устранение политических конкурентов.

Всего через месяц Меркель сменила коммунистическое движение на прозападное и стала членом партии "Демократический прорыв". Уже в феврале 1990 года глава политобъединения Волфганг Шнур вынужден был уйти в отставку из-за вскрытых связей со "Штази" (МГБ ГДР, восточногерманская тайная полиция, следящая за жителями Германии и преследующая инакомыслие). Не исключают, что утечку информации о связях с Шнура с МГБ ГДР обеспечили спецслужбы США, что и открыло дверь Меркель в большую политику. После отставки Шнура, Меркель возглавила партию, которая впоследствии вошла в состав партии "Христианско-демократический союз" (ХДС). Переход в ХДС из "Демпрорыва" Меркель обеспечил федеральный министр по спецпоручениям Лотар де Мезьер и назначил своим пресс-секретарем. При Мезьере ей был открыт прямой доступ к американским элитам. Меркель принимала активное участие в различных международных переговорах, в том числе по поводу объединения Германии, контролируемые Кандолизой Райс из Вашингтона. Следующую ступеньку по карьерной лестнице США помогли пройти Меркель, когда устранили Мезьера, вскрыв его связи со "Штази". После отставки покровителя Меркель перешла под крыло канцлера Германии Гельмута Коля, впоследствии заняв должность министра по делам семьи, молодежи и женщин. Всего за 14 месяцев из заядлой пропагандистки коммунизма Меркель превратилась в главного адепта демократии и заняла высокие должности в правительстве Германии.

Дальнейшее продвижение Ангелы Меркель по карьерной лестнице строилось по вышеописанному принципу — организации утечки информации в СМИ в контексте выгодных для этого политических реалий, которые приводили к отставке неугодных лиц. Например, в 1998 году завершение карьеры Гельмута Коля было спровоцировано утечкой данных о получении им и его окружением тайного финансирования от ХДС для лобби. Именно Меркель в итоге затребовала уход своего протектора из партии и отставку главы ХДС Вольфганга Шаубе, что позволило захватить ей власть в партии, а позднее сместить с поста главы правительства ФРГ Герхарда Шредера и занять пост канцлера. К слову, со стороны Соединенных Штатов Меркель обеспечивалось и медийное сопровождение силами двух холдингов.

Первый — Axel Springer. По данным СМИ, журналисты концерна подписывают соглашение, по которому они обязуются работать над укреплением трансатлантических связей. Кстати, в него входит Bild, поддерживающее Навального и критикующее Шрёдера.

Второй — холдинг Bertelsmann, руководство которого разделяет взгляды европейского атлантизма. Факт работы журналистов в интересах НАТО впоследствии был вскрыт в книге журналиста Удо Ульфкотте под названием "Продажные журналисты".

На то, что Ангела Меркель строила свою карьеру с помощью кураторов из США намекал и сам экс-канцлер ФРГ Гельмут Коль в своих мемуарах "Завещание. Протоколы разговоров с Колем". При этом в немецкой прессе журналисты неоднократно отмечали, что Меркель создает проамериканскую политическую конъюнктуру в Германии и ЕС, поддерживая сотрудничество с политиками, отстаивающими интересы США и НАТО. Например, при Меркель развивались отношения с американским технологом и ученым Джефри Гедмином, который курировал политический курс канцлера, в том числе на выборах в 2005 году. И именно ему Меркель доверила обширную программу "общественной дипломатии" Германии и ЕС, которая в итоге была скорректирована в пропаганду интересов США и НАТО. Под американским влиянием Меркель изменила военную доктрину Германии, предоставив солдат ФРГ в распоряжение НАТО и ООН. Впоследствии при немецком участии были поддержаны многие военные кампании США за рубежом: в Косово, Африке, Ливане, Израиле, Афганистане и других странах.

Фактически США построили карьеру Ангеле Меркель, поставив ее во главе страны, во многом определяющей политику Евросоюза. Подконтрольность канцлера, дала возможность США установить свое влияние в ЕС и управлять многими политическими решениями.

Меркель на крючке у ЦРУ

Канцлер Германии на сегодняшний день не может по многим внешнеполитическим вопросам перечить согласованной с Вашингтоном линии. Это же касается и ситуации с Навальным, которого сегодня США эксплуатируют как политический проект для усиления конфронтации Европы и России в рамках борьбы за европейский рынок сбыта и политико-военное доминирование.

В первую очередь речь идет о вытеснении РФ с европейского газового рынка.

США напрямую заинтересованы в поставках своего сжиженного природного газа. Для этого им выгодно испортить отношения ЕС и РФ, чтобы остановить строительство "Северного потока-2", который конкурентно наиболее выгодней европейцам из-за низкой цены на поставку "голубого топлива".

Во-вторых, США необходимо и дальше укреплять свое военное присутствие в ЕС, которое в основном обеспечено базированием на военном базе "Рамштайн".

Это крупнейший пункт размещения американских ВВС и ядерного оружия за пределами Соединенных Штатов после закрытия базы "Рейн-Майн". На площадке "Рамштайна" планируют создать военный "Космический центр" по наблюдению за космическим пространством с перспективой его расширения до центра управления по принятию оборонных мер. Там же США планирует создать аналитический центр НАТО. Проблема в том, что против американского присутствия в ФРГ часто выступают в Бундестаге. Чтобы нивелировать влияние "политиков-пацифистов", Вашингтону выгодна конфронтация РФ и ФРГ, а также закрепление в сознании западного общества образа "России-врага".

По этим причинам российский оппозиционер будет говорить все, что ему будет нужно. Американцев "воспитание Навального" и его тактичность по отношению к немецким политикам особо не беспокоит. Все подчинено принципу ЦРУ делает — Меркель не мешает. Поэтому вряд ли на недовольство немцев последует какая-то реакция.

В случае же проявления самостоятельности со стороны канцлера Германии, вполне можно ожидать агрессивных действий со стороны США — вплоть до уничтожения политической карьеры Меркель и ее окружения. Тут стоит вспомнить бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ, "независимая" техническая разведка при Пентагоне) США Эдварда Сноудена, который в 2013 попросил у РФ политубежища, рассказав о тотальной слежке спецслужб Соединенных Штатов не только за гражданами своей страны, но и за главами многих государств. Впоследствии Сноуден предоставил документы, которые подтвердили прослушку АНБ телефонных переговоров Ангелы Меркель и сбор данных посредством использования систем Mystic и Nymrod на территории Германии для перехвата и автоматизации хранения данных. По сведениям СМИ, Меркель слушали задолго до прихода на пост канцлера — как минимум с 2002 года.

По мнению экспертов, у США на Меркель имеется колоссальный компромат, касающийся не только политической деятельности канцлера. Так, директор Института стратегического планирования, доктор политических наук, профессор Александр Гусев ранее заявлял, что Меркель полностью аффилирована с США и зависима от них. У американских спецслужб есть богатейший материал о личной жизни политика, ее финансовых и семейных дел. Версию о существовании компромата поддерживала и депутат Европарламента Татьяна Жданова, комментируя в сентябре 2020 года резолюцию ЕС, предполагающую отмену строительства "Северного потока-2" и введение санкций в контексте инцидента с отравлением Навального. Политика удивило, что многие немецкие депутаты ЕС выразили солидарность, при осознании ими, что закрывать проект никому не выгодно.

Иными словам карьера главы немецкого государства, со всеми ее нюансами по продвижению и взаимоотношениями с разными политсилами — в руках спецслужб США. Это сейчас обсуждение вербовки Меркель идет на уровне слухов. Другое дело, если появляются доказательства. При любом удобном случае, методом утечки информация о политическом сотрудничестве с ЦРУ и работе в интересах США и НАТО может оказаться у конкурирующих политиков. Могут вскрыться и другие сведения. Например, сегодня Меркель всерьез подозревают в сотрудничестве со "Штази". Учитывая ее карьеру и работу в коммунистическом молодежном движении на посту главного пропагандиста FDJ, исключать такое нельзя. В ФРГ же люстрация пособников немецкой тайной полиции из числа госслужащих продлена до 2030 года. На информацию обратят внимание. Вполне могут обнародовать документы, подтверждающие факт работы супруга Меркель — Йоахима Зауэра — в компаниях, аффилированных с Пентагоном, о чем ранее сообщала пресса. Для канцлера, под которой "кресло и так шатается" после последних выборов в ФРГ, это будет катастрофой. И это уже не говоря о том, что могут вскрыться доказательства коррупции.

В завершение отметим, что сценарий использования компромата более, чем реален. К такому способу воздействия на канцлера уже прибегали в 2015 году, когда Берлин активно продвигал "франко-германский" "мирный план" решения конфликта на Украине. Взятый европейскими странами вектор не совпал с позицией Вашингтона, который навязывал жесткий курс по оказанию давления на Москву и поддержке Киева. Тогда в немецкой прессе неожиданно появились компрометирующие снимки с Меркель в кругу активистов неонацистского молодежного движения центра Elbterrassen. Снимки, датированные 1993 годом, предоставила группа хакеров Anonymous. К фотографиям была сделана многозначительная приписка — "Сначала FDJ (социалистка?), потом шпион Восточного Берлина, затем болтается со скинхедами, теперь канцлер Германии. Вот карьера г-жи Меркель!". Публикации стали предупреждением, которым канцлер все же вняла.