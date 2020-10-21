Боливийские выборы и отношения с Россией

Как изменится отношение Боливии к России после выборов в первой стране? "Правда.Ру" пытается выяснить у экс-посла республики Вальтера Арансибия Алака.

Читайте начало интервью: Какова ситуация в Боливии на фоне ухода президента

— Когда смещали с власти президента Боливии Эво Моралеса, я говорил и говорю: "Да, он мне нравится, он многое сделал для Боливии". Мертвого льва даже гиены пинают. Этот лев еще живой, но его отодвинули от власти.

— Эво Моралес вышел из бедной семьи аймара. Жил в горах, потом поехал на плантацию, где выращивают коку. Эмигрировал туда, создал свою семью. Он знает, что такое бедность. Он прочувствовал на своей шкуре, как надо трудиться.

— В Москве среди левых были разные мнения. Некоторые говорили, что надо драться за власть, а некоторые — что он благородно и честно ушел, не развязал гражданскую войну. Думал о мире, стабильности, спокойствии. Может быть, самое великое, что он сделал — это показал, как честолюбие нужно подмять во имя интересов стабильности и развития. Как сейчас ситуация с пандемией в стране?

— С самого начала был сильный прирост. Сейчас около 140 тысяч заболевших и около 8000 умерших, так что два раза переносили выборы. Сказали в итоге: давайте побыстрее, текущего президента никто не избирал.

— Она же вообще последняя оказалась в списке.

— Современное законодательство, мне кажется, уже неактуально. Ее миссия была — выборы через три месяца. Уже прошло десять месяцев.

— Если бы мне дали поруководить страной, я бы тоже постарался выборы отложить. К счастью для России, этого никогда не будет. А она вообще уйдет? Вдруг ей понравится.

— Амбиции есть у всех… Она уверяет, что передаст власть.

— Нет такого обещания, которого нельзя было бы не дать, политика — вещь хитрая… Ковид бьет не только по здоровью, но и по экономике. Как сделать, чтобы русские деньги, которые все равно уходят от нас, шли в Боливию?

В Боливии правительство к нам с симпатией относится. Инвестиции Боливии нужны такие, какие у нас есть. Много же чего-то. Надо железные дороги, много всего. Газ, олово, все. Да и просто, если будут развиваться отношения — хорошо, а если не будут, будем сидеть здесь у себя, лапу сосать.

— Россия имеет огромный потенциал во всех областях, рынок огромный. Боливия — особый рынок. Я вам говорил, как экономист: железо, также литий. У нас самые большие запасы лития в мире. Все эти богатства у нас в земле, но это нужно разрабатывать.

— И перевозить.

— А для этого нужна наука, инвестиции, сотрудничество. Россия как раз подходит.

Что думают кандидаты в президенты

— Повлияет на возможность развития отношений между Россией и Боливией тот, кого выберут? Если одного кандидата выберут, повлияет это в положительную сторону, а другого в отрицательную?

— Я думаю, все равно. Но Эво Моралес был приближен к вашему президенту Владимиру Путину, несколько раз приезжал к нему в Россию. Демократия должна быть, потому что нам сила нужна, нам нужно сотрудничать со всеми. Нам очень сильно помогает Россия. Каждый год она выделяет 64 стипендии для обучения в своих вузах.

— Вот сидит одна стипендия.

— Благодаря России многие получают образование, это надо ценить.

— Эво Моралес где сейчас физически находится?

— Физически — в Аргентине.

— То есть его обратно не пускают. А новое правительство пустит, или зависит от победителя выборов?

— Сложно сказать. Почему нет? Он боливиец, он должен быть в своей стране.

— А он высказался за кого он на выборах? Простые боливийцы знают, кого поддерживает Эво Моралес?

— У него очень много соратников. Общество Боливии сконцентрировано на партиях Моралеса и Карлоса Месы. Остальные — мелкие…

— Остальных тоже обижать не надо. У всех права одинаковые.

— Там даже один кореец участвует на этих выборах. Он даже не родился в Боливии, а участвует. Какие возможности у него, представляете.

— Если, допустим, сейчас победят сторонники Эво Моралеса, действующая оппозиция, исполняющая обязанности президента примут их? Я поэтому и спросил сначала, что важнее, потому что еще есть парламент, сенат. И все это избирается одновременно. А еще президент Моралес дал много власти в регионы, в департаменты, провинции. И вот примет ли? Есть ли тот уровень политической культуры в боливийском обществе, который говорит, что да… Кто-нибудь придет и скажет: "Мы честно боролись, но я проиграл. Молодец, поздравляю тебя. Давай, а я буду в парламенте тебя критиковать". Или все-таки там шибко идет насмерть?

— Если общество цивильное, тогда будет так. Я проиграю — я поздравляю вас. С двух сторон должно быть так. Поэтому я и говорю, что тут образование людям нужно очень. На выборах прошлого года люди вышли на улицу. Они поджигали полицейские посты. Они поджигали автобусы. Они разрушали мосты, переходы. Это ненормально для цивильного общества. Мне от этого больно.

P.S. Кандидат от партии "Движение за социализм" (MAS) Луис Арсе победил в воскресенье (18 октября) на выборах президента Боливии в первом туре. Официальные результаты выборов будут известны позже, но преимущество Aрсе над преследователем составляет 20%, что делает маловероятным другой исход, кроме победы кандидата от MAS.

Беседовал Саид Гафуров

Публикации подготовил Михаил Закурдаев