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Автор Александр Шторм

Пояс нестабильности: Белоруссия, Киргизия, далее везде

Киргизия уже в третий раз подряд столкнулась с беспорядками во время парламентских выборов, что стало хорошей иллюстрацией к идее о том, что "пояс нестабильности" вокруг России постепенно сжимается.

Пояс нестабильности: Белоруссия, Киргизия, далее везде

Сами выборы в стране прошли в лучших традициях постсоветских электоральных неожиданностей. Как пишут авторы телеграм-канала "СерпомПо", победу одержали представители провластных партий и системной оппозиции.

Разумеется, итогом такого результата стали массовые протесты, штурм Белого Дома в Бишкеке и освобождение экс-президента Атамбаева, который отбывал срок за коррупцию, отмечает Расстрига.

Причем все эти активные движения на фоне экономического кризиса не могут не раздражать само население не самой богатой страны.

По данным СМИ, ЦИК Киргизии уже признал результаты парламентских выборов недействительными и в течение двух недель назначит дату повторных.

Новым премьером страны стал экс-депутат Жапаров также освобождённый протестующими из тюрьмы. Положение нынешнего президента республики Жээнбекова находится в критическом состоянии, поэтому не исключается вариант его скорой отставки, от которой его может спасти вмешательство третьей стороны. Ей может оказаться как Россия, так и Турция, считают авторы "Незыгаря".

Мнение, что возможное усиление экс-резидента Атамбаева сыграет на руку Анкаре, не дав Киргизии попасть под сферу влияния арабских стран, к чему постепенно шёл нынешний президент Жээнбеков, озвучили в канале "paradox-friends".

Есть вероятность, что Атанбаева не будут подпускать к до того момента, пока он не поспособствует Турции в расстановке лояльных ей игроков.

Как отмечают сетевые эксперты, именно Турция является одной из основных фигур конфликта в Карабахе, а Россия и в одной, и в другой ситуации бездействует, ограничиваясь заявлениями.

Что касается России в этой связи, то протесты в Беларуси и Киргизии, война в Карабахе, санкции Европа и США и игнорирование проблем постепенно лишают страну статуса "сверхдержавы", что дополняется внутренними и эпидемиологическими проблемами.

Про экономику "ПолитСатирка" пишет в ключе того, что финансовый блок правительства прогнозирует ухудшение ситуации.

"С бюджетом на ближайшие три года все плохо", — пишет "Новый век" со ссылкой на Силуанова, подкрепляя словами Кудрина.

С одной стороны, получая вести, так сказать, с полей, мы согласны с представителями финансового блока правительства. Если даже Москва сокращает расходы на благоустройство и впервые будет занимать деньги, чтобы покрыть дефицит бюджета, а правительство в очередной раз замораживает наши с вами пенсии, то о чем тут вообще можно говорить?

При этом программы помощи братским народам из бюджета почему-то убирать не спешат: 3,6 млрд. рублей на эти цели оставили зарезервированными на ближайшие три года. Да и депутатов трогать не стали: на их нужды по-прежнему выделяют почти 9 млрд. рублей, что на 510 млн. рублей больше, чем было зарезервировано в предыдущем бюджете.

"Не любим это выражение, но не лучше бы было отправить эти деньги на помощь собственному бизнесу и собственному народу? Но есть и плюс. Как верно заметили коллеги из "Неудаща", кризис в России это не кризис за рубежом. Он у нас не только вреден для народа, но еще и полезен, иначе государство не заставишь раскошелиться на дополнительные пособия и льготы".

"Согласимся с коллегами, которые пишут о том, что зарплаты-пенсии в свете приближающегося ЕДГ правительство снизить не может, то есть по большому счету в абсолютных цифрах население даже чуть-чуть выиграет в плане заботы государства. Жаль только, что относительно всего основного (инфляция, общее снижение доходов и т. д.), как обычно, потеряет"?- отмечают эксперты.

Упомянутый выше пояс нестабильности, которое постепенно преобразовывается в "огненное кольцо". Единственный же (на данный момент) комментарий Кремля ситуации в Киргизии можно расшифровать как "мы обеспокоены, но решайте проблему сами".

Россия теряет влияние на внешней арене и не способна решить внутренние проблемы, а окружающее кольцо постсоветских республик по одному и тому же сценарию разгоняет одни и те же проблемы первичного трансфера элит и власти, приводя конфигурацию существующих моделей управления в состояние перманентного кризиса, подытожили эксперты "ЗШ".

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Темы киргизия беспорядки госпереворот выборы в белоруссии беспорядки в белоруссии
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