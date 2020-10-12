Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Автор Любовь Степушова

Зеленский или Дуда - кто из них более предатель своего народа?

Поляки критикуют своего президента, приехавшего в Киев к Владимиру Зеленскому за предательство жертв Волынской трагедии, а президент Украины — дважды предатель.

Даже самым упоротым русофобам надоедает ВРАТЬ”

Дуда и Зеленский подписали совместное заявление

Президенты Польши и Украины в ходе трёхдневного визита Анджея Дуды в Киев подписали совместное заявление, в котором коснулись ситуации на востоке Украины.

Об этом пишет польская газета Iteria в статье "Украина: Анджей Дуда и Владимир Зеленский подписали совместное заявление".

"Мы подчеркиваем, что Республика Польша и Украина уважают международное право и основополагающие принципы международных отношений, призывая к прекращению незаконной оккупации Автономной Республики Крым и продолжающейся агрессии на Донбассе", — говорится в заявлении лидеров Польши и Украины.

Республика Польша выражает свою заинтересованность в сотрудничестве с Украиной на международной платформе "деоккупации" Автономной Республики Крым", а "Республика Польша и Украина подчеркивают право граждан всех стран определять свое будущее в результате демократических выборов".

Президенты Польши и Украины осудили "акты вандализма против польских культурных памятников и мемориалов в Украине, а также против украинских культурных памятников и мемориалов в Польше". Они также обратились к "компетентным органам с просьбой позаботиться о них".

Они также указали на "необходимость дальнейшего развития возможностей и потенциала литовско-польско-украинской бригады имени великого гетмана Константина Острожского" и поддержали стремление Украины вступить в НАТО.

Оба лидера согласились с тем, что "гуманитарное и культурное сотрудничество остается важной частью двусторонней повестки дня и будет сосредоточено на поощрении контактов между людьми, разработке новых инициатив и реализации совместных проектов в сферах образования, науки, здравоохранения, спорта, молодежных обменов и туризма".

Дуда предал память о жертвах Волыни

В комментариях к статье в Iteria, читатели характеризуют визит Дуды, как "сговор предателя, который продал память о зверски убитых в Волынской резне поляков". "Однажды он ответит перед нацией, и народ отплатит ему за это".

"Во время этого визита он почтил память более 100 000 поляков с Волыни, которые были жестоко убиты украинскими украинскими друзьями из УПА*, или он просил достойного захоронения этих жертв, заблокированного правительством Украины и президентом Украины? Нет. Потому что теперь польские власти хотят заставить поляков поверить в то, что украинцы — лучшие друзья", — пишет один из комментаторов.

Еще поляков волнует вопрос, " а как насчет незаконной оккупации Львова и Восточной малой Польши?".

Пустые и неискренние заботы

Поляки больше озабочены коронавирусом и называют польско-украинские переговоры заявления "пустыми".

"Позаботьтесь о здравоохранении и не возитесь … там, где нам, полякам, наплевать".

"Зачем он (Дуда) туда поехал? Что еще им бесплатно даст? Мы их не удержим, пусть богатые олигархи сохранят эту страну. Президент, который видит оккупацию в Крыму и не видит оккупации Львова и других городов, уж точно не польский президент".

Ответ на вопрос, зачем он туда поехал, дают другие читатели.

"Право решать вопрос о будущем (Крыма) в результате демократических выборов заявил человек, который выполняет приказы Европейской комиссии, никем не избранной, а другой ( Зеленский) отказывает в этом праве для 50% русскоязычного населения".

"Два вашингтонских прихвостня".

"Кроме того, в этой декларации должно быть указано, что Косово должно вернуться в состав Сербии. Тогда заявление было бы искренним", — справедливо полагает читатель.

А вот характеристика Украины и причины "оккупации" Крыма:

"Украина благодаря тупости Майдана никогда не вернет Крым и Донбасс. Польша ничего не может дать Украине, у нас нет способа, это копание в прошлом ничего хорошего не принесет".

И, наконец, о судьбе Крыма:

"Граждане Крыма на демократическом референдуме проголосовали за присоединение к России. Это ответ к заявлению (Дуды и Зеленского) о "праве граждан всех стран решать свое будущее посредством демократических выборов".

Кто больший предатель?

Заметим, что украинские националисты тоже должны быть возмущены предательством Зеленского, который недавно выдвинул "сумасшедший" ультиматум польскому президенту — "восстановить осквернённое захоронение бандеровцев на горе Монастырь возле села Верхрата".

Но Зеленский предал не только их, а сначала своего деда, который воевал против бандеровцев, за Советскую Родину. Лидер Украины предал русское население своей страны. На вопрос зачем ему это, уже выше ответили поляки — он "на поводке" у США.

