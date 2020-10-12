Карабахская проблема: причины, итоги, перспективы

Уникальность многонациональной общности народов современной России во многом унаследована от Советского Союза.

Заложенная в сталинскую эпоху парадигма мирного сосуществования народов как в формате республик федеративного государства, так и внутри этих государственных образований стала эффективным инструментом снижения социальной напряженности в СССР.

Мультиэтнические анклавы были сформированы:

в Приднестровье,

на Северном Кавказе,

в Закавказье

в Средней Азии.

В отличие от ряда зарубежных государств, ведущих политику ассимиляции национальных меньшинств, советскому полиэтническому мультикультурализму был присущ традиционный национальный уклад народов вне зависимости от ареалов их проживания.

Этим не преминули воспользоваться архитекторы однополярного мира при планировании действий по слому социалистического строя

В результате начало 90-х годов ХХ века при активном содействии квалифицированных политтехнологов было ознаменовано массовой резней в ряде бывших республик постсоветского пространства, случившейся в результате эрозии социалистического лагеря и последующего распада СССР.

Обострившийся в конце сентября армяно-азербайджанский конфликт — характерный пример бомбы замедленного действия, заложенной в исторически сложном Нагорном Карабахе.

Еще до установления советской власти в Закавказье этот район дважды стал поводом для столкновения двух наций: в 1905–1907 и в 1918–1920 годах. На тот момент преобладавшее этническое большинство Карабаха было армянским, а конец противостоянию положило совместное наступление 11 армии РККА совместно с азербайджанскими революционными отрядами.

В период советской власти представителей обеих национальностей в районе было примерно поровну.

Если во времена Союза принадлежность Карабаха, административно входившего в состав Азербайджанской ССР, не имела никакого значения, то в момент провозглашения независимости союзных республик он стал яблоком раздора между Баку и Ереваном, взявшими курс на реализацию националистических идей.

В разразившемся военном конфликте армянские войска действовали более решительно и успешно, в результате чего взяли под контроль Нагорный Карабах и часть территории Азербайджана. Договориться об урегулировании статуса региона властям молодых государств так и не удалось, что привело к заморозке конфликта в 1994 году и образовании непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР).

В дальнейшем ни одной из конфликтующих сторон сдвинуть ситуацию с мертвой точки так и не удалось. Потерпев поражение, Азербайджан проявлял максимальную осторожность в отношении Армении, сохранившей союзнические отношения с Россией.

Ереван, осуществляя фактический контроль над НКР, осознавал невозможность международного признания республики, а для Москвы отсутствие явной поддержки Армении в военных действиях позволило выстроить новую систему взаимоотношений с Баку.

На фоне сохраняющейся напряженности вокруг непризнанной республики азербайджанский лидер Ильхам Алиев все сильнее подпадал под влияние своего турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана, известного своими нео-османскими устремлениями.

В свою очередь захват власти в Армении прозападным политиком Николом Пашиняном снизил вероятность прямой военной поддержки Еревана Москвой и послужил катализатором подготовки азербайджанским руководством вторжения в Нагорный Карабах.

Развязывание азербайджано-турецкой агрессии (пожалуй, ее следует именовать именно так) было приурочено к окончанию многонационального стратегического командно-штабного учения "Кавказ-2020", в котором приняли участие обе противоборствующие стороны: армянская — воинским контингентом, а азербайджанская — в качестве наблюдателя.

По изощренной продуманности подход Баку к определению времени начала боевых действий схож с изобретательностью Тбилиси, напавшим на Южную Осетию 8 августа 2008 года в день начала Олимпийских игр в Пекине.

Ранним утром 27 сентября 2020 года вооруженные силы Азербайджана двумя армейскими корпусами при поддержке танков, артиллерии и беспилотных летательных аппаратов начали наступление на Нагорный Карабах по сходящимся направлениям с севера и юга: первый корпус — в направлении Тертерского района, второй — в направлении Физулинского и Джебраильского районов.

За первые два дня боевых действий азербайджанцам удалось вклиниться в оборону НКР на отдельных направлениях до 12-15 километров. Сообщалось о захвате нескольких населенных пунктов Физулинского района, однако, вполне возможно, что речь идет о подготовленном отходе войск непризнанной республики для втягивания противника в огневой мешок.

Умелое использование карабахской армией свойств местности наряду с тщательным инженерным оборудованием позиций не позволило азербайджанским войскам одержать убедительную победу и привело к приостановке активных наступательных действий.

Сложный рельеф существенно снизил наступательные возможности азербайджанской бронетехники, а фортификационное оборудование позиций войск НКР обеспечило их живучесть даже в условиях применения тяжелых огнеметов и реактивных систем залпового огня.

Несмотря на значительное превосходство в средствах воздушного нападения (помимо азербайджанской авиации в конфликте были задействованы БпЛА турецкого и израильского производства) подавить карабахскую систему ПВО также не удалось. Отсутствие господства в воздухе сделало дальнейшее наступление азербайджанских войск затруднительным.

Особое беспокойство вызывает задействование на стороне Азербайджана радикальных исламских экстремистов из Сирии. По мнению экспертов по Ближнему Востоку, в район боевых действий были переброшены наемники из формирования "Дивизия Аль-Хамза", действующего в Идлибе.

Осознавая катастрофичность ситуации, российское руководство предприняло беспрецедентные дипломатические усилия по деэскалации армяно-азербайджанского конфликта.

После телефонных консультаций Владимира Путина с лидерами Армении и Азербайджана Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым 9 октября в Москве состоялись сложные 9-часовые переговоры министров иностранных дел трех стран, в результате которых было выработано совместное заявление о перемирии с 12:00 10 октября 2020 года.

Несмотря на заявления обеих сторон о нарушении режима прекращения боевых действий, в целом соглашение способствовало снижению напряженности в регионе. Наступательных действий стороны не вели, что создает предпосылку для возобновления переговорного процесса.

Московское соглашение является крупным успехом российской дипломатии: достигнутая договоренность без участия турецкой стороны указывает на относительную независимость Баку от Анкары, что дает некоторую надежду на урегулирование разногласий мирным путем.

В целом вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе оказывает крайне негативное влияние на всю систему безопасности на постсоветском пространстве.

При этом ни один из его участников не способен получить из военных действий какую-либо выгоду: Ереван лишь способен утратить результаты своей тактической победы в 1994 году, а для Баку даже успех в наступлении приведет к несоразмерным потерям и экономическим затратам.

Единственным безусловным бенефициаром конфликта является Турция. Развязав боевые действия в Закавказье, Анкара одновременно ослабляет влияние в данном регионе России, подрывает внутреннюю стабильность в Иране, где способствует радикализации местных азербайджанцев, а также оттягивает внимание Москвы от ситуации в Сирии.

Вне зависимости от исхода конфликта, расшатывание обстановки в Закавказском регионе продолжает оставаться крайне выгодным турецкой стороне.

В условиях сложных и неоднозначных отношений между Россией и Турцией руководству нашей страны необходимо сохранять максимально взвешенный и прагматичный подход при стабилизации обстановки вблизи ее южных границ.

Любое обострение ситуации чревато развязыванием широкомасштабных военных действий и провокаций в районе дислокации российской военной базы в Гюмри с целью втягивания Москвы в войну.

Именно поэтому сегодня особенно важно максимально реализовать потенциал урегулирования карабахской проблемы мирным путем, а в наилучшем виде — правового урегулирования статуса территории непризнанной НКР и демаркации границ.

В противном случае замороженный конфликт может быть снова возобновлен в любой момент.