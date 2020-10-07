Христианская Украина в карабахском конфликте поддерживает Азербайджан

Киев давно побил горшки с Ереваном и продолжает крошить остатки некогда дружественных отношений двух советских республик, проживших в одном государстве 70 лет.

В этой статье постараюсь обойтись минимумом авторского текста, буду цитировать политиков и экспертов. А выводы и оценки могут сделать сами читатели.

Сохранение границ и деэскалация конфликта

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил: "Азербайджан в военном конфликте с Арменией из-за Нагорного Карабаха прав как с нравственной, так и с правовой точки зрения. Международная общественность должна относиться к ситуации в Азербайджане так же, как к событиям на Украине и в Грузии".

На это тут же отреагировал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба: "Нынешняя ситуация на Кавказе свидетельствует, что замороженные конфликты — никакие не замороженные и могут в любое время взорваться. Мы поддерживали и поддерживаем территориальную целостность Азербайджана, как и Азербайджан поддерживал нашу территориальную целостность в международно признанных границах, и этот принцип остаётся для нас абсолютно неизменным".

Эксперт-международник Николай Капитоненко (Киев): "В своём заявлении Кулеба всё же больше сказал о соблюдении территориальной целостности, нежели о поддержке Баку. Если нам удастся и в дальнейшем держаться тезисов сохранения границ и деэскалации конфликта, то это будет хорошо. Хуже получится, если мы активно встанем на сторону Азербайджана. И желательно, чтобы наш министр позвонил в Ереван".

Здесь надо напомнить, что украинский посол в Армении — отец Кулебы.

Народный депутат ("Слуга народа") Максим Бужанский: "В нашей фракции разные точки зрения по поводу Нагорного Карабаха. Но мы пришли к согласию в том, что здесь необходим врачебный принцип "Не навреди!" (в первую очередь — Украине). Лучше всего не спешить с показом своей позиции. Желательно, чтобы обе стороны искали мирные варианты разрешения конфликта. Для чего вставать на одну из сторон? От этого мы ничего не получим".

Политический обозреватель Юрий Симонян (Тбилиси): "Да тут и комментировать нечего — Кулеба всё сказал. У Украины тоже имеются территориальные проблемы, и закономерно, что она поддерживает территориальную целостность Азербайджана".

Народный депутат ("ОПЗЖ") Олег Волошин: "Затишье на линии соприкосновения в Донбассе обманчиво — Нагорный Карабах это наглядно продемонстрировал. Интервал от "постреливают" до всеобщей мобилизации — всего несколько дней. Поэтому необходима политическая ответственность, чтобы пойти на непростые и болезненные компромиссы для устранения самой линии фронта — только это принесёт долгожданный истинный мир".

Стратегия нацбезопасности

Военный эксперт Алексей Арестович (Киев): "Конечно, в национальных интересах Украины надо поддерживать Азербайджан. Он не входит в ОДКБ, которую курирует РФ. Азербайджан и Турция — наши давние партнёры, и военно-дипломатическое взаимодействие с ними растёт с каждым днём. В новой стратегии нацбезопасности Украины записано приоритетное построение отношений с Азербайджаном и Турцией. И решительность Реджепа Эрдогана нам также на руку. Чем больше Россия будет занята Турцией в Азербайджане, тем меньше у нее времени останется на Украину".

Военный эксперт Олег Жданов (Киев): "Нагорный Карабах — это полная параллель с Донбассом, поэтому нам стоит поддерживать Азербайджан. Тем более, что его поддерживает Турция, являющаяся полноценным участником всех событий в Карабахе. В Азербайджане есть турецкие войска, которые там остались после совместных учений. Они гаранты от российской агрессии против этой страны. Эрдоган, вводя свои войска, дал ясно понять, что намерен идти до конца в вопросе защиты Азербайджана. А это важно, потому что Турция — наш главный союзник в вопросе возврата Крыма, так как крымские татары также входят в тюркский мир, который пытается строить Эрдоган".

Тут не могу удержаться от комментария. То ли Арестович со Ждановым — эксперты-самозванцы, то ли они абсолютно ничего не смыслят ни в политике, ни в действиях новоявленного турецкого паши. Как они себе представляют возвращение Крыма Эрдоганом — при помощи новой русско-турецкой войны? Даже если гипотетически допустить, что Анкара начнёт и выиграет эту войну с Москвой, то с какой радости она отдаст Крым Киеву?!? В этом фантастическом случае с полуострова придётся бежать не только русским, но и украинцам.

Антиармянская политика

Народный депутат ("Слуга народа") Людмила Марченко: "Украина готова поддерживать Азербайджан во всех аспектах: военном, гуманитарном, правовом, ресурсном, да и вообще во всём, что понадобится. Сегодня рассматривается вопрос составления списка, что именно нужно".

На антиармянский выпад "слуги Людмилы" моментально и резко отреагировал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков: "Украина не будет оказывать военную помощь в азербайджано-армянском конфликте ни одной из сторон. А вот медицинскую помощь — таблетки для слишком уж фантазирующих депутатов — надо бы поискать всей страной".

Даже лояльный Баку Дмитрий Кулеба счёл нужным осадить ретивого депутата: "В условиях активного вооружённого противостояния, многочисленных жертв и разрушений призываю всех к взвешенным заявлениям и комментариям, которые не возбуждали бы и не провоцировали противостояние и вражду. Контролируйте свои эмоции и не играйте с эмоциями других людей".

И президент Владимир Зеленский отрицательно воспринял выпад Марченко:

"О предоставлении военной помощи со стороны Украины какой-либо из сторон конфликта не может быть и речи. Мы призываем к диалогу между Азербайджаном и Арменией и деэскалации этого конфликта".

Вместе с тем он добавил, что в последние годы Украина и Азербайджан наладили тесные отношения на экономическом и геополитическом уровнях, поэтому Киев будет поддерживать это государство.

Необходимо напомнить, что это уже третья серия недружественных заявлений и действий Украины против Армении в 2020 году. В апреле замминистра МИД Василий Боднар разослал секретный циркуляр в государственные организации с настоятельной рекомендацией отказаться от проведения каких-либо действий, посвящённых 105-й годовщине геноцида армян в Османской империи. Чиновник писал, что он отказывается те трагические события считать геноцидом по двум причинам: одной смехотворной и второй реальной. Первая состояла из двух частей: армяне не признают украинский голодомор 1932-33 геноцидом, да и само понятие геноцид, мол, существует лишь с 1948 года. Но по этой извращённой логике и голодомор никак не может быть назван геноцидом. Но пану Боднару здравый смысл, видимо, не присущ. Зато он чётко изложил вторую причину: Армения — союзник России (типа "друг моего врага — мой враг"), а Азербайджан — "наш уважаемый партнёр". Замминистра и в истории недалёк (что непростительно для дипломата): в 1915 году не существовало ни Турции, ни Азербайджана.

Совсем недипломатическое поведение чиновника возмутило Союз армян Украины и парламентскую группу дружбы с Арменией, которые обратились с жалобой в государственное бюро расследований. В итоге украинский МИД принёс свои извинения (правда, кулуарно). Вмешался в конфликт и этнический армянин Арсен Аваков.

А похожее нынешнему заявление Кулеба делал и в июле, когда произошли вооружённые стычки на севере армяно-азербайджанской границы. Тогда министр тоже высказался о соблюдении суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. В Ереване возмутились: протестующие облили борщом стены посольства Украины, а посла Ивана Кулебу вызвали на ковёр в МИД Армении.

Посол Азербайджана на Украине Эльмира Ахундова: "Мы очень довольны заявлениями Дмитрия Кулебы о поддержке территориальной целостности Азербайджана. Была озвучена и аналогичная позиция президента Владимира Зеленского. Баку включил Украину в число стран, поддержавших его в борьбе за освобождение оккупированных территорий. Мы очень довольны заявлениями украинского руководства". Т. е. ни слова благодарности за поддержку, лишь как старшая сестра похлопала по плечу: "Молодцы, хлопчики!"

Президент Фонда современной дипломатии Амрам Петросян: "Украинской власти в конфликте вокруг Арцаха (так армяне называют Нагорный Карабах) необходимо иметь взвешенную позицию. Киеву надо учитывать несколько факторов, например, наличие на Украине большой армянской диаспоры, многие представители которой тесно связаны с органами государственной власти. Напомню, что ещё во времена президента Виктора Ющенко Киев взял курс на стратегическое партнёрство с Анкарой и Баку. И это подтверждено в недавно принятой новой стратегии национальной безопасности Украины. И хотя Кулеба заявил, что "не нужно разжигать дополнительно и без того очень высокие эмоции", тем не менее он высказался в поддержку "территориальной целостности Азербайджана в международно-признанных границах", т. е. фактически встал на его сторону".

Я всё же склоняюсь к мысли, что и Зеленский, и Кулеба озвучивают не собственное мнение, а спущенное им сверху (из Вашингтона и/или Брюсселя). Иначе сложно понять их логику: на словах выступая за территориальную целостность ВСЕХ государств, Киев недавно заявил, что готов впускать в страну людей с паспортами Косово. Тем самым фактически признав независимость этого края, насильственно отторгнутого от Сербии. Так что теперь список столиц, с которыми Киев испортил отношения, пополнился Белградом.