Увы, политика — это искусство соревнующихся во вранье и предательстве в угоду сильным мира сего.

Справка,11 июля 1943 года — вооруженные подразделения украинских националистов одновременно атаковали более ста населенных пунктов, где проживали поляки. Этот день сегодня в Польше он является Национальным днем памяти жертв геноцида граждан Польской Республики — именно такая формулировка официально закреплена в польском законе.

Львов находился в составе Австро-Венгрии, а затем, по итогам Первой мировой войны, оказался в составе Польши. Украинские города Львов, Луцк, Ровно и Броды, вошедшие в 1939 году в состав УССР по пакту Молотова — Риббентропа, после того, как польское правительство бежало в Румынию, считаются в Польше польскими территориями.

* Украинская повстанческая армия — организация запрещенная в России

Читайте по теме: Историк: Польша готова обелить УПА исключительно в пику России

Депутат Рады Витренко: поляки и литовцы всегда притесняли Украину

Воплощенная ненависть: эксперты ужаснулись памятнику жертвам Волынской резни

 

 

 

 

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы польша украина анджей дуда волынская резня владимир зеленский
Новости Все >
Олег Соколов признал вину в убийстве и расчленении аспирантки
Эксперты назвали долгосрочные последствия COVID-19 у молодых людей
Армения не хочет срывать перемирие в Нагорном Карабахе
Гимнастка Дина Аверина выиграла турнир в Москве
Мария Кожевникова хочет жить в воде
Россия запустит на МКС два новых модуля
Историк Соколов рассказал, как хотел покончить с собой
Пригожин оценил насмешки Самбурской над мужчинами с низким доходом
Киркоров в короне и пайетках обнимался с бойфрендом Бузовой
В гибели морских животных на Камчатке виноваты водоросли
Последние материалы
Историк Соколов рассказал, как хотел покончить с собой
Пригожин оценил насмешки Самбурской над мужчинами с низким доходом
Киркоров в короне и пайетках обнимался с бойфрендом Бузовой
В гибели морских животных на Камчатке виноваты водоросли
Центробанк выпустит памятные монеты в честь медиков и транспортников
"Спартак" оштрафован на 300 тысяч за "коронавирусные" нарушения
Белорусские силовики могут применить оружие против протестующих
Ростислав Ищенко: никто не сможет достигнуть мира в Донбассе
Эксперты перечислили продукты, которые ускоряют процесс старения
Красноволосый Дима Билан снялся в новогоднем "шоу фриков"
Популярное
Российский шоу-бизнес
Пропала без вести неизлечимо больная певица Марина Хлебникова

Поклонники певицы Марины Хлебниковой переживают за судьбу неизлечимо больной артистки.

Пропала без вести неизлечимо больная певица Марина Хлебникова
Елена Ксенофонтова рассказала об измене бывшего мужа
Российский шоу-бизнес
Елена Ксенофонтова рассказала об измене бывшего мужа
Российский шоу-бизнес
Марина Хлебникова вышла на связь после слухов о пропаже
Российский шоу-бизнес
Самбурская подвергла критике мужчин с низким доходом
Усам Оздемиров Отравление Камчатки: мысли после экологической катастрофы Усам Оздемиров Любовь Степушова Зеленский или Дуда - кто из них более предатель своего народа? Любовь Степушова Василий Амирджанов Борьба за стабильность обернулась охотой на граждан Василий Амирджанов
Комментарии
Штрафы и сроки: как наказывают за нарушение карантина в мире
Первая помощь при ожогах
Борьба за стабильность обернулась охотой на граждан
Борьба за стабильность обернулась охотой на граждан
Выборы президента Таджикистана признаны состоявшимися
Дегтярёв предположил причину паводков в Хабаровском крае
Медведев предложил дать регионам новые полномочия
Польша требует от "Газпрома" миллиарды долларов: какие будут последствия?
На "задворках России": Киев предложил Лондону создать базу у российских границ
А. Собянин: "Восстанавливаемый Путиным СССР появится в ближайшие полгода"
Вклад Пашиняна в новую войну
Не допустить пролития крови: Бишкек исполнил требование Москвы
Не допустить пролития крови: Бишкек исполнил требование Москвы
Не допустить пролития крови: Бишкек исполнил требование Москвы
Не допустить пролития крови: Бишкек исполнил требование Москвы
А. Собянин: "Восстанавливаемый Путиным СССР появится в ближайшие полгода"
А. Собянин: "Восстанавливаемый Путиным СССР появится в ближайшие полгода"
В центре Минска начали задерживать людей
Министр иностранных дел Турции прибыл в Баку
Нагорный Карабах законно вышел из Азербайджанской ССР
А. Собянин: "Восстанавливаемый Путиным СССР появится в ближайшие полгода"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников