Воевать в Карабахе перестанут, когда исчерпают потенциал ведения войны

Как развивался конфликт в Нагорном Карабахе после распада СССР? Почему сейчас разразилась новая война? Какова там роль и интерес Турции? До каких пор враги будут биться? Что может и должна сделать Россия, а чего делать не должна? Обо всем этом и многом другом Инне Новиковой рассказал военный эксперт, главный редактор издания "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Читайте начало интервью:

Вклад Пашиняна в новую войну

Карабах с точки зрения России

К чему может привести война в Нагорном Карабахе

Начало армянско-азербайджанской вражды

— Игорь, межнациональный конфликт в Карабахе начался еще во времена СССР. Что было дальше?

— Дальше — распад Советского Союза, Россия уходит оттуда и начинается полномасштабная война, боевые действия между Азербайджаном и Арменией, которая помогала Нагорному Карабаху, откуда были полностью изгнаны азербайджанцы.

В Баку тогда правил Народный фронт Азербайджана во главе с Эльчибеем. Естественно, они отдавать Карабах никак и никому не собирались.

Но армяне сумели получить оружие из арсеналов советских воинских частей, которые дислоцировались на территории Армении, при определенной поддержке министром обороны России Павла Грачева.

В ходе боевых действий они заняли не только Нагорный Карабах, но и почти семь районов вокруг него. Бои шли до 1994 года, в 1994 году было подписано перемирие, статус-кво был достигнут.

Такая ситуация просуществовала без изменения фактически до 2020 года за исключением того, что в ходе апрельской войны 2016 года между Азербайджаном и Арменией Азербайджан смог взять под свой контроль ряд небольших территорий, которые прежде удерживала Армения.

Потом снова были переговоры, давление международных посредников, статус-кво был подтвержден. Но вот — сегодня снова война. Она стала возможной, прежде всего, потому, что не были выполнены договоренности.

Казанская формула предусматривала, что статус Нагорного Карабаха откладывается на потом, а сначала Армения передает пять районов, потом еще два оставшихся. Это не было реализовано Пашиняном.

Теперь даже бессмысленно говорить, кто первый открыл огонь, война идет и, к сожалению, сейчас все решается на поле боя. При этом, разумеется, Россия понимает, что предел военных возможностей сторон рано или поздно исчерпается, кто-то потерпит победу, кто-то потерпит поражение.

Собственно, тогда сложатся условия, когда можно будет договариваться. При этом позиция Азербайджана, как она озвучена президентом Ильхамом Алиевым, предельно простая.

— Игорь, он говорит красиво, но это — абсолютно нереально. Вы же сами говорили, с какой ненавистью азербайджанцы относятся к армянам. Если там и будет позволено кому-то остаться, то их будут всячески гнобить.

— Как армяне, так и азербайджанцы действительно не сильно желают договариваться и будут продолжать воевать, пока есть возможности и надежда одержить верх. В тоже время мы наблюдаем, что делаются заявления о возможности переговоров, они проходят, и стороны даже о чем-то договариваются, если у России находятся серьезные аргументы.

Но в целом позиции воюющих сторон не меняются. Как изначально сказал Ильхам Алиев, что итогом переговоров должен быть юридически обязывающий график вывода армянских войск с удерживаемых территорий. Это — условие прекращения боевых действий. Мы видим, что стороны здесь не найдут консенсуса, поэтому, к сожалению, война, даже если на какое-то время затихнет, потом будет продолжена.

Тем более, что теперь здесь появляются внешние игроки. Турция, разумеется, не только смотрит на ситуацию, но и действует. Глава службы внешней разведки Сергей Нарышкин сделал заявление, что есть информация, что в район конфликта перебрасываются боевики и террористы с Ближнего Востока и других регионов.

При этом и Армения, и Азербайджан обвиняют друг друга в том, что боевые действия их армий поддерживают наемники. Но пока что-то трупов нам не показывает ни одна, ни другая сторона.

— Информационная война обязательно сопровождает фактическую войну.

— Да, за исключением того, что заявление, которое сделал Нарышкин, как минимум говорит о том, что у российской разведки есть данные, что пытаются перебрасывать боевиков в зону конфликта. Я не знаю, есть они там или нет, но доверюсь абсолютно СВР. Значит, пытаются перебрасывать, возможно, они там уже есть.

— В любом случае в этой ситуации есть большой интерес Турции.

— Есть, конечно.

— Эрдоган хочет просто усилить там свое влияние? Или у него намного более амбициозные планы? Сообщалось, что он финансировал Азербайджан и предоставил военные силы.

— Если финансировал, то надо, так сказать, показать платежки. Но Эрдоган действительно очень четко выступил, что он там — активный участник.

Россия и Турция — заклятые друзья

Мы-то, может быть, и готовы были бы сойтись жестко с Эрдоганом в клинче, но ведь у нас параллельно с тёрками (извините, назову таким жаргонным термином), есть и военно-техническое сотрудничество с турками.

Сейчас подписывается второй контракт на поставку второй партии С-400 в Турцию. Отгружен реактор для атомной АЭС "Акую". То есть мы экономические связи сохраняем и даже развиваем. Параллельно с этим мы воспринимаем усилия Турции как враждебные себе в этом регионе.

Поэтому здесь — очень сложная партия, которую Москва должна играть безукоризненно, чтобы не вовлечь себя в прямой конфликт. Извините, жизнями русских солдат мы не должны оплачивать чьи-то амбиции. Это для меня — железобетонный принцип.

Поэтому в Карабах нам соваться со своей армией не надо. И Путин сказал, что этого не будет. А вот если на Армению будет нападение, мы выполним в полном объеме все обязательства. Но опять же — все в соответствии с обязательствами и сообразно ситуации.

А сейчас задача России политико-дипломатическими средствами постараться стороны посадить за стол переговоров, что уже и было сделано. Но реально они сядут договариваться только тогда, когда исчерпают потенциал ведения войны. В тогда посреднические усилия России будут еще более актуальны и будут намного более эффективны.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев