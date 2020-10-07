Эксперт: Саакашвили готов к силовому захвату власти

Михаил Саакашвили готов к взятию власти в Грузии силовым методом, если ему разрешат США. Это приведет к еще одной войне на Кавказе, считает историк Антон Бредихин.

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Грузия готовится к возврату Саакашвили

31 октября В Грузии состояться парламентские выборы, которые пройдут по новой формуле: 120 депутатов будут избраны по партийным спискам, а 30 — по мажоритарным округам. Кроме того, барьер для прохождения партии в парламент снижен и составляет теперь всего лишь 1% (прежде было 3%).

Всего заявки на участие в выборах подали 58 политических партий и два предвыборных блока. Список блока "Сила в единстве", куда входит "Единое национальное движение" (ЕНД) Михаила Саакашвили, возглавил актёр Вахтанг Кикабидзе, сам Саакашвили грезит о возврате на пост премьера.

Близкий соратник Саакашвили Георгий Арвеладзе в июле призвал грузин готовиться не к выборам, а к революции и организации отрядов сопротивления. Он призвал создавать ревкомы в городах и селах, а также отряды сопротивления для возможных столкновений.

Второй кандидат на победу в выборах— правящая партия "Грузинская мечта". Её основатель и глава олигарх Бидзина Иванишвили подчеркнул, что для сторонников Саакашвили "главное — это захват власти и возмездие за те восемь лет свободы, которые все мы вместе обрели, поставив страну на путь демократического развития".

Барьер в 1%, согласно опросам, преодолели также "Европейская Грузия" — 6,9%, "Лело" — 3,6%, "Стратегия Агмашенебели" — 3,4%, Лейбористская партия — 1,9%, "Гирчи" — 1,8%, "Альянс патриотов" — 1,7%"Демократическое движение — Объединенная Грузия" — 1,0% Партия " Элисашвили — граждане" — 1,0%.

Согласно опросу, проведенному IPSOS 10-18 сентября, на вопрос, хотите ли вы, чтобы в результате выборов 2020 года сменилось правительство, 57% респондентов ответили утвердительно. И 26% — отрицательно.

Нельзя не учитывать, что Грузия стоит на пороге тяжелейшего экономического кризиса. Туристический сезон практически закончен и был провальным.

Революция в Грузии возможна

Как сказал "Правде.Ру" политолог, кандидат исторических наук, главный редактор журнала "Архонт" Антон Бредихин, Саакашвили лишен грузинского гражданства, поэтому при мирном переходе власти, он будет вынужден его добиваться, "и здесь вопросы к президенту (Саломе) Зурабишвили".

По мнению политолога, сторонников у Саакашвили много, его рейтинг в грузинском обществе — высокий, особенно у молодежи.

Эксперт допустил, что парламентские выборы могут быть переведены " в лоно революции", как это было сделано в Армении Николом Пашиняном, но для этого нужно, чтобы у Саакашвили "было конкретное поручение из Вашингтона".

"Сам он провести революцию не сможет. Даже если она как-то будет проявляться, то другие грузинские политики, политические силы, которые имеют одобрение США, просто погасят его (Саакашвили) и не дадут развиться революции до конца”, — сказал Антон Бредихин.

По его мнению, американцы не планируют терять Грузию, и главное для них, чтобы руководство страны ориентировалось на США.

Нынешнее руководство Грузии, отметил историк, сделало ряд попыток по нормализации отношений с Россией, это означает, что "в принципе, такой запрос у грузинского общества есть и он, наверное, преобладает". Возвращение Саакашвили, соответственно, сразу же "обрубит любые контакты с Россией, и будет полный разрыв и так весьма сложных отношений между нашими странами", предупредил эксперт.

И вызовет еще одну войну на Кавказе

Можно не только говорить о приходе Саакашвили к власти в Грузии, но и о том, что возвращение этого политика приведет к войне на "пылающем Кавказе", продолжил Антон Бредихин.

"Грузинское общество отнюдь не монолитно. И даже в таком формате, который сейчас есть в Грузии, мы понимаем, что там будут очень большие этнические проблемы. Возможно, на фоне обострения ситуации на Кавказе, Саакашвили и его сторонники могут разыграть этническую карту. Будет даже не революция, а что-то более страшное. И если в Грузии к этому готовы, пусть поддержат Саакашвили", — сказал Антон Бредихин.

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