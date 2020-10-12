Вадим Козюлин рассказал, в чём сила и слабость Эмомали Рахмона

Вызовы, которые ждут Таджикистан столь же велики, как и проценты на выборах, отданные за Эмомали Рахмона, считает эксперт Вадим Козюлин.

Таджикистан выбирает президента

Эмомали Рахмон продемонстрировал силу

Центральная избирательная комиссия Таджикистана сообщила, что воскресные президентские выборы, по итогам подсчета 100% бюллетеней, выиграл действующий президент Эмомали Рахмон, за которого проголосовали 90,92% избирателей, при явке 85,39%. Для Рахмона, который возглавляет страну с 1992 года, это пятые выборы.

Как сказал "Правде.Ру" директор программы по безопасности в Центральной Азии ПИР-Центра, заместитель председателя Евразийской комиссии Евразийской организации экономического сотрудничества (ЕОЭС) по иностранным делам и экономической политике, кандидат политических наук, профессор Академии военных наук Вадим Козюлин, выборы прошли по традиционному в Таджикистане сценарию: люди дружно проголосовали, организаторы устроили им праздник единения страны — с танцами и подарками.

По мнению эксперта, выборы были прозрачны во всех отношениях, лидер не мог не победить и понятно, какими средствами он этого достиг.

"И в этом сила власти Таджикистана", — отметил он.

Таджикистан остается беднейшей страной

Однако в этой "срежиссированности" "есть и определенные недостатки", указал Вадим Козюлин.

"Очевидно, режим настолько надежно обеспечил свою власть, что в стране не осталось оппозиционной силы, которая могла бы ему составить, хотя бы, малейшую конкуренцию", — сказал он.

По данным, приведенным экспертом, за 28 лет правления Рахмона, Таджикистан остается одной из беднейших стран мира, а по индексу коррумпированности — в числе стран второй сотни. В рейтинге Doing Business, то есть, в рейтинге благоприятной атмосферы для ведения бизнеса, Таджикистан "тоже не в первой сотне". Средняя зарплата составляет "чуть более 100 долларов в месяц". ВВП на душу населения "чуть более тысячи долларов". ВВП страны составляет порядка 8 миллиардов, что, конечно, "очень маленькие показатели".

При этом, треть ВВП страны — это деньги, которые пересылают мигранты из-за границы, отметил Вадим Козюлин.

"То есть, наиболее активная часть населения работает на развитие других стран, в первую очередь России, скажем откровенно, а не собственной страны. И это, конечно, большая серьезная проблема", — сказал эксперт.

Застой грозит Таджикистану перестройкой

По словам Вадим Козюлина, все альтернативные кандидаты избегали говорить о политике, критиковать власть, не упоминали ни слова о коррупции, кумовстве, коррумпированности судебной системы. И, конечно, если вспоминали о лидере страны, "то только с поклоном".

"Политическое поле в Таджикистане абсолютно гладкое. Последняя оппозиционная партия — Партия исламского возрождения Таджикистана была запрещена 5 лет назад. Спецслужбы очень активно борются с любыми проявлениями инакомыслия, выражая постоянное беспокойство по поводу возможных проявлений исламизма и наркотрафика из Афганистана. Это два источника, которые позволяют спецслужбам усиливать свою работу даже за рубежом", — указал Вадим Козюлин.

По его мнению, это характеризует "глубокий застой", который был, например, в Узбекистане при Исламе Каримове и закончился с его уходом.

"У таджиков есть хороший пример того, как смена лидера придает заметное ускорение и улучшает жизнь в стране. Киргизы подают пример того, как легко они меняют власть. Именно поэтому вызовы, которые ждут Таджикистан, тоже так же велики, как и проценты на выборах, отданные за Рахмона", — резюмировал Вадим Козюлин.

Соперниками Рахмона на президентских выборах 11 октября были парламентарии: Миродж Абдуллоев (Коммунистическая партия), Рустам Латифзода (Аграрная партия), Рустам Рахматзода (Партия экономических реформ) и Абдухалим Гаффорзода (Социалистическая партия).

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