Карабахскую проблему пушками не решить, нужна дипломатия

Реджеп Эрдоган выступил против заявления Минской группы ОБСЕ: "Недопустимо, что теперь Минская группа требует прекращения огня в Нагорном Карабахе. Они должны требовать, чтобы Армения сначала вышла с оккупированных территорий Нагорного Карабаха". Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, Россия отвергла предложение Турции вместе действовать там, как в Сирии. Российские руководители сказали: пусть остановится война.

Какова роль Турции в этом военном конфликте? Как и с кем Россия может остановить эту войну? Как вообще России надо действовать на постсоветском пространстве в целом? Обо всем этом и многом другом рассказал доктор исторических наук, доцент кафедры Международных отношений на постсоветском пространстве СПбГУ Ниязи Ниязов.

Читайте начало интервью:

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— Ниязи Сабирович, вы сказали, что нам не стоит опасаться Турции, надо сотрудничать с ней, в том числе по достижению мира в Нагорном Карабахе. Но Реджеп Эрдоган уже много раз предавал Россию. Он даже говорил о давлении на Россию путём дестабилизации мусульманских регионов…

— Такого заявления он не делал. Нечто подобное в свое время говорил руководитель Ирана Аятолла Хаменеи. Сейчас просто Иран многие у нас считают союзником. Но именно он впервые выдвинул идею всемирного исламского халифата.

Он заявил, что путь к построению этого халифата лежит через присоединение советских мусульманских территорий к Ирану. В первую очередь, с его точки зрения, надо было захватить как раз Азербайджан, но не военным путем, а революционно-идеологическим путем. Потом — продвигаться на Северный Кавказ, в Поволжье, вплоть до Татарстана.

— Министр иностранных дел Чавушоглу заявил, что не удалось договориться с Путиным и Лавровым вместе действовать в нагорно-карабахском конфликте, как это происходит в Сирии. Россия призывает остановить войну. А что значит, "действовать как в Сирии"?

— Скорее всего, речь шла о том, что договариваются о том, какие территории под чей контроль переходят, а потом, возможно, в район конфликта будут введены российско-турецкие миротворцы или будет совместное патрулирование вдоль линии фронта. Но это — мои предположения. На таких переговорах обычно есть очень секретные моменты, поэтому детали не разглашаются очень долго время.

У нас еще есть время пересмотреть нашу позицию по постсоветскому пространству

— Карабахским конфликтом занимается Минская группа организации по безопасности и сотрудничестве в Европе. Почему бы нам не сделать евразийскую или азиатскую организацию по безопасности и сотрудничеству? Какое отношение Европа имеет к этим делам?

— Подобная платформа существует — это ШОС. Тем более, что Турция там имеет статус партнера по диалогу. С моей точки зрения, проблема заключается в том, что мы создаем организацию, которая должна в своей сути противостоять той же самой ОБСЕ.

Мы уйти из ОБСЕ, как многие сегодня призывают, себе позволить не можем, потому что это — важный инструмент, наше там присутствие — важный инструмент внешней политики и показатель веса в мировой политике. Если мы уходим из ОБСЕ, мы из великой страны начинаем медленно превращаться в менее значимое государство.

Поэтому, если мы хотим создать эффективно действующую евразийскую организацию, мы должны решить несколько проблем. Но прежде всего нужно понимание того, что мы хотим построить.

Сейчас же даже у политической элиты нет понимания, что мы строим, куда мы идем? Нет четкого понимания, где наши интересы, кто наши союзники, кто наши реальные противники? И пока этого не будет, мы не сможем предложить толковых идей нашим друзьям, соседям.

Пока мы тут играемся всеми этими вещами на постсоветском пространстве, Китай полностью установил контроль экономический над многими объектами экономической деятельности Центральной Азии. Государства, которые недавно воспринимали Китай как врага, пошли даже на территориальные требования Китая.

Нас тоже многие видят стратегическим партнером, но у нас — только слова. С моей точки зрения, для усиления нашего влияния мы должны полностью пересмотреть нашу позицию по постсоветскому пространству, не считать, что все эти государства должны быть нашими младшими братьями.

Еще живо поколение, которое говорит на русском языке, которое выросло в рамках советско-русской культуры. Поэтому у нас еще остается время, но очень немного — буквально лет пять.

— Какой вывод можно сделать по Карабаху?

— Шансы еще есть, и я надеюсь, что Россия найдет верные решения и сможет стать эффективным миротворцев в разрешении Карабахского конфликта. К сожалению, Франция однозначно встала на сторону Армении, поэтому она уже не может быть посредником.

Как ни парадоксально, сегодня тут большую роль могут сыграть Россия и Соединенные Штаты Америки. Многое зависит от того, насколько им удастся согласовать свои позиции.

— К сожалению, в США сейчас главное — выборы.

— Политическая система Соединенных Штатов устроена так, что институты, которые занимаются внешней политикой, все равно будут продолжать работать. Даже если вместо нейтрального Трампа придет Байден, которого многие считают проармянским политиком, внешняя политика сразу точно не изменится. Всё равно американцы так или иначе должны и могут договариваться с Россией, что-то решать.

Поэтапный план урегулирования конфликта, который предлагался Россией, выстраивался с большим трудом, начиная еще с 1994 года. Но это — единственный, на мой взгляд, вариант урегулирования ситуации сейчас и сохранения мира в будущем, потому что нахрапом никто ничего не решит, в обход или военным путем не получится. — Только дипломатичным путем, никак не иначе.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев