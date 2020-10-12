Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Автор Василий Амирджанов

В Белоруссии начался диалог строгого режима

Действующий президент Белоруссии начал диалог с оппозицией, навестив ее представителей в СИЗО.

В Белоруссии начался диалог строгого режима

На улицах белорусских городов продолжаются акции протеста. Силовики оттачивают свое мастерство, объясняя в деталях и гражданам соседней России, что бывает за неприятие особого пути.

Протестная отчетность

Прокурор столицы Белоруссии Олег Лаврухин подвел предварительные итоги торжества суверенной демократии. С начала акций протеста, которые начались сразу после завершения голосования на выборах президента страны:

  • было возбуждено около 250 уголовных дел в отношении протестующих;
  • к административной ответственности привлекли три тысячи человек;
  • две трети задержанных арестованы;
  • остальным выписаны административные штрафы.

Белорусские правозащитники опубликовали список задержанных на акциях протеста 11 октября 2020 года. Их более 100. Первенство в задержаниях граждан по-прежнему принадлежит Минску, хотя и другие белорусские города прочно застолбили место в отчетах силовиков.

Не осталась без внимания Олега Лаврухина и поломка водомета 4 октября 2020 года — заведено дело. Столичный прокурор считает, что предположительно из-за действий протестующих было совершено насилие в отношении сотрудника милиции (максимальный срок — до шести лет лишения свободы):

"Поскольку за рулем этой спецмашины находился сотрудник (МВД — ред.), следовательно, действия, которые были произведены ("разукомплектование" — ред.), направленные на препятствие этой деятельности, квалифицируются как насилие в отношении сотрудника в связи с выполнением им своих служебных обязанностей".

Прикладами в счастье

В воскресенье, 11 октября 2020 года, как это и принято в странах, идущих по особому пути, помимо обычных граждан, белорусская милиция залихватски винтила и журналистов.

Обратило на себя внимание видео погони вооруженных автоматами минских силовиков за протестующими, которых, разумеется, приобщили к общему списку задержанных граждан. Впишут ли поверженные участники погони свои имена в историю избиений в отделениях милиции и в изоляторах временного задержания? Возможно, вопрос ближайшего времени и умелой корректировки документов медицинского освидетельствования. Очевидно, что минчане получили порцию счастья:

  • насладились угрозой применения оружия;
  • получили прикладом в лицо;
  • вдоволь повалялись на асфальте.

Загоном граждан в счастье прикладами автоматов власти не ограничились. Начался долгожданный диалог действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко с оппозицией, который весьма наглядно проиллюстрировал инструменты суверенной демократии.

Вечер в хату!

10 октября 2020 года Александр Лукашенко провел встречу с 11 арестованными оппозиционерами. Неизвестно, начал ли высокопоставленный гость с традиционного для таких мест приветствия "Вечер в хату, арестанты!". До массмедиа пока только дошла фундаментальная цитата действующего президента, которую он произнес с решительностью древнегреческого Приапа:

"Конституцию на улице не напишешь!"

Вероятно, сочинять Конституцию комфортнее в СИЗО. Россия пока не открыла для себя ноу-хау Александра Григорьевича, но, может быть, все еще впереди.

Будут ли эти простые и верные слова Александра Лукашенко выбиты в граните, пока не сообщается. Но надо признать, что этот тезис стал серьезной заявкой на конкуренцию с российским экс-президентом Дмитрием Медведевым, который в свое время открыл глаза своим соотечественникам:

"Свобода лучше, чем несвобода!"

Присягая "крепкому орешку"

После беседы с Александром Лукашенко из СИЗО КГБ вышли на свободу предприниматели Юрий Воскресенский и Дмитрий Рабцевич. Воскресенский рассказал журналистам, что действующий президент страны поручил ему подготовить предложения по поправкам к белорусской Конституции и "изложить подходы по освобождению ряда лиц, которые оказались не так общественно опасными для нашей страны, как казались на первом этапе".

Бороться с тем, что казалось властям Белоруссии "на первом этапе", можно было и проверенным способом — креститься. В разделении на этапы протестных событий в стране прослеживается и некий замах на продолжение. Стало быть, власти понимают, что еще ничего не закончено. С "подходами по освобождению", которые тщательно охраняются силовиками, все объяснил бизнесмен Дмитрий Рабцевич в эфире телеканала "Беларусь 1":

"Для бизнеса (в Белоруссии — ред.) созданы все условия. Формат беседы (с Александром Лукашенко — ред.) был ненапряженный, простой… с целью построить диалог о том, как выходить из ситуации, какие есть идеи по поводу внесения изменений в конституционный строй".

Не покидает ощущение, что авторы тезисов заявлений оппозиционеров, зажатых в объятиях государственной системы, трудятся в одном структурном подразделении. По своей доброжелательности к властям они походят на:

  • обращение Светланы Тихановской перед изгнанием из Белоруссии, которое она зачитала по бумажке в кабинете главы ЦИК страны;
  • диалог коварных агентов западных спецслужб Ника и Майка.

Стоит признать, что напрасно Дмитрий Рабцевич не подтвердил, что Александр Лукашенко — "крепкий орешек", а силовики и чиновники безгранично ему преданы. Не хватило ощущения катарсиса.

