Трамп — Байден: 40:51, 6:3 или 12:0?

Многие специалисты-статисты считают, что вероятность победы Дональда Трампа на выборах президента США 3 ноября — не более 10%. Но ведь не сильно важно, как проголосуют. Гораздо важней, кто и как посчитает. К тому же ни один из кандидатов уже сейчас не собирается признавать итоги выборов. Почему это важно? Обо всем этом и многом другом в прямом эфире видеостудии "Правды.ру" рассказал главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.

— Владимир Сергеевич, вы сказали, что в США уже всё готово к майдану по всей стране. Почему так? И как это может происходить?

— Потому что Трамп сам фактически об этом сказал. И Байден тоже вроде бы сказал, или Байдену говорят, что не надо признавать результатов выборов. А это в США очень много значит, всё очень серьезно.

Эта история насчитывает уже выше 100 лет и ведет свое начало с выборов 1896 года. Тогда кандидат демократической партии Брайан сказал, что надо поздравить с победой кандидата республиканской партии Мак-Кинли.

Вот это — неписанная часть американской Конституции. Если один кандидат признает себя проигравшим, то всё закончилось.

Дальше уже начинается дележ шкуры неубитого медведя — открывают шампанское или бутылочки с валидолом — кому как.

Смягчённые конституционные нормы

Всё это делается, чтобы избежать кризиса, который был в последний раз в 2000 году, а до этого имел место три раза в XIX веке, но это было так давно, что об этом все уже забыли. Тогда в дело вступала коллегия выборщиков.

Вот, если сегодня ни один из кандидатов себя не признает победителем, тогда победителя по американской Конституции должна назвать коллегия выборщиков. Она соберется в середине декабря, проголосует и огласит результаты. Потом утвердить их должна Палата представителей.

Это — нормы американской Конституции, которые были отброшены за счет вот этого признания себя побеждённым. Эти нормы закона как бы нивелировано отошли на второй план, хотя сработали 20 лет назад, когда были знаменитые выборы 2000 года, кандидатами были Гор и Буш.

Когда демократический тандем Гор и Либерман набрал на полмиллиона голосов больше, Гор, как политик немножко все-таки где-то в чем-то трусливый, быстренько поздравил Буша.

А потом ему помощники говорят, что во Флориде еще не досчитали. Тут они быстренько сообразили, что можно оспорить. Гор отозвал свою поздравительную телеграмму.

Потом все ждали только середины декабря, когда вмешался в дело Верховный суд. 12 декабря Верховный суд в соотношении голосов 5 к 4 постановил приостановить подсчет голосов — зафиксировать их на каком-то уровне, который был выгоден Бушу. Так и были подведены результаты тех выборов.

— Но сейчас-то Верховный суд — как раз трамповский в соотношении 5 к 3.

— Да! Более того, считается, что на сегодняшний день республиканцы сделали, может быть, самое главное. Потому что на днях состоялось голосование юридического комитета Сената, который принял решение единогласно в соотношении 12:0, потому что 10 сенаторов-демократов бойкотировали заседание.

А раз — неявка, ставится 0, значит — 12:0. Таким образом юридический — профильный — комитет рекомендовал Сенату поддержать кандидатуру Эми Баррет в качестве девятого судьи Верховного суда, и по всей видимости теперь так и будет.

По американским законам её тут же приведут к присяге, и она уже может приступать к исполнению своих обязанностей члена Верховного суда. А суд-то может быть действительно задействован для подведения итогов выборов. И тогда соотношение консервативных и либеральных судей будет 6:3.

— Владимир Сергеевич, а в так называемых колеблющихся штатах может быть проведен пересчет голосов?

— Вернемся к известной формуле: Неважно, как проголосуют. Важно, как посчитают. Выборы — это выборы. Так это всегда работает в любой стране, есть только некоторые местные нюансы.

— А как посчитают-то все-таки? Американцы все эти 7 штатов обсуждают, The Telegraph пишет, что Трампу надо победить в четырёх из них и обязательно в Техасе. Всё же кто там считает, как будет считать?

— Вопрос "как посчитают?" давно решен. На сегодняшний день эта коронавирусная пандемия явилась разновидностью той самой арбузной корки, на которой поскользнулись герои известного нашего фильма. Сегодня в США все может быть точно также — можно упасть очень больно, а встать очень здорово.

Демократам удалось продавить, что вся политика Трампа была неэффективна, он виноват в экономическом кризисе, на него повесили эти 210-215 000 смертей от коронавируса.

Как понимаете, от таких обвинений, тем более по уровню сарафанного радио и радируемых основными американскими каналами, отмыться сложно. Тем более, что для многих речь идет о близких, родных и знакомых. Конечно, волну нагнали.

Не все голоса одинаково полезны

Но, с другой стороны, введена система (демократы сами это провозгласили) голосования по почте. Не очно, а заочно и дистанционно — по почте.

Теперь давайте посчитаем эти голоса. Прошлые выборы были рекордными по одной простой причине — они были связаны с тем, что растет количество населения, количество зарегистрированных избирателей — людей, которые имеют право голосовать.

Не всегда они этим правом пользуются, тем не менее, их количество растет. Раньше голосование шло довольно вяло, но теперь активность растёт. Считается, что от 145 до 156 миллионов человек проголосуют. Из них по разным данным от 40 до 50 процентов проголосуют по почте.

Считается, что досрочное голосование — это скорее демократический электорат. Но важно, что почтовое отправление — разновидность секретного избирательного бюллетеня требует определенного рода внимательности.

И он тоже сложно составлен. Там надо не только поставить галку напротив кандидата, но правильно поставить подпись, указать данные и так далее. Это требует определенного рода культуры.

Бабушки и дедушки, молодежь и просто не совсем владеющие литературным языком могут очень быстро и невнятно сделать или просто что-то нарисовать. Они будут считать, что — всё, мол, я свой долг исполнил.

Но это — нарушение. А дальше опять же — см. выше: важно, как все это посчитают.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев