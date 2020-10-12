Зеленский или Дуда - кто из них более предатель своего народа?

Поляки критикуют своего президента, приехавшего в Киев к Владимиру Зеленскому за предательство жертв Волынской трагедии, а президент Украины — дважды предатель.

Даже самым упоротым русофобам надоедает ВРАТЬ”

Дуда и Зеленский подписали совместное заявление

Президенты Польши и Украины в ходе трёхдневного визита Анджея Дуды в Киев подписали совместное заявление, в котором коснулись ситуации на востоке Украины.

Об этом пишет польская газета Iteria в статье "Украина: Анджей Дуда и Владимир Зеленский подписали совместное заявление".

"Мы подчеркиваем, что Республика Польша и Украина уважают международное право и основополагающие принципы международных отношений, призывая к прекращению незаконной оккупации Автономной Республики Крым и продолжающейся агрессии на Донбассе", — говорится в заявлении лидеров Польши и Украины.

Республика Польша выражает свою заинтересованность в сотрудничестве с Украиной на международной платформе "деоккупации" Автономной Республики Крым", а "Республика Польша и Украина подчеркивают право граждан всех стран определять свое будущее в результате демократических выборов".

Президенты Польши и Украины осудили "акты вандализма против польских культурных памятников и мемориалов в Украине, а также против украинских культурных памятников и мемориалов в Польше". Они также обратились к "компетентным органам с просьбой позаботиться о них".

Они также указали на "необходимость дальнейшего развития возможностей и потенциала литовско-польско-украинской бригады имени великого гетмана Константина Острожского" и поддержали стремление Украины вступить в НАТО.

Оба лидера согласились с тем, что "гуманитарное и культурное сотрудничество остается важной частью двусторонней повестки дня и будет сосредоточено на поощрении контактов между людьми, разработке новых инициатив и реализации совместных проектов в сферах образования, науки, здравоохранения, спорта, молодежных обменов и туризма".

Дуда предал память о жертвах Волыни

В комментариях к статье в Iteria, читатели характеризуют визит Дуды, как "сговор предателя, который продал память о зверски убитых в Волынской резне поляков". "Однажды он ответит перед нацией, и народ отплатит ему за это".

"Во время этого визита он почтил память более 100 000 поляков с Волыни, которые были жестоко убиты украинскими украинскими друзьями из УПА*, или он просил достойного захоронения этих жертв, заблокированного правительством Украины и президентом Украины? Нет. Потому что теперь польские власти хотят заставить поляков поверить в то, что украинцы — лучшие друзья", — пишет один из комментаторов.

Еще поляков волнует вопрос, " а как насчет незаконной оккупации Львова и Восточной малой Польши?".

Пустые и неискренние заботы

Поляки больше озабочены коронавирусом и называют польско-украинские переговоры заявления "пустыми".

"Позаботьтесь о здравоохранении и не возитесь … там, где нам, полякам, наплевать". "Зачем он (Дуда) туда поехал? Что еще им бесплатно даст? Мы их не удержим, пусть богатые олигархи сохранят эту страну. Президент, который видит оккупацию в Крыму и не видит оккупации Львова и других городов, уж точно не польский президент".

Ответ на вопрос, зачем он туда поехал, дают другие читатели.

"Право решать вопрос о будущем (Крыма) в результате демократических выборов заявил человек, который выполняет приказы Европейской комиссии, никем не избранной, а другой ( Зеленский) отказывает в этом праве для 50% русскоязычного населения". "Два вашингтонских прихвостня". "Кроме того, в этой декларации должно быть указано, что Косово должно вернуться в состав Сербии. Тогда заявление было бы искренним", — справедливо полагает читатель.

А вот характеристика Украины и причины "оккупации" Крыма:

"Украина благодаря тупости Майдана никогда не вернет Крым и Донбасс. Польша ничего не может дать Украине, у нас нет способа, это копание в прошлом ничего хорошего не принесет".

И, наконец, о судьбе Крыма:

"Граждане Крыма на демократическом референдуме проголосовали за присоединение к России. Это ответ к заявлению (Дуды и Зеленского) о "праве граждан всех стран решать свое будущее посредством демократических выборов".

Кто больший предатель?

Заметим, что украинские националисты тоже должны быть возмущены предательством Зеленского, который недавно выдвинул "сумасшедший" ультиматум польскому президенту — "восстановить осквернённое захоронение бандеровцев на горе Монастырь возле села Верхрата".

Но Зеленский предал не только их, а сначала своего деда, который воевал против бандеровцев, за Советскую Родину. Лидер Украины предал русское население своей страны. На вопрос зачем ему это, уже выше ответили поляки — он "на поводке" у США.

Увы, политика — это искусство соревнующихся во вранье и предательстве в угоду сильным мира сего.

Справка,11 июля 1943 года — вооруженные подразделения украинских националистов одновременно атаковали более ста населенных пунктов, где проживали поляки. Этот день сегодня в Польше он является Национальным днем памяти жертв геноцида граждан Польской Республики — именно такая формулировка официально закреплена в польском законе.

Львов находился в составе Австро-Венгрии, а затем, по итогам Первой мировой войны, оказался в составе Польши. Украинские города Львов, Луцк, Ровно и Броды, вошедшие в 1939 году в состав УССР по пакту Молотова — Риббентропа, после того, как польское правительство бежало в Румынию, считаются в Польше польскими территориями.

* Украинская повстанческая армия — организация запрещенная в России

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