Крамольный зонтик

Пока на улицах белорусских городов силовики убеждали соотечественников, что они напрасно противятся обрушившемуся на них счастью очередного президентского срока Александра Лукашенко, на Красной площади в Москве полиция задержала Дину Авсюкевич.

Девушка неосмотрительно выбрала красно-белую расцветку своего зонта. Стражи порядка доставили Дину в ОВД "Китай-город". Как сообщается, с нарушительницей стабильности в Союзном государстве Белоруссии и России провели профилактическую беседу. Очень любопытно, что же в принципе возможно профилактически донести до гражданина с зонтиком "не той расцветки".

Матрас на особом пути

За полицейской охотой на граждан по обе стороны границы Белоруссии и России осталась практически незамеченной занятная новость. На Ярославском шоссе близ российской столицы очевидцы сфотографировали лежащий у металлического отбойника матрас. Мимо него равнодушно проезжали автомобили, и никто при этом не знал, как он там оказался.

Может быть, это некий знак свыше, что стоит остановиться, прилечь и подумать, насколько движение по особому пути отличается от бега на месте, а временами и вовсе представляется откатом в дремучие времена прошлого. Думать и задаваться вопросами — весьма полезное занятие. Особенно по теме, которую в свое время предложил Джордж Бернард Шоу:

"Теперь, когда мы научились летать по воздуху как птицы, плавать под водой как рыбы, нам не хватает только одного: научиться жить на земле как люди".

По нынешним временам не только в зонтике, но и в лежащем на дороге матрасе власти и ведущие российских федеральных телеканалов могут усмотреть происки "раскачивающих лодку стабильности". Вспомнив, к примеру, изящную историю оппозиционного гражданина Виктора Шендеровича и Кати "Муму". А уж сформулировать обвинение — дело нехитрое. Если что, минский прокурор пособит.

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы оппозиция белоруссия 2020 александр лукашенко
Новости Все >
Мотоциклист погиб, упав в Неву с разведённого моста
Жители Дагестана забросали камнями здание районной администрации
Стирка повышает риск заражения COVID-19
Раскрыта личность стрелка из Нижегородской области
Актриса Виктория Тарасова стала жертвой телефонных маньяков
Доктор Комаровский: "Лучший способ профилактики COVID-19 — это футбол"
Полицейские продолжают поиск стрелка из Нижегородской области
В Белграде сообщили о возобновлении авиарейсов в Москву
В Минске проходит акция протеста пенсионеров
Стрелок из Нижегородской области убил свою бабушку
Последние материалы
Эндокринолог объяснил, почему россияне стремительно толстеют
В Нижегородской области неизвестный обстрелял рейсовый автобус
В России задумались о программе по охране психического здоровья
Макгрегор купил яхту за 3 млн долларов
В американском заповеднике обнаружена птица полусамец-полусамка
В РФ сформировали правительственную комиссию по русскому языку
Наталья Краснова отчитала молодежь за языковую тупость
У "Манчестер Сити" самый дорогой состав в мире
Больничные палаты с тяжелобольными пациентами оборудуют видеокамерами
Итоги трансферного окна: доход чемпионатов и суперпереходы
Популярное
Российский шоу-бизнес
Пропала без вести неизлечимо больная певица Марина Хлебникова

Поклонники певицы Марины Хлебниковой переживают за судьбу неизлечимо больной артистки.

Пропала без вести неизлечимо больная певица Марина Хлебникова
Елена Ксенофонтова рассказала об измене бывшего мужа
Российский шоу-бизнес
Елена Ксенофонтова рассказала об измене бывшего мужа
Российский шоу-бизнес
Марина Хлебникова вышла на связь после слухов о пропаже
Российский шоу-бизнес
Самбурская подвергла критике мужчин с низким доходом
Василий Амирджанов В Белоруссии начался диалог строгого режима Василий Амирджанов Усам Оздемиров Отравление Камчатки: мысли после экологической катастрофы Усам Оздемиров Любовь Степушова Зеленский или Дуда - кто из них более предатель своего народа? Любовь Степушова
Комментарии
Штрафы и сроки: как наказывают за нарушение карантина в мире
Первая помощь при ожогах
Борьба за стабильность обернулась охотой на граждан
Борьба за стабильность обернулась охотой на граждан
Выборы президента Таджикистана признаны состоявшимися
Дегтярёв предположил причину паводков в Хабаровском крае
Медведев предложил дать регионам новые полномочия
Польша требует от "Газпрома" миллиарды долларов: какие будут последствия?
На "задворках России": Киев предложил Лондону создать базу у российских границ
А. Собянин: "Восстанавливаемый Путиным СССР появится в ближайшие полгода"
Вклад Пашиняна в новую войну
Не допустить пролития крови: Бишкек исполнил требование Москвы
Не допустить пролития крови: Бишкек исполнил требование Москвы
Не допустить пролития крови: Бишкек исполнил требование Москвы
Не допустить пролития крови: Бишкек исполнил требование Москвы
А. Собянин: "Восстанавливаемый Путиным СССР появится в ближайшие полгода"
А. Собянин: "Восстанавливаемый Путиным СССР появится в ближайшие полгода"
В центре Минска начали задерживать людей
Министр иностранных дел Турции прибыл в Баку
Нагорный Карабах законно вышел из Азербайджанской ССР
А. Собянин: "Восстанавливаемый Путиным СССР появится в ближайшие полгода"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников