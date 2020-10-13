США учат бороться с ростом влияния России

Вопрос ослабления России является приоритетным для американских ястребов любого рода.

Стратегический исследовательский центр RAND в 2019 году обнародовал работу "Растягивая Россию: конкуренция с выгодных позиций" (Extending Russia: Competing from Advantageous Ground).

По сути, этот труд является "поваренной книгой" для военных и политиков США. Как пишет автор Telegram-канала Astra Militarum, американцы анализировали варианты "ненасильственных методов, которые могут поставить под удар военную или экономическую ситуацию России или политическое положение внутри страны и за рубежом".

Рецепт реально прост — нужно "вынудить Россию конкурировать в областях или регионах, где Соединенные Штаты имеют конкурентное преимущество".

Эксперты RAND считают, что такие решения приведут к чрезмерному растягиванию сил России в военном и экономическом плане.

В качестве примера можно взять актуальный сегодня Нагорный Карабах.

Отмечается, что США могут настаивать на более тесных отношениях НАТО с Грузией и Азербайджаном, что заставит Россию активизироваться в Южной Осетии, Абхазии, Армении и на юге России.

Также американцы могут склонить Армению к разрыву с Россией и увести ее на орбиту НАТО. Тогда Россия уйдет со своей базы в Гюмри и с авиабазы ​​под Ереваном, которые арендованы до 2044 года.

Отдельно стоит отметить, что доклад делался по заказу правительства и Пентагона. Поэтому неудивительно, что США не исключают увеличения помощи Украине и ускорить ее вступление в НАТО. Хотя и так понятно, что сами требования Альянса этому препятствуют.

Аналитики RAND в тексте прямо говорят, что эти действия могут создать для России "второй Афганистан" в Донбассе. Что поимеет Украина от такой помощи — понятно уже сейчас.

Не лучше аналитика американцев работает и в Сирии. Те же эксперты предложили США увеличить военную помощь для "умеренной оппозиции" и выразили сожаление, что администрация Трампа закрыла программу ЦРУ по борьбе с режимом Башара Асада.

Хотя уж где-где, а в Сирии именно американцы вынуждены иметь дело с множеством мелких группировок часто "с неясной принадлежностью и повышенными рисками.

Про Белоруссию в работе RAND вообще нет ни одного вменяемого заявления. Ранее считалось, что якобы, беспорядки в Белоруссии могут предоставить США возможность для атаки на Россию.

Но сегодня США молчат в отношении РБ и ждут конца противостояния власти и проевропейской оппозиции, чтобы в последний момент предложить одной из сторон свои услуги.

В Закавказье развернуться американцам мешает Турция. А что касается Нагорного Карабаха, то если одна из сторон конфликта в целях безопасности повернет на Запад, то другая повернется в сторону Москвы.

В Средней Азии американцы, согласно их собственным словам, преследуют строго экономические цели. Аналитики американской компании заявляли год назад, что США могли бы продолжать развивать более глубокие экономические отношения с центральноазиатскими членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), но не с самим институтом ЕАЭС.

В Молдавии аналитики также предлагают подтолкнуть прозападную часть молодых людей ПМР к уходу с российской орбиты. Также можно оспорить правовую основу пребывания в Приднестровье российских миротворцев.

По сути, RAND предлагает Штатам проводить активно деструктивную политику в постсоветском пространстве.

Соответственно, подобные доклады от американского центра стратегических исследований нужно анализировать именно с точки зрения их потенциального вреда. Никакой другой цели у таких документов нет.