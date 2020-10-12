В Белоруссии начался диалог строгого режима

Действующий президент Белоруссии начал диалог с оппозицией, навестив ее представителей в СИЗО.

На улицах белорусских городов продолжаются акции протеста. Силовики оттачивают свое мастерство, объясняя в деталях и гражданам соседней России, что бывает за неприятие особого пути.

Протестная отчетность

Прокурор столицы Белоруссии Олег Лаврухин подвел предварительные итоги торжества суверенной демократии. С начала акций протеста, которые начались сразу после завершения голосования на выборах президента страны:

было возбуждено около 250 уголовных дел в отношении протестующих;

к административной ответственности привлекли три тысячи человек;

две трети задержанных арестованы;

остальным выписаны административные штрафы.

Белорусские правозащитники опубликовали список задержанных на акциях протеста 11 октября 2020 года. Их более 100. Первенство в задержаниях граждан по-прежнему принадлежит Минску, хотя и другие белорусские города прочно застолбили место в отчетах силовиков.

Не осталась без внимания Олега Лаврухина и поломка водомета 4 октября 2020 года — заведено дело. Столичный прокурор считает, что предположительно из-за действий протестующих было совершено насилие в отношении сотрудника милиции (максимальный срок — до шести лет лишения свободы):

"Поскольку за рулем этой спецмашины находился сотрудник (МВД — ред.), следовательно, действия, которые были произведены ("разукомплектование" — ред.), направленные на препятствие этой деятельности, квалифицируются как насилие в отношении сотрудника в связи с выполнением им своих служебных обязанностей".

Прикладами в счастье

В воскресенье, 11 октября 2020 года, как это и принято в странах, идущих по особому пути, помимо обычных граждан, белорусская милиция залихватски винтила и журналистов.

Обратило на себя внимание видео погони вооруженных автоматами минских силовиков за протестующими, которых, разумеется, приобщили к общему списку задержанных граждан. Впишут ли поверженные участники погони свои имена в историю избиений в отделениях милиции и в изоляторах временного задержания? Возможно, вопрос ближайшего времени и умелой корректировки документов медицинского освидетельствования. Очевидно, что минчане получили порцию счастья:

насладились угрозой применения оружия;

получили прикладом в лицо;

вдоволь повалялись на асфальте.

Загоном граждан в счастье прикладами автоматов власти не ограничились. Начался долгожданный диалог действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко с оппозицией, который весьма наглядно проиллюстрировал инструменты суверенной демократии.

Вечер в хату!

10 октября 2020 года Александр Лукашенко провел встречу с 11 арестованными оппозиционерами. Неизвестно, начал ли высокопоставленный гость с традиционного для таких мест приветствия "Вечер в хату, арестанты!". До массмедиа пока только дошла фундаментальная цитата действующего президента, которую он произнес с решительностью древнегреческого Приапа:

"Конституцию на улице не напишешь!"

Вероятно, сочинять Конституцию комфортнее в СИЗО. Россия пока не открыла для себя ноу-хау Александра Григорьевича, но, может быть, все еще впереди.

Будут ли эти простые и верные слова Александра Лукашенко выбиты в граните, пока не сообщается. Но надо признать, что этот тезис стал серьезной заявкой на конкуренцию с российским экс-президентом Дмитрием Медведевым, который в свое время открыл глаза своим соотечественникам:

"Свобода лучше, чем несвобода!"

Присягая "крепкому орешку"

После беседы с Александром Лукашенко из СИЗО КГБ вышли на свободу предприниматели Юрий Воскресенский и Дмитрий Рабцевич. Воскресенский рассказал журналистам, что действующий президент страны поручил ему подготовить предложения по поправкам к белорусской Конституции и "изложить подходы по освобождению ряда лиц, которые оказались не так общественно опасными для нашей страны, как казались на первом этапе".

Бороться с тем, что казалось властям Белоруссии "на первом этапе", можно было и проверенным способом — креститься. В разделении на этапы протестных событий в стране прослеживается и некий замах на продолжение. Стало быть, власти понимают, что еще ничего не закончено. С "подходами по освобождению", которые тщательно охраняются силовиками, все объяснил бизнесмен Дмитрий Рабцевич в эфире телеканала "Беларусь 1":

"Для бизнеса (в Белоруссии — ред.) созданы все условия. Формат беседы (с Александром Лукашенко — ред.) был ненапряженный, простой… с целью построить диалог о том, как выходить из ситуации, какие есть идеи по поводу внесения изменений в конституционный строй".

Не покидает ощущение, что авторы тезисов заявлений оппозиционеров, зажатых в объятиях государственной системы, трудятся в одном структурном подразделении. По своей доброжелательности к властям они походят на:

обращение Светланы Тихановской перед изгнанием из Белоруссии, которое она зачитала по бумажке в кабинете главы ЦИК страны;

диалог коварных агентов западных спецслужб Ника и Майка.

Стоит признать, что напрасно Дмитрий Рабцевич не подтвердил, что Александр Лукашенко — "крепкий орешек", а силовики и чиновники безгранично ему преданы. Не хватило ощущения катарсиса.

Крамольный зонтик

Пока на улицах белорусских городов силовики убеждали соотечественников, что они напрасно противятся обрушившемуся на них счастью очередного президентского срока Александра Лукашенко, на Красной площади в Москве полиция задержала Дину Авсюкевич.

Девушка неосмотрительно выбрала красно-белую расцветку своего зонта. Стражи порядка доставили Дину в ОВД "Китай-город". Как сообщается, с нарушительницей стабильности в Союзном государстве Белоруссии и России провели профилактическую беседу. Очень любопытно, что же в принципе возможно профилактически донести до гражданина с зонтиком "не той расцветки".

Матрас на особом пути

За полицейской охотой на граждан по обе стороны границы Белоруссии и России осталась практически незамеченной занятная новость. На Ярославском шоссе близ российской столицы очевидцы сфотографировали лежащий у металлического отбойника матрас. Мимо него равнодушно проезжали автомобили, и никто при этом не знал, как он там оказался.

Может быть, это некий знак свыше, что стоит остановиться, прилечь и подумать, насколько движение по особому пути отличается от бега на месте, а временами и вовсе представляется откатом в дремучие времена прошлого. Думать и задаваться вопросами — весьма полезное занятие. Особенно по теме, которую в свое время предложил Джордж Бернард Шоу:

"Теперь, когда мы научились летать по воздуху как птицы, плавать под водой как рыбы, нам не хватает только одного: научиться жить на земле как люди".

По нынешним временам не только в зонтике, но и в лежащем на дороге матрасе власти и ведущие российских федеральных телеканалов могут усмотреть происки "раскачивающих лодку стабильности". Вспомнив, к примеру, изящную историю оппозиционного гражданина Виктора Шендеровича и Кати "Муму". А уж сформулировать обвинение — дело нехитрое. Если что, минский прокурор пособит.