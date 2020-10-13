Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Автор Александр Шторм

США учат бороться с ростом влияния России

Вопрос ослабления России является приоритетным для американских ястребов любого рода.

США учат бороться с ростом влияния России

Стратегический исследовательский центр RAND в 2019 году обнародовал работу "Растягивая Россию: конкуренция с выгодных позиций" (Extending Russia: Competing from Advantageous Ground).

По сути, этот труд является "поваренной книгой" для военных и политиков США. Как пишет автор Telegram-канала Astra Militarum, американцы анализировали варианты "ненасильственных методов, которые могут поставить под удар военную или экономическую ситуацию России или политическое положение внутри страны и за рубежом".

Рецепт реально прост — нужно "вынудить Россию конкурировать в областях или регионах, где Соединенные Штаты имеют конкурентное преимущество".

Эксперты RAND считают, что такие решения приведут к чрезмерному растягиванию сил России в военном и экономическом плане.

В качестве примера можно взять актуальный сегодня Нагорный Карабах.

Отмечается, что США могут настаивать на более тесных отношениях НАТО с Грузией и Азербайджаном, что заставит Россию активизироваться в Южной Осетии, Абхазии, Армении и на юге России.

Также американцы могут склонить Армению к разрыву с Россией и увести ее на орбиту НАТО. Тогда Россия уйдет со своей базы в Гюмри и с авиабазы ​​под Ереваном, которые арендованы до 2044 года.

Отдельно стоит отметить, что доклад делался по заказу правительства и Пентагона. Поэтому неудивительно, что США не исключают увеличения помощи Украине и ускорить ее вступление в НАТО. Хотя и так понятно, что сами требования Альянса этому препятствуют.

Аналитики RAND в тексте прямо говорят, что эти действия могут создать для России "второй Афганистан" в Донбассе. Что поимеет Украина от такой помощи — понятно уже сейчас.

Не лучше аналитика американцев работает и в Сирии. Те же эксперты предложили США увеличить военную помощь для "умеренной оппозиции" и выразили сожаление, что администрация Трампа закрыла программу ЦРУ по борьбе с режимом Башара Асада.

Хотя уж где-где, а в Сирии именно американцы вынуждены иметь дело с множеством мелких группировок часто "с неясной принадлежностью и повышенными рисками.

Про Белоруссию в работе RAND вообще нет ни одного вменяемого заявления. Ранее считалось, что якобы, беспорядки в Белоруссии могут предоставить США возможность для атаки на Россию.

Но сегодня США молчат в отношении РБ и ждут конца противостояния власти и проевропейской оппозиции, чтобы в последний момент предложить одной из сторон свои услуги.

В Закавказье развернуться американцам мешает Турция. А что касается Нагорного Карабаха, то если одна из сторон конфликта в целях безопасности повернет на Запад, то другая повернется в сторону Москвы.

В Средней Азии американцы, согласно их собственным словам, преследуют строго экономические цели. Аналитики американской компании заявляли год назад, что США могли бы продолжать развивать более глубокие экономические отношения с центральноазиатскими членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), но не с самим институтом ЕАЭС.

В Молдавии аналитики также предлагают подтолкнуть прозападную часть молодых людей ПМР к уходу с российской орбиты. Также можно оспорить правовую основу пребывания в Приднестровье российских миротворцев.

По сути, RAND предлагает Штатам проводить активно деструктивную политику в постсоветском пространстве.

Соответственно, подобные доклады от американского центра стратегических исследований нужно анализировать именно с точки зрения их потенциального вреда. Никакой другой цели у таких документов нет.

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы rand пентагон молдавия нагорный карабах беспорядки в белоруссии
Новости Все >
Зеленский: цель Украины — полноценное членство в ЕС
Ультиматум Тихановской оценили в Госдуме
Военный случайно застрелил сослуживца в Крыму
Лавров: ЕС необходимо признать безальтернативность честного диалога
Банк России может запустить цифровой рубль
Антон Миранчук рассказал о делах брата в "Аталанте"
У Стены Плача в Иерусалиме обнаружили древнюю гирю
Турция считает, что ключ к миру в Карабахе - вывод войск Армении
Михаил Дегтярёв показал паспорт с новой пропиской
В Москве пассажирка устроила скандал в машине такси
Последние материалы
Лавров: ЕС необходимо признать безальтернативность честного диалога
Банк России может запустить цифровой рубль
Антон Миранчук рассказал о делах брата в "Аталанте"
В Турции рассказали, почему Москва не допустила Анкару на переговоры по Карабаху
У Стены Плача в Иерусалиме обнаружили древнюю гирю
Турция считает, что ключ к миру в Карабахе - вывод войск Армении
Михаил Дегтярёв показал паспорт с новой пропиской
В Москве пассажирка устроила скандал в машине такси
Эксперт объяснил, почему нет смысла закрывать Москву на карантин
Михаил Дегтярёв и его семья прописались в Хабаровске
Популярное
Российский шоу-бизнес
Лолита Милявская выступила в Крокус Сити Холе в "костюме Евы"

Сольное выступление Лолиты посетили тысячи поклонников эпатажной певицы.

Лолита Милявская выступила в Крокус Сити Холе в "костюме Евы"
Петра Порошенко выписали из больницы
Новости Украины
Петра Порошенко выписали из больницы
Новости Украины
Экс-директор "Нафтогаза": Путин - страшный человек, который всё знает
Российский шоу-бизнес
Вера Брежнева напугала поклонников, снявшись без макияжа
Конрад Ренкас В Польше разрушено старообрядческое кладбище Конрад Ренкас Василий Амирджанов В Белоруссии начался диалог строгого режима Василий Амирджанов Усам Оздемиров Отравление Камчатки: мысли после экологической катастрофы Усам Оздемиров
Комментарии
При Сталине такое было: в России предлагают ввести налог на бездетность
Были ли америк﻿анцы на Луне — рассказал сотрудник РАН
Полицейские продолжают поиск стрелка из Нижегородской области
Петра Порошенко выписали из больницы
Карабахская проблема: причины, итоги, перспективы
Война в Нагорном Карабахе ведётся по-современному
Вклад Пашиняна в новую войну
Вклад Пашиняна в новую войну
Вклад Пашиняна в новую войну
А. Собянин: "Восстанавливаемый Путиным СССР появится в ближайшие полгода"
Вклад Пашиняна в новую войну
Полицейские продолжают поиск стрелка из Нижегородской области
Штрафы и сроки: как наказывают за нарушение карантина в мире
Первая помощь при ожогах
Борьба за стабильность обернулась охотой на граждан
Борьба за стабильность обернулась охотой на граждан
Выборы президента Таджикистана признаны состоявшимися
Дегтярёв предположил причину паводков в Хабаровском крае
Медведев предложил дать регионам новые полномочия
Польша требует от "Газпрома" миллиарды долларов: какие будут последствия?
На "задворках России": Киев предложил Лондону создать базу у российских границ
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников