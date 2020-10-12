Вызовы, которые ждут Таджикистан столь же велики, как и проценты на выборах, отданные за Эмомали Рахмона, считает эксперт Вадим Козюлин.
Центральная избирательная комиссия Таджикистана сообщила, что воскресные президентские выборы, по итогам подсчета 100% бюллетеней, выиграл действующий президент Эмомали Рахмон, за которого проголосовали 90,92% избирателей, при явке 85,39%. Для Рахмона, который возглавляет страну с 1992 года, это пятые выборы.
Как сказал "Правде.Ру" директор программы по безопасности в Центральной Азии ПИР-Центра, заместитель председателя Евразийской комиссии Евразийской организации экономического сотрудничества (ЕОЭС) по иностранным делам и экономической политике, кандидат политических наук, профессор Академии военных наук Вадим Козюлин, выборы прошли по традиционному в Таджикистане сценарию: люди дружно проголосовали, организаторы устроили им праздник единения страны — с танцами и подарками.
По мнению эксперта, выборы были прозрачны во всех отношениях, лидер не мог не победить и понятно, какими средствами он этого достиг.
"И в этом сила власти Таджикистана", — отметил он.
Однако в этой "срежиссированности" "есть и определенные недостатки", указал Вадим Козюлин.
"Очевидно, режим настолько надежно обеспечил свою власть, что в стране не осталось оппозиционной силы, которая могла бы ему составить, хотя бы, малейшую конкуренцию", — сказал он.
По данным, приведенным экспертом, за 28 лет правления Рахмона, Таджикистан остается одной из беднейших стран мира, а по индексу коррумпированности — в числе стран второй сотни. В рейтинге Doing Business, то есть, в рейтинге благоприятной атмосферы для ведения бизнеса, Таджикистан "тоже не в первой сотне". Средняя зарплата составляет "чуть более 100 долларов в месяц". ВВП на душу населения "чуть более тысячи долларов". ВВП страны составляет порядка 8 миллиардов, что, конечно, "очень маленькие показатели".
При этом, треть ВВП страны — это деньги, которые пересылают мигранты из-за границы, отметил Вадим Козюлин.
"То есть, наиболее активная часть населения работает на развитие других стран, в первую очередь России, скажем откровенно, а не собственной страны. И это, конечно, большая серьезная проблема", — сказал эксперт.
По словам Вадим Козюлина, все альтернативные кандидаты избегали говорить о политике, критиковать власть, не упоминали ни слова о коррупции, кумовстве, коррумпированности судебной системы. И, конечно, если вспоминали о лидере страны, "то только с поклоном".
"Политическое поле в Таджикистане абсолютно гладкое. Последняя оппозиционная партия — Партия исламского возрождения Таджикистана была запрещена 5 лет назад. Спецслужбы очень активно борются с любыми проявлениями инакомыслия, выражая постоянное беспокойство по поводу возможных проявлений исламизма и наркотрафика из Афганистана. Это два источника, которые позволяют спецслужбам усиливать свою работу даже за рубежом", — указал Вадим Козюлин.
По его мнению, это характеризует "глубокий застой", который был, например, в Узбекистане при Исламе Каримове и закончился с его уходом.
"У таджиков есть хороший пример того, как смена лидера придает заметное ускорение и улучшает жизнь в стране. Киргизы подают пример того, как легко они меняют власть. Именно поэтому вызовы, которые ждут Таджикистан, тоже так же велики, как и проценты на выборах, отданные за Рахмона", — резюмировал Вадим Козюлин.
Соперниками Рахмона на президентских выборах 11 октября были парламентарии: Миродж Абдуллоев (Коммунистическая партия), Рустам Латифзода (Аграрная партия), Рустам Рахматзода (Партия экономических реформ) и Абдухалим Гаффорзода (Социалистическая партия).
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