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Автор Александр Шторм

После выборов президента США миропорядок может рухнуть

Америка вступает в опасный для внешней политики период, заявил президент "Фонда Карнеги за международный мир" Уильям Бёрнс. Национальные интересы страны могут пострадать.

После выборов президента США миропорядок может рухнуть

По мнению специалиста по международным отношениям, работавшего с пятью американскими президентами, глава государства обязан думать в том числе и о наследии для своих преемников. Дональд Трамп этм совершенно не озабочен.

Бернс отмечает, что политический капитал важно не разбазаривать, и работать нужно так, чтобы не наносить ущерба национальным интересам.

Он вспомнил о том, что в случае переговоров с Ираном во времена работы команды Буша и Чейни, все думали не только о рисках и выгодах этого решения, но и о том, обеспечит ли оно следующей администрации больше пространства для маневра.

Политолог считает, что Трамп не станет серьезно относился к необходимости передать дела новой администрации хотя бы с минимумом проблем.

Экс- советник по национальной безопасности Джон Болтон в этой связи утверждал, что Трамп вообще рассматривает вопросы внешней политики только в контексте своего переизбрания или самолюбования.

В принципе, понятно, что администрация Трампа не способна на конструктивные действия во внешней политике или не знает, как улучшить свое наследие, пишет Бернс.

Была масса вариантов нормализовать отношения между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами. Но уже сейчас требуются дипломатические шаги в израильско-палестинском урегулировании или иранской проблеме. А их может и не быть.

К тому же, необходимо продление договора СНВ-3 с Россией, который истекает в начале следующего года — без него рухнут последние остатки системы контроля над ядерными вооружениями, что может привести к опасным последствиям.

Но, что касается преимущества в отношениях с Ираном, которые США получили благодаря соглашению Израиля и ОАЭ, то уже все практически сведено на нет усилиями сменить не курс, а правящий режим Ирана. Упираться, продолжая провалившуюся стратегию, — не самый разумный рецепт в дипломатии.

Но администрация Трампа искренне уверена, что США могут участвовать только в карательной части ядерной сделки с Ираном и игнорировать все остальные ее составляющие. Такие решения все больше изолируют США, отталкивая ближайших союзников, и усиливают риск столкновения с Тегераном.

Такая же проблема наблюдается в отношениях с Китаем, который под руководством Си Цзиньпина становится все более агрессивным и амбициозным конкурентом.

Трамп уже привлек к вопросу советника по национальной безопасности Роберта О'Брайена, директора ФБР Кристофера Рэя, госсекретаря Майка Помпео и генпрокурора Билла Барра, которые обвинили Китай в распространении "уханьского вируса" и назвали Си Цзиньпина новой реинкарнацией Сталина.

Невнятная позиция в отношениях Трампа с Россией говорит о том, что он не способен выработать собственную твердую и последовательную позицию и тщательно координировать свои действия с союзниками.

Как сообщает Бернс, после Путина и Реджеп Тайип Эрдоган в Турции и Мухаммед бин Салман в Саудовской Аравии, возможно, не устоят перед соблазном вытребовать у США какие-то уступки.

Вывод Бернса, собственно, не нов: если Трампа переизберут, то события следующих нескольких месяцев станут лишь малозначительным дополнением к истории о крахе международного порядка, возглавляемого США.

Но если выборы будут не в его пользу, то вряд ли Трамп будет блюсти традицию ответственной передачи дел, которой раньше придерживались представители обеих партий. Трамповское правление запомнится как время карантина здравого смысла американской политики.

"Если это действительно последний танец Трампа в Белом доме, своими па он может растоптать еще немало американских внешнеполитических интересов", подытожил Бернс.

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