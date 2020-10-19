Начало армянско-азербайджанской вражды

Несмотря на некоторые паузы и затишья новая война на Южном Кавказе обещает стать очень долгой и кровавой. Нагорный Карабах стал первой горячей точкой позднего СССР, детонатором других конфликтов и важным фактором стремительного роста сепаратизма, и в итоге — первопричиной развала Союза. Что стало началом вражды между армянами и азербайджанцами? О последних событиях и истоках конфликта рассказал военный эксперт, главный редактор издания "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

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К чему может привести война в Нагорном Карабахе

— Игорь, вы дали очень обстоятельный и понятный анализ того, что происходит в Нагорном Карабахе. Наверное, армяно-азербайджанский конфликт — один из самых эмоциональных накал страстей — запредельный, ненависть просто зашкаливает… Хотя при советской власти такого не было и даже близко невозможно было представить.

Все время после первой Карабахской войны азербайджанцев воспитывали в духе, что нужно вернуть Карабах, это — наша боль, наше сердце, наша жизнь. Некоторые говорили, что готовы поехать из уютной и удобной Москвы туда воевать и жить там, потому что они считали эту территорию своей. Армяне — тоже.

Оба этих народа умеют воевать, у обеих армий есть боевой опыт и современное оружие. Никто из сторон, судя по воинственным заявлениям, не склонен уступать хоть пядь своей земли. Поэтому война, возможно, иногда затихая, будет еще долго продолжаться, и это будет очень кровавая история. Как вы считаете?

— В ходе Великой Отечественной войны мы видели образцы и мужества и героизма и со стороны армян, и со стороны азербайджанцев, которые принимали участие в боях за СССР против гитлеровской Германии. Безусловно, нет плохих и хороших народов, армянский и азербайджанский народы достойны уважения. Есть плохие политики.

Я стараюсь максимально отстранено и объективно, с опорой не на эмоции, а на нормы международного права описать сложившуюся ситуацию. Хотя, конечно, зрителям, которые симпатизируют Армении, моя точка зрения покажется неправильной. Может быть, покритикуют меня и азербайджанская сторона.

К сожалению, зачастую народы становятся жертвами некомпетентности и безответственности политиков. Давайте посмотрим на предысторию Карабахского конфликта.

Истоки Нагорно-карабахского конфликта

Азербайджанцы и армяне после завершения Гражданской войны на территории нашей страны дальше жили в едином государстве — Союз Советских Социалистических Республик. И межнациональная политика СССР исходила из того, чтобы обеспечить, действительно, интернационализм и дружбу народов.

Хотя, наверно, сейчас над этим можно смеяться, но лично я как продукт советской системы воспитания — абсолютный интернационалист, для меня нет никаких плохих людей по национальному признаку, я ко всем отношусь исключительно нормально, с уважением и с принятием их точки зрения.

Армяне и азербайджанцы нормально и даже дружно жили во время СССР. Трений практически не было, а если они возникали, их жестко и очень быстро гасили.

На территории Азербайджанской ССР была огромная прослойка армян, они занимали видное положение в системе экономики, партийных органов, экономической элиты, насколько это было реально в условиях СССР. Баку вообще был интернациональным, многонациональным городом, там была огромная армянская община.

Так же и азербайджанцы компактно своими общинами, селами на территории Армянской ССР жили хорошо, дружно и беспроблемно. На территории Нагорно-Карабахской автономной области, которая входила административно в состав Азербайджанской ССР вперемежку, примерно в равных долях проживали армянская и азербайджанская общины.

Между ними проблем совершенно никаких не было до середины восьмидесятых годов, до момента прихода к власти Горбачева.

Перестройка плавно перешла в перестрелку

Горбачева разбалансировал политическую систему Советского Союза в результате своей пресловутой перестройки, неумения адекватно действовать, он болтался, как цветок в проруби.

В результате, почувствовав слабину Горбачева, призывы к новому мышлению, часть армянской советской интеллигенции при поддержке зарубежной влиятельной армянской диаспоры стали ставить вопрос о том, чтобы Нагорно-Карабахская автономная область была передана из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР.

Вот здесь и произошли все те первые разрушительные события, которые стали детонатором этого конфликта и примером для других. В результате все это привело к разрушению единого Советского Союза.

Еще задолго до прибалтийских заявлений о сепаратизме, до всех событий в Вильнюсе, в Риге, в Казахстане и так далее, именно в Нагорном Карабахе, побуждаемые армянской советской интеллигенцией и зарубежными центрами армянской диаспоры, все это началось. Людям стали говорить: давайте подписывайте, требуйте…

И дальше процесс пошел. Все это привело к дестабилизации ситуации на этой территории и усилило сепаратистские настроения во многих частях СССР, межнациональное единство было разрушено.

Если бы не начало действовать Движение "Карабах", не начали бы будоражить вопрос о передаче Карабаха из Азербайджанской ССР в Армянскую ССР, ничего бы не было. Возможно, жили бы до сих пор нормально и спокойно.

Но дальше уже пошли неконтролируемые события: погромы в Сумгаите и в Баку, соответственно, изгнание азербайджанцев из Армении, боевые действия в Карабахе и вокруг него…

Горбачев сначала растерялся, потом ввел войска, но ожесточение и ненависть с двух сторон уже достигла таких пределов, что наши внутренние войска оказались между этих двух огней. Если раньше армяне и азербайджанцы выясняли отношения друг с другом, то теперь они стали атаковать армию и внутренние войска каждый со своей стороны. Все — началась война со всеми последующими кошмарами.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев