В СНВ-3 на троих не соображают

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что не видит перспектив продления важнейшего договора СНВ-3. Договор между РФ и США относительно дальнейшего взаимного сокращения арсеналов развёрнутых стратегических ядерных вооружений — СНВ-3 — был подписан президентами Медведевым и Обамой 8 апреля 2010 года в Праге, вступил в силу 5 февраля 2011 года.

Почему он не будет пролонгирован и перестанет действовать? Как ситуация развивается сейчас? Обо всем этом и многом другом Инне Новиковой рассказал военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

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— Игорь, Сергей Лавров сказал, что не видит перспектив продления договора СНВ-3, поскольку США спекулирует беспардонно, как наперсточники. Он высказался совсем не дипломатично, но США действительно почти всегда передёргивают и обманывают.

Как вы оцениваете это заявление? В последнее время вообще есть тенденция выходить из важнейших договоров, которые подписывались достаточно тяжело, зато считались, что это — большое достижение для всего мира. Теперь только санкции принимаются. Что за всем этим стоит? Каковы последствия?

— Надо сказать, что не мы уходим и отказываемся, это делают американцы. Они сначала похоронили договор по противоракетной обороне, потом похоронили договор по ракетам средней и меньшей дальности, дальше США заявили, что выходят из договора по открытому небу. И вот теперь пришло время СНВ-3.

СНВ-3 — это главный документ между Россией и США, который ограничивает количество ракет и средств доставки ядерных боезарядов до территории противника и одновременно ограничивает количество самих боеголовок, ядерных зарядов. Это — паритетное соглашение, цель и задача которого — не дать возможности реализовать гонку ракетно-ядерного вооружения.

Третьего не будет

Америка сделала все для того, чтобы этот договор был уничтожен. Главное требование, которое сформулировал Трамп: пусть к переговорам подключается Китай, тогда мы подпишем новое соглашение.

Спрашивается, с какого испуга Китай, который имеет гораздо менее серьезные, сравнительно незначительные ядерные силы, должен подключаться к этому договору и чего-то у себя сокращать? Китай, конечно, отказался, а Трамп уперся.

Но теперь, когда у него с Байденом не получается, однозначно прогнозировать быструю победу Трампа, он решил выдвинуть идею, что мы с Россией все-таки подпишем СНВ-3 и тогда, дескать, все у нас будет хорошо.

Но опять же он почему-то туда приплел тактическое ядерное оружие. Тем более, что сейчас, когда до выборов в США осталось совсем ничего, за оставшееся время никакой договор подготовить и подписать нельзя.

СНВ-3 — разменная монета американских выборов

Единственное, можно подписать протокол о продлении прежнего СНВ-3 ровно на тех условиях и принципах, по которым он заключался.

Трамп этого не готов делать, но он хочет создать иллюзию у избирателей, что он с Россией по этому вопросу договорился. Поэтому он выступает с заявлениями, якобы он быстро и эффективно с Россией договорился, уже практически готов этот документ подписать сейчас или сразу после своей победы.

Поэтому вопрос — чисто политизированный, он находится в русле предвыборной кампании в США. Эти заявления нужны Трампу для того, чтобы привлечь дополнительные голоса в свою пользу. Так что это — абсолютно предвыборное, конъюнктурное заявление.

В реальности, скорее всего, СНВ-3 подписан не будет. Мы не знаем, кто победит в США, потому что сегодня — то ли Байден, то ли Трамп — в принципе идут fifty-fifty. Байден заявил, что он готов этот договор подписать.

Но по тем же причинам тоже не факт, что так будет, если он победит. Это все — слова, а мы привыкли доверять только делам. Лавров справедливо охарактеризовал то, что происходит в США. Все это именно так и есть.

— Но он редко так жестко высказывается.

— Да, но ведь в Америке на самом деле — полный бардак. Мы ужасаемся тому, что происходит на улицах американских городов, где люмпены штурмуют полицию, жгут дома, избивают добропорядочных граждан, белых заставляют каяться и целовать ботинки черным.

Даже в кошмарном сне мы не могли себе представить, что такое возможно. Это — какая-то вторая Украина просто. Поэтому надо понимать, что даже если они до чего-то договорятся, либо американцы будут заявлять, подписать будет очень сложно. Нам надо рассчитывать на собственные силы, на собственный потенциал.

Пушки с маслом

При этом нам не надо ввязывать в лобовую гонку вооружений, как это было раньше, а действовать разумно, потому что их задача, чтобы мы тратили деньги только на оборону, чтобы наш народ нищал, чтобы у нас был лозунг "пушки вместо масла".

В сегодняшнем обществе это не работает. И армия нужна хорошая, но нужен и достойный жизненный уровень людей. Мы не можем загонять их в военный коммунизм, превращаться во вторую Северную Корею.

У нас все-таки — люди образованные, свободное общество, все смотрят интернет, сравнивают, где и как кто живет. Нам нужно решать проблемы социального развития страны, а самое главное — выходить на уровень социальной справедливости необходимо в любом случае, если мы хотим сохраниться и обеспечить внутриполитическую устойчивость.

А все заявления Трампа по договору СНВ-3 — пока не более, чем блеф. Трамп известен своими блефами, твитами, супер-пупер ракетами, которых никто не видел, но о которых он каждый раз пишет в интернете. Это — такое американское бла-бла-бла, и относиться к этому мы должны соответствующим образом.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев