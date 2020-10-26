Выборы в США — 100 лет закономерностей

Эксперты оценивают вероятность победы Дональда Трампа на выборах президента США в 2020 году всего около десяти процентов. Джо Байден возглавляет общенациональные опросы, а также лидирует в большинстве избирательных округов. Так опрос Yahoo News/YouGov от 16-18 октября говорит о том, что общенациональное преимущество Байдена над Дональдом Трампом составляет 11%.

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Байдена готов поддержать 51% избирателей, собирающихся голосовать, Трампа — 40%. Но в США президента выбирает коллегия выборщиков, а не общее голосование. Но в 2016 году статистика говорила ровно о том же. Повторится ли триумф Трампа? Какой президент более выгоден России? Обо всем этом и многом другом в прямом эфире видеостудии "Правды.ру" рассказал главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.

— Владимир Сергеевич, кто же победит на выборах в Соединенных Штатах Америки — Трамп или Байден? Ваша точка зрения?

— Мы начнем с неких фундаментальных условий, учитывая специфику канала, а то у нас очень часто аналитики увлекаются субъективизмом, а объективными тенденциями не очень, считая, что это — наследие прошлых эпох. Но именно к этой прошлой эпохе мы и обратимся.

Начиная с 1920 года ни одному президенту США, который пытался переизбраться на второй срок, и даже ни одной партии, стоящей у руля исполнительной власти, если она выдвигала другого кандидата, никогда не удавалось продлить свой мандат, если шел экономический кризис или случалось сильное социально-экономическое потрясение.

100 лет без исключений

Этот президент или его партия обязательно проигрывали. За эти 100 лет так было всегда, исключений не было. Если эти два момента совпадали, то ни одному хозяину Белого дома переизбираться не удавалось.

Если в год президентских выборов был экономический кризис, падение ВВП, рост безработицы, банкротство предприятий и другие подобные экономические потрясения, тем более падение жизненного уровня населения, то президентский мандат у этой партии никогда не продлялся.

Так было

в 1920,

в 1932,

в 1960,

в 1980,

в 1992 годах, потому что была в рецессия в 1990-91 году, но ее отзвуки чувствовались в 1992 год.

И самый последний пример — это мировой финансово-экономический кризис 2007–2009 годов.

Кстати сказать, самая низшая его точка пришлась на осень 2008 года. Вот тогда, когда 15 сентября 2008 года рухнул банк Lehman Brothers, случилась победа афроамериканца — первого чернокожего президента.

В данном случае демократическая партия пошла на беспрецедентный эксперимент, выдвинув афроамериканца президентом. Если бы эти выборы были в нормальный период времени, я думаю, что Барак Обама мог быть с треском провалился.

Но, поскольку это произошло в разгар финансово-экономического кризиса, который на тот период считался самым глубоким в послевоенный период, то есть был сравним с Великой депрессией, то его просто сокрушительная победа над Маккейном, была предопределена.

2020 — год начала новой Великой депрессии

Этот год тоже называют иногда годом начала Великой депрессии. Независимо от причинно-следственных связей — то ли экономику закрыли по причине коронавирусной эпидемии, то ли просто подошла к исчерпанию фаза роста экономического цикла, но положение сейчас действительно — крайне плачевное.

До этого была самая продолжительная фаза экономического подъема, она продолжалась 128 месяцев, то есть фактически 11 лет. Такого вообще в истории Америки не было, чтобы подъем шел так долго. А во втором квартале американская экономика просто рухнула.

С этой точки зрения на сегодняшний день можно сказать, что исход выборов предопределен, потому что избиратели склонны наказывать партию, которая допустила рост безработицы и падение жизненного уровня.

Всё это еще усугубилось коронавирусной пандемией, которая в Америке уже унесла более 215 000 человек. Кстати, тенденция к росту числа смертей нарастает. Примерно около миллиона людей заболели, и тенденция к увеличению количества заболевших тоже не уменьшается. Теперь как раз пришла вторая — осенняя — волна. Она сейчас идет на подъем.

Трамп — против

Все эти факторы работают против администрации Трампа. Но может быть, что на этот раз все-таки случится такое исключение из правила, неизменного действовавшего целых 100 лет. Ведь всегда есть и субъективный фактор.

В данном случае у нас есть очень интересный момент. На сегодняшний день в Белом доме сидит человек, который не тот, он — необычный, тем более, он — с экономическим образованием.

Помните известную песенку такую, которую исполнял Андрей Миронов — "Песня о шпаге":

Эх, народец нынче хилый! Драться с этими людьми?! Мне помериться бы силой, Мне помериться бы силой С чертом, черт меня возьми!

Вот на сегодняшний день у нас ситуация — окажется ли Дональд Трамп по своему характеру, может быть, по своей личности сильнее экономических закономерностей, которые, подчеркиваю, работают как часы на протяжение последних 100 лет? Никому это пока неизвестно.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев