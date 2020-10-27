Плоды Американской весны по осени майданят

Вероятность победы Дональда Трампа на выборах президента США 3 ноября оценивается крайне низко. Об этом свидетельствуют все показатели, все факторы работают против Трампа. Коронавирус, экономический кризис и усиливающиеся беспорядки — тоже против него. Но Трамп может сам объявить себя победителем и призвать к майдану. А к нему в США уже всё давно готово. Обо всем этом и многом другом в прямом эфире видеостудии "Правды.ру" рассказал главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.

Читайте начало интервью:

— Владимир Сергеевич, всё-таки сейчас ситуация немножечко отличается от предыдущих падений Америки. Тогда были чисто внутренние проблемы, например, Lehman Brothers. Сейчас причина внутренних неурядиц — именно коронавирус, а до этого у Трампа было всё отлично — экономика росла, безработица была минимальной, он налоги сокращал, и все были довольны.

Но грянул этот коронавирусный кризис. Он называет его китайским. То есть — задействован патриотический фактор: к нам пришла беда оттуда — из Китая, но мы справимся и потом снова начнем расти. Понятно, ситуация всё же — не такая, как была в предыдущие годы… Но может быть, Трампу удастся сыграть на патриотизме и противодействию внешней угрозе, как вы считаете?

— Да, но здесь есть еще и второй момент. Как раз на днях прошли вторые теледебаты. Как и первые теледебаты они очень отчетливо показали — да, есть всё усугубляющийся фактор коронавирусной эпидемии. Он усугубил ситуацию, и он усугубил ее против Трампа.

Природа — против властей США

В 1932 году экономический кризис, например, совпал еще с необычайной засухой, которой в Америке до этого не было. Свирепствовали пыльные бури. А в условиях, когда процентов 40 валового внутреннего продукта производилось в сельском хозяйстве, это было сравнимо с этой пандемией.

Тогда скот массово резали, а урожаи исчезали полностью. Страна в прямом смысле слова оказывалась накануне голода. Это тоже были по тем временам почти смертельные угрозы. Правящая партия тогда не устояла.

Сегодня, я считаю, есть фактор заговора в США. Он проявляется в средствах массовой информации, прежде всего. Он существует на политическом уровне. Он существует и на уровне гражданского общества.

Это связано именно с тем, что демократические силы и близкие к ним, за последние четыре года развернули целенаправленную кампанию, кстати сказать, сделанную буквально по моделям всех этих цветных революций.

Американская весна продолжается

На сегодняшний день в Америке тоже имеет место факт цветной революции, начиная с с 25 мая, когда не стало Джорджа Флойда. События, которые тогда вспыхнули, тоже получили название "Американской весны".

Сегодня к тому же применяются технологии свержения действующего главы государства. Это осуществляется совершенно целенаправленно.

Раньше, конечно, тоже шла какая-то агитация, но основная проблема состояла в том, чтоб пригнать своих сторонников на избирательные участки. В Америке существует досрочное голосование и еще какие-то моменты, но основной день — день выборов.

Я даже сам (теперь могу сказать) принимал участие в этих выборах в день голосования. Мне мои американские друзья поручили вмешаться в выборы, тогда американцы это приветствовали. Это была форма изучения демократии. Я агитировал за демократическую партию.

Мне сказали:

— Звони нашим сторонникам и говори, что надо срочно приходить на участок и выполнять свой гражданский долг. — Не допустим Никсона на второй срок!

Но сегодня цветная революция по существу накладывается на социальные сети, которые сформировались по зеркальному принципу. То есть — на одну социальную сеть или на одну стенку выставляется совершенно другая стенка. Это и в вашем издании освещается.

Все эти разъезды Трампа по стране, его призывы к сохранению Второй поправки в Конституцию, разговоры относительного того, что наше Отечество в опасности, все в ружье, находит свое в самом обществе отражение.

Достаточно сказать, что с января по август в Америке было продано 14 миллионов единиц огнестрельного оружия. Это практически в два раза больше того количества единиц оружия, которое было продано за соответствующий период прошлого года. Сейчас обе стороны и вообще все там вооружаются.

Грядёт Американский майдан?

Беспорядки, которые охватили американские города с конца весны и продолжаются до сих пор, сопровождаются разгулом стрельбы. Хотя это не очень афишируется, но стрельба идет на всех углах. Стреляют каждый день, и каждый день — новые убитые и раненые. Начались эти разработки со стороны демократов, но и здесь — всё симметрично и зеркально.

Страна готовится, может быть, к решающему столкновению.

Если к концу 3 ноября Трамп или подконтрольный ему Fox News объявят его победителем безо всякого официального подсчёта и объявления результатов, то в общем-то это будет призыв:

— Граждане, выходите на улицы!

Даются инструкции, как себя надо вести и более того, подразумевается, что граждане выйдут отнюдь не с пустыми руками. Это не будут мирные протесты, а будет всё то же самое, что иногда происходит на просторах бывших республик Советского Союза и в других местах планеты.

В принципе в Америке уже всё готово к общеамериканскому майдану.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев