На грани разрыва: почему Россия больше не хочет разговаривать с ЕС

Комитет постоянных представителей Евросоюза 14 октября согласовал санкционный список в отношении России за инцидент с Алексеем Навальным. При этом список значительно сокращен — с первоначальных девяти "примерно до пяти человек".

Недостаточные санкции

Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе.

"Я могу подтвердить, что послы достигли договоренности по персональному списку рестрикций за отравление Навального. В него вошли около пяти человек, фамилии будут позднее опубликованы в Официальном журнале ЕС", — заявил он.

По другим данным, в список внесены шесть человек и одна организация.

Можно, конечно, обратить внимание, что санкции в данном случае носят символический характер (хотя вообще говоря, стоит дождаться имен, включенных в него). Однако едва ли стоит акцентировать внимание на символичности санкций.

Ведущие германские СМИ, например, акцентируют внимание на том, что предложенные ограничительные меры недостаточны. Кто-то мечтает о том, чтобы санкции были введены против президента России. Но при этом сами же признают, что это было бы "политически неразумно" (как сообщает автор статьи во Frankfurter Allgemeine Zeitung).

Предложения других комментаторов оригинальностью также не блещут. Санкции надо ввести:

против "Северного потока-2";

заморозить активы и запретить въезд в страны Евросоюза представителям ближайшего окружения Путина.

Причем второй вариант рассматривается как наиболее эффективный. Потенциально эффективный, потому как непонятна уверенность в том, что именно такие санкции окажут радикальное воздействие на российское руководство и побудят его изменить политику в желательном Евросоюзу направлении.

Сплошь отрицательные эмоции

Ну в Москве тем временем уже не считают нужным скрывать, какое раздражение испытывают от "партнерства" с европейскими "партнерами". Речь не только о пикировке из-за произошедшего с Навальным, а по всему комплексу отношений.

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал в среду в интервью российским радиостанциям, что он направил десяток писем коллегам из Франции и ФРГ в связи с действиями Киева, которые противоречат Минским соглашениям по урегулированию в Донбассе, но в ответ получил лишь "отписки".

И так, в общем, практически по всем вопросам — взаимные обвинения и "отписки". Кризис в отношениях России и Евросоюза продолжается не первый год, ныне он дошел до такой стадии, когда открыто говорится о "заморозке" политических контактов на неопределенный срок.

Накануне об этом заявил глава российского МИД:

"Те люди, которые отвечают за внешнюю политику на Западе и не понимают необходимости взаимоуважительного разговора, — наверно, мы должны просто на какое-то время перестать с ними общаться, тем более что (председатель Еврокомиссии) Урсула фон дер Ляйен заявляет, что с нынешней российской властью геополитического партнерства не получается. Так тому и быть, если они этого хотят".

Стоит заметить, что перед этим Лавров говорил с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем. Можно себе представить, как проходил разговор, если после него последовал такой комментарий…