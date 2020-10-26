Прежде всего энергия: чем для Европы опасен "поворот" России на восток

Почему Европа без нас не обойдется? Свою точку зрения высказывает генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

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— Сергей Лавров допустил возможность прекращения диалога с Евросоюзом. По поводу договора СНВ-3 он сказал, что нет смысла его продлевать, поскольку США ведут себя как наперсточники всю жизнь. То есть, мы сами уже отказываемся от некогда важных для нас вещей, видя их бессмысленность.

— Корректура: нет, совсем не так. Во-первых, есть хорошая поговорка, что, когда в комнату заходит американец, вас уже начинают обманывать. Слова Сергея Лаврова я могу списать на то, что он устал от общения с американскими коллегами — он в узком кругу говорил, что просто уже невыносимо слушать их болтологию, за которой ничего не стоит.

Но я напомню, что было, когда была создана угроза нашему выходу из Совета Европы с прекращением финансирования этого всего. Потом упрашивали вернуться, и не только за деньги. История ребят ничему не научила: они продолжают сейчас нас поражать в правах по надуманным предлогам в виде отравления Навального либо Скрипалей. И Лавров просто попытался напомнить им, что Россия-то может просто встать и уйти. У нас достаточно собственных ресурсов, технологий (спасибо санкциям), партнеров. Поворот на восток будет необязательно особыми отношениями с Китаем. Мы уже ведем себя с ним более интересно и равноправно. У нас перспективы в Индии, Въетнаме, Центральной Азии.

А европейцы, возможно, рассчитывают, что их экономика не так быстро возродится и российские энергоносители в ближайшее время не понадобятся. Но в обмен им предлагают американские энергоносители за намного большую цену. За счет этого прошла волна откатов, и многие европейские страны начали возвращаться к двусторонним отношениям с Россией. Эти ребята хорошо считают деньги и понимает, что если Россия отвернется на восток, то придет "кирдык вашей Европе", как сказал бы Данила Багров в фильме "Брат".

Вот без преувеличений, российские энергоносители более конкурентоспособны, плюс это надежные поставки. Без них нормального развития экономике не будет. Европейской элите сейчас предлагают строить американскую колонию в Европе. Ну пусть делают, но сами, без нас. Мы свое слово сказали в 2007 году в ходе мюнхенской речи Владимира Путина.

— Мне кажется, Европа уже давно колонией является. Мне тут анекдот рассказали: знаете, почему в Америке не происходит революции? Потому что там нет американского посольства… Большая единая Европа давно смотрит туда, куда ей укажет Америка.

— Знаете, анекдот устарел, потому что происходит гражданская война. Дай нам 50 тысяч долларов и Facebook, и мы устроим революцию в США, слава русским хакерам. Американского посольства там нет, зато там располагается госдеп.

И когда технологии цветных революций перестают работать в колониях, это все возвращается в метрополию, по месту изобретения, и начинается наблюдаемая сейчас в Америке политическая турбулентность. Мы об этом говорили очень долго, нас никто не слушал, все смеялись и говорили, конспирологи. Ну, вот, пожалуйста.

А что может США?

— Услышала такое мнение, что президента США должен выбирать весь мир, потому что от его деятельности зависит вся общемировая ситуация, а он меньше всего занимается внутренними американскими делами. К сожалению, поскольку Америка независимая страна, то мы не можем выбирать президента США. Это кто-то из политологов сказал.

— В России это называется "шутка за 300", потому что все давно не так уже, и американский президент даже не владеет своей страной. Помните, чем закончились попытки нанесения ударов "Томагавками" по Сирии, сброшенные матерью всех бомб на Афганистан, ситуация в Северной Корее, чем это закончилось? Да ничем просто, понимаете?

— Говорил гадости, пугал, топал ногами, кричал Северной Корее, что смету тебя с лица земли. Вел себя непотребно.

— Все что сейчас могут Соединенные Штаты Америки, это угрожать военной дубинкой, это раз, что они и делают, но применение на самом деле не оставляет надежд на то, что она в дальнейшем может быть использована эффективно, и, внимание, назначать санкции.

Санкции могут быть разные, санкции в отношении России — это одно, но США сейчас назначает санкции, производит санкционные воздействия в отношении очень многого количество стран и прежде всего даже больше, чем в отношении России, в адрес своих партнеров в Европе, потому что любые действия европейских компаний, которые выходят за пределы интересов компаний американских либо Соединенных Штатов Америки в принципе, наказываются большими штрафами.

Вот просто эта часть американской политики, которая выходит за пределы внимания наших российских экспертов, а это факт. И недовольство США в Европе оно находится сейчас если не на пике, то приближается к нему. Мне кажется, глупо этим не воспользоваться.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Михаил Закурдаев