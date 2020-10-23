Алексей Навальный: отыгранная фигура или жертва имиджа?

Кто работает с Навальным и почему он "отыгранная фигура"? Своим мнением с "Правдой.Ру" поделился политолог, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Леонид Крутаков.

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— Поговорим о грядущих выборах в США. Для нас плохо и Байден и Трамп, но эксперты считают, что Байден опять начнет финансировать Украину, а Трамп хотя бы другими делами занимается. Пусть он нам не друг, но у него главная задача не борьба с Россией.

— Я полагаю, что победит Трамп. Думаю, что выбор бизнес и элиты Америки сделали на прошлых выборах, когда он боролся с Клинтон. Тогда решался вопрос — либо прежняя демократизация, которая была запущена Бушем-младшим, то есть продолжение агрессии во всей стране, захват, расширение зон влияния, перевод под контроль, либо мы все-таки сначала наводим порядок у себя. То есть, либо Америка — крепость, либо Америка — всемирная империя.

Вот Трамп — это Америка-крепость. А за пределами крепости должны быть просто подрывы стабильности, чтобы там не было цента силы и влияния. Так что Байден, как человек старой повестки, ничего не решает. Я вообще думаю, что это выставленная обманка — такой же, как Трамп, представитель корпоративной большой обманки.

Но позиция по отношению к России не изменится. Стратегический выбор — Россию надо давить, не допустить союза с Китаем. Америка еще никогда не давала повода победы на человеческих эмоциях. Всегда выбирали "кого надо". Случаи с Трампом и Бушем-младшим об этом свидетельствуют. Выбирала элита.

— Бушу еще подыграли — ведь в штате Флорида был его родственник. Верховный суд отказался пересматривать результаты, так как там тоже было большинство своих.

— Это однозначно была спецоперация по приведению к власти именно человека, соответствующего моменту.

— Потом вся Америка веселилась над его цитатами: "В этой бумаге много цифр. Видимо, это бюджет".

— Трамп тоже отличается своими афоризмами.

— Поговорим о Навальном. Он уже лично обвинил президента России в своем отравлении. Я думала, что он поумнее, но ладно. ОЗХО заявили, что в анализах есть токсичные химикаты — не "Новичок", но нечто похожее на него. Хорош, однако, "Новичок" — все живы, никто даже не заболел. Но, тем не менее, ситуация, несмотря на ее очевидную глупость и нелогичность, продолжается по сценарию. И куда она заведет?

— Нам делают Тихановскую и Алексиевич в одном лице, такой центр притяжения антипутинских сил. Навальный сгреб на себя серьезную поддержку в Сети определенного слоя людей. Про ОЗХО — там была фраза, что по веществам, не входящим в список запретных. В любой аптеке можно купить и отравить этим. Но услышали то, что опять прозвучал "Новичок", и это упало на горячую почву. То, что вы говорите — Навальный глупый — он просто уже не выскочит.

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— Но вот лично президента обвинить…

— Это от него и требуется. Он уже не выскочит из той кольчужки, что на него нацепили. У нас же персонифицируют все негативные явления в России на Путина.

И это некое предложение олигархам: "Уберите его, а с вами мы договоримся. Он единственная помеха, почему мы вынуждены с Россией, с вами не дружить". Это 28 ножей в спину Цезаря. Там же говорили, что с Навальным ЦРУ работает. Он же заявлял, что поедет в Россию, а потом решил задержаться — тогда я точно это понял.

— Но похоже, что теперь ему в России делать нечего, он закончился как политик. Начал как Родченков — из-за которого начался допинговый скандал — и уже перешел.

— Отыгранная фигура.

— Он уже в этой обойме, уже ничего не может сделать. Видимо, зря его все-таки учили, готовили. Но тут же стали говорить про "Северный поток-2". Те, кто были за "Поток", так и остались, кто был против, стал кричать еще больше. Не так уж он и повлиял на ситуацию.

— Но создана аура: Скрипали — "Новичок", Навальный — "Новичок". Никто не требует быстрого решения. Я просто боюсь, что, если этого недостаточно, будет следующая провокация. Изначально Европа была против секторальных санкций, США их всячески продавливали. Санкции наступили после сбитого "Боинга" над Украиной, который пытались сразу повесть на Россию. И на фоне общественного возмущения европейские власти не могли не принять санкции.

Если Навального потребуется убить, его там на Западе и убьют, даже не почешутся. На кону огромные деньги, ресурсы и, главное, власть.

— Когда случилась трагедия с "Боингом", все кричали: "Да, это ополченцы!" Прошло столько времени, но вопрос стоит все там же. Очень тихо прозвучал голос руководителя Бундестага: "Мы надеемся, что в этот раз нам предоставят доказательства". И ничего подобного. То есть люди мыслят стереотипами, верят в свои СМИ. Наверное, люди должны включать какие-то мозги, потому что невозможно долго обманывать большое количество людей.

— Как раз критически мыслящих очень мало в обществе. Все основано на страхе — что русские способны применять "Новичок". Мои знакомые, которые встречаются в Брюсселе с людьми, умные, думающие, при деньгах, при власти, скромно отводят глаза и понимают, что это всё чушь.

Они всё это понимают, но "как только мы вышли из кабинета в зал публичный, они тут же с ясным взором повторяют всю ту же чушь против России по Навальному, Скрипалям и этому "Боингу". Потому что, если хочешь остаться у власти и при деньгах, ты должен это говорить.

Мы знаем прекрасно, как западное общество расправляется жестоко и жестко с людьми, которые начинают говорить против общего мнения — устоявшегося и утвержденного в нужном месте и с печатью "К использованию".

Я поэтому и говорю, что боюсь очередных провокаций и отравлений, потому что поддерживать такую эмоцию, как вы сказали, и ощущение, что виновата Россия, можно только с помощью новых и новых провокаций, которые будут вбрасываться: "Вот видите?! Опять!"

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Михаил Закурдаев