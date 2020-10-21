Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Автор Инна Новикова

Карабахский тупик — пат или мат?

Каково положение на Карабахском фронте? Почему активно не вмешивается Россия? Почему участники не хотят договариваться? Или уже отчасти хотят? Но о чем и как договариваться? Когда они будут готовы к серьезному диалогу?

Возможен ли здравый подход в ближайшее время? Или стороны пойдут на крайние меры? На все эти и многие другие вопросы Инны Новиковой ответил военный эксперт, главный редактор издания "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Читайте начало интервью:

Вклад Пашиняна в новую войну

Карабах с точки зрения России

К чему может привести война в Нагорном Карабахе

Начало армянско-азербайджанской вражды

Воевать в Карабахе перестанут, когда исчерпают потенциал ведения войны

— Игорь, с одной стороны, говорится, если будет нападение на Армению, тогда Россия поможет, а Карабахский конфликт — внутреннее дело Азербайджана. Но уже были обстрелы с обеих сторон по территориям противника. И когда Армения вступала в ОДКБ, у нее был тот же самый враг. Ведь не предполагалось, что какая-нибудь европейская или африканская страна станет нападать на Армению.

Поэтому такую фразу руководство и народ Армении, видимо, восприняли как предательство, как минимум — очень болезненно, ждали от нас помощи именно в противостоянии с Азербайджаном, а не с какими-то абстрактными врагами. Хотя, конечно, по уставу ОДКБ государство само должно обратиться за помощью.

— Если у них есть претензии, то их надо адресовать по адресу: Российской Федерация, Москва, Кремль, Президенту Владимиру Владимировичу Путину. Путин — юрист, он в этом плане формулирует безукоризненно и все разъяснит.

В случае нападения на Армению мы задействуем военный механизм помощи Армении, а если Армения сражается в Нагорном Карабахе против Азербайджана, юридически документов, которые позволяли бы нам высадить туда десант, не существует. Мне к этому — ни добавить, ни убавить.

Пашинян сам себя завел в тупик

И проблемы надо искать каждому у себя. Сейчас Пашинян уже много раз звонил Путину. А раньше Путин просил не преследовать Роберта Кочаряна. Что сделал Пашинян? — Продолжал преследовать. Путин ему слал сигналы через разные каналы неоднократно. Тот опять проигнорировал.

Когда Пашинян начал возбуждать уголовное дело против генсека ОДКБ генерал-полковника Хачатурова, заслуженного армянского боевого генерала, все говорили, что нельзя так делать, это подрывает авторитет ОДКБ, ты же наносишь удар по всей этой организации. Сначала отзови его установленным порядком, а потом уже возбуждай дело. Пашинян и эти сигналы Москвы игнорировал.

Когда он начал душить российский бизнес, ему тоже слали сигналы: не делай это. — Ноль эмоций. Дальше начались посадки пророссийских политиков. Лидера партии "Процветающей Армении" — партнера "Единой России" Гагика Царукяна посадили, и у него стали отбирать бизнес.

Целый ряд пророссийски настроенных политиков были вышвырнуты на обочину политической линии. Русский язык стали ограничивать, российские каналы запрещали… Ну, а теперь что? — Тогда уж теперь не Путину звони, Николо Воваевич, а Соросу либо американскому послу.

Политика России здесь совершенно ясна: мы не должны амбиции Пашиняна оплачивать жизнями русских солдат. Если он, мягко говоря, недоговороспособен и назначает на ключевые должности людей Сороса, то пусть он поможет.

— К каким последствиям может привести эта война?

— Самое страшное, что может произойти, эскалация, когда одна из сторон будет понимать, что она проигрывает. Пока преимущество — на стороне Азербайджана, поэтому будем исходить из этого.

Случится страшное?

Если и дальше ситуация будет развиваться в пользу Азербайджана, то я что боюсь, Армения может применить тяжелые виды вооружений для ударов по критическим объектам инфраструктуры Азербайджана.

А в этом случае Азербайджан неизбежно ответит, плюс вмешается Турция. И все — ситуация будет на порядок хуже, чем сейчас. И дальше пойдут уже события во многом непредсказуемые. Рассчитывать на здравый смысл сейчас бесполезно.

Может быть, инстинкт самосохранения все же как-то удержит от крайних решений и ту, и другую сторону. Но события уже происходили и случаются очень опасные. Самое главное, что сохраняется высокий потенциал внезапного и резкого ухудшения ситуации. Вот это — самое страшное в том, что может произойти.

— Можно ли сейчас говорить о серьезных переговорах, посредниках и миротворцах?

— Давно существует такая группа в ОБСЕ, но это не помешало разразиться новой войне. Это — не тот инструмент, который реально может на что-то повлиять.

Вопросы урегулирования можно будет серьезно обсуждать, если вдруг Россия, Франция и США, плюс еще Турция заявят о своей готовности участвовать в регулировании. Представим, что войска этих четырех стран пойдут в регион. Но такое невозможно.

— Получается, что пока остановить эту войну невозможно?

— А не работают здесь политические методы. Армения сейчас готова договариваться. Но Азербайджан не готов — он развивает военный успех. Зачем ему договариваться? Если бы Армения развивала военный успех, наверно, ситуация выглядела бы по-иному.

Но что проку, что Пашинян готов говорить? Он же не хочет подписывать те, документы, которые поставят крест на его политической карьере. Он хочет просто зафиксировать статус-кво, остановить боевые действия и новые линии разграничения сторон, вот и все.

Азербайджан может прислушаться к двум странам: к России и к Турции. Но здесь вряд ли будет будет консенсус между Москвой и Анкарой, как эту ситуацию разруливать. При этом Армения на дух отказывается даже слышать о самой возможности турецкого посредничества. Поэтому сейчас ситуация — абсолютно тупиковая. Пока все решается на поле боя.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы армения никол пашинян игорь коротченко нагорный карабах армяно-азербайджанский конфликт
Новости Все >
В Крыму предложили лечить последствия коронавируса виноградом
Специалисты NASA обнаружили на Луне гигантские "следы"
Хабиб хочет видеть себя на первой строчке рейтинга UFC
"Аэрофлот" не будет наказывать пассажиров деньгами за опоздание на рейс
Ионин: в Минфине ждут, когда умрут все советские вкладчики Сбербанка
CAS отложил рассмотрение дела Устюгова
"Придется идти воровать". Алибасов рассказал о финансовых трудностях
Актриса Светлана Крючкова попала в больницу
Tele2 наказали за нарушение антимонопольного законодательства
Дмитрий Глушко: детям необязательно носить маски в школах
Последние материалы
Уткин отреагировал на поражение "Зенита" в Лиге чемпионов
Карабахский тупик — пат или мат?
Чиновники Росстата: доходы россиян падают два квартала подряд
В США разработали метод ранней диагностики болезни Альцгеймера
Марк Эспер: настало время собрать союзников против экспансии РФ и КНР
В Казани мужчина надругался над бывшей сожительницей и её дочерью
Специалисты опровергли миф о нормальном кровяном давление
ЦСКА отправился в Австрию на матч Лиги Европы
В Барнауле в подвале ковидного госпиталя скопились десятки трупов
В РПЦ назвали причину смерти протоиерея Димитрия Смирнова
Популярное
Культура
Скончалась актриса Ирина Скобцева

На 94-м году жизни умерла Народная артистка РСФСР Ирина Скобцева.

Скончалась актриса Ирина Скобцева
Белорусский оппозиционный Telegram-канал NEXTA сменил название
Новости Белоруссии
Белорусский оппозиционный Telegram-канал NEXTA сменил название
Политика. Новости и аналитика
Лавров: возвращение РФ в Совет Европы доказало тщетность ультиматумов
Бывший СССР
Военный эксперт оценил шансы Азербайджана и Армении в войне в Карабахе
Василий Амирджанов Прокурор Минска объяснил суть суверенной демократии Василий Амирджанов Любовь Степушова Боливия возвращает Эво Моралесу легитимность в укор России Любовь Степушова Усам Оздемиров Правильным, "зеленым курсом" идите, господа!" Усам Оздемиров
Комментарии
Военный эксперт оценил шансы Азербайджана и Армении в войне в Карабахе
Уткин отреагировал на поражение "Зенита" в Лиге чемпионов
Чем закончится ультиматум Тихановской для Лукашенко
Михаил Хазин на грани фола
Михаил Хазин на грани фола
К чему может привести война в Нагорном Карабахе
Россия готова поставлять свою вакцину от коронавируса в Европу
В Москве таксист избил пассажирку и надругался над ней
МI-5 считает Россию одним из врагов Королевства
МI-5 считает Россию одним из врагов Королевства
МI-5 считает Россию одним из врагов Королевства
МI-5 считает Россию одним из врагов Королевства
Эдуард Туманов: Педофилы плодятся от скуки
МI-5 считает Россию одним из врагов Королевства
МI-5 считает Россию одним из врагов Королевства
МI-5 считает Россию одним из врагов Королевства
МI-5 считает Россию одним из врагов Королевства
Зачем НАТО тайно отработало ядерную войну с РФ
Зачем НАТО тайно отработало ядерную войну с РФ
Армяне и азербайджанцы сами не помирятся
Американист рассказал, почему Трамп не отреагировал на "отравление" Навального
